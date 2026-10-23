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    Польшу накрыла странная волна подросткового насилия
    Военный эксперт раскрыл характеристики новой ракеты «Филин»
    Китай начал защищать бронетехнику от дронов «мангалами»
    «Обучение» Зеленского: Как Путин приближает мир
    Путин посмертно наградил погибших членов избиркомов орденами Мужества
    Эксперт: Путин отказал Киеву в праве говорить о территориальных потерях
    Набиуллина заявила о переходе экономики России к сбалансированному росту
    Лихачев оценил шансы Европы догнать Россию по числу ледоколов
    МИД Украины повесил флаг Китая вверх ногами на встрече с послом КНР
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Импорт превратился в оружие

    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

    35 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

    8 комментариев
    23 октября 2026, 15:57 • Новости дня

    Стоматолог назвал переоцененные услуги клиник

    Стоматолог Кузьмин предостерег от переплат за эксклюзивное отбеливание зубов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стоматолог-хирург Игорь Кузьмин предупредил россиян о навязанных стоматологических услугах, переплата за которые не влияет на долговечность лечения.

    Среди услуг, за которые переплачивают пациенты стоматологий, врач назвал эксклюзивные системы отбеливания. По его словам, многие методики отличаются лишь упаковкой и бюджетом на рекламу, а активный компонент остается прежним – это перекись карбамида или водорода. Кузьмин посоветовал не верить и в «пожизненные гарантии», поскольку любая конструкция требует ухода и наблюдения, передает «Газета.Ru».

    Специалист также предостерег от излишней экономии. Подозрительно низкая цена может свидетельствовать о нарушении требований к стерильности. Некачественное лечение в эндодонтии может привести к удалению зуба и дорогостоящей имплантации.

    Врач рекомендовал изучать план лечения: хороший специалист должен предложить несколько вариантов – от бюджетного до премиального. Он посоветовал проверять сертификацию и запрашивать сведения о материалах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе косметологи предупредили о риске тяжелых осложнений при использовании недорогих косметологических препаратов.

    В прошлом году стоматолог Арам Давидян назвал эффективные методы отбеливания зубов без вреда.

    22 октября 2026, 21:52 • Новости дня
    Путин счел неуместными заявления Киева о потере Украиной территорий
    Путин счел неуместными заявления Киева о потере Украиной территорий
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ответ на заявление Владимира Зеленского о готовности уступить часть территорий ради мирного соглашения назвал новые регионы историческими землями России.

    Путин прокомментировал слова Зеленского о готовности уступить территории ради мира, передают «Вести». «У меня, во-первых, отношение к этому делу такое, что это не их территории, это территории исторической России», – заявил российский президент.

    «Люди, проживающие на этих территориях, проголосовали, А – первое, за независимость государственную, Б – в качестве второго шага проголосовали, хочу это подчеркнуть, за воссоединение с Российской Федерацией. Так что (Зеленскому) говорить о каких-то территориальных потерях, мне кажется, неуместно», – добавил он.

    Ранее Зеленский заявлял о согласии на мирное соглашение с Россией даже при потере около 25% украинской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии решения о составе российской переговорной группы на новый раунд контактов по Украине.

    В среду помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил об обсуждении украинского кризиса на переговорах главы государства и специального посланника президента США Стива Уиткоффа.

    Уиткофф заявил о существовании задела для прекращения огня.

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    22 октября 2026, 21:22 • Новости дня
    Сыгравший в «Ментовских войнах» актер Старцев погиб в зоне СВО
    Сыгравший в «Ментовских войнах» актер Старцев погиб в зоне СВО
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский актер Ефим Старцев погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции в возрасте 50 лет.

    О смерти артиста стало известно из сообщения его окружения, передает ТАСС. «Ефима не стало, он погиб почти месяц назад, 30 сентября, защищая Родину», – заявил собеседник агентства.

    Среди известных актерских работ Старцева – роль охранника Панайотова в девятом сезоне сериала «Ментовские войны» и бандита в проекте «Наш спецназ 3».

    Ранее актер сериалов «След» и «Глухарь» Дербышев погиб в зоне СВО.

    В феврале коллега актера Николая Ткаченко сообщил о его гибели в зоне специальной военной операции.

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    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    23 октября 2026, 10:16 • Новости дня
    Стало известно о высадке российских военных на правом берегу Днепра в районе Херсона
    Стало известно о высадке российских военных на правом берегу Днепра в районе Херсона
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие российской диверсионной группы форсировали реку Днепр и высадились на правом берегу в микрорайоне Корабел в черте города Херсона, сообщили украинские СМИ.

    Российские военные смогли переправиться через Днепр и добраться до правого берега в херсонском микрорайоне Остров, пишет украинское издание «Страна.ua».

    По данным Telegram-канала «Форпост 34», связанного с 34-й отдельной бригадой морской пехоты ВСУ, бойцы 126-й бригады береговой обороны Вооруженных сил России воспользовались туманом и плохой погодой для переправы. Ресурс сообщает о якобы уничтожении всех высадившихся групп и взятии одного человека в плен, однако на официальных страницах украинской бригады информации об этом бое нет.

    Местные херсонские паблики заявляют, что часть российских военных добралась до зданий на правом берегу, а некоторым удалось скрыться с места высадки. Появление сил России в черте города называют опасным прецедентом, вызывающим вопросы к организации обороны ВСУ.

    В официальных сводках Генштаба ВСУ говорится об отсутствии наступательных действий российских войск на Приднепровском направлении, о высадке военных в Херсоне ведомство не сообщало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду бойцы российской группировки «Днепр» ликвидировали украинский пункт управления беспилотниками на правом берегу Днепра.

    Во вторник военнослужащие отбили массированный удар украинских дронов по зданию в населенном пункте Раденск.

    В прошлом году российские силы разгромили готовившее атаку через Днепр подразделение украинских военных.

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    23 октября 2026, 10:17 • Новости дня
    Опубликовано фото новой российской крылатой ракеты «Филин»
    Опубликовано фото новой российской крылатой ракеты «Филин»
    @ milinfolive

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Сети появилась фотография новой российской крылатой ракеты «Филин», упавшей в неизвестном месте на украинской территории, сообщают Telegram-каналы.

    На территории Украины упала новая крылатая ракета «Филин», фото ракеты опубликовал канал «Военный Осведомитель».

    Противник открыто опасается появления у России нового вооружения. Пока украинские военные разрабатывают средства перехвата реактивных беспилотников «Герань» и учатся с ними бороться, Москва делает ставку на массовые дешевые крылатые ракеты.

    Отмечается, что подобные ракеты летят гораздо быстрее и маневреннее беспилотников, а также не требуют отдельных дронопортов для запуска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Главное управление разведки министерства обороны Украины сообщило об использовании российскими войсками новой недорогой крылатой ракеты наземного базирования «Филин» с дальностью полета до 1200 км.

    Минобороны заявило о нанесении массированного удара по киевским предприятиям по производству беспилотников и ракет для украинской армии.

    В понедельник источник в российских силовых структурах доложил об уничтожении стоянки с военной техникой вооруженных сил Украины к югу от Харькова.

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    22 октября 2026, 18:58 • Новости дня
    ГУР Украины заявило о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин»

    ГУР Украины: Россия начала применять новую крылатую ракету «Филин»

    ГУР Украины заявило о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин»
    @ t.me/DIUkraine

    Tекст: Вера Басилая

    Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины сообщило об использовании российскими войсками новой недорогой крылатой ракеты наземного базирования «Филин» с дальностью полета до 1200 км.

    Украинская разведка зафиксировала применение новой российской ракеты с конца лета, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» в Max. По данным ГУР, значительная часть конструктивных элементов боеприпаса изготавливается с помощью 3D-печати. Заявленная скорость ракеты достигает 800 км в час, дальность полета составляет до 1200 км, а масса боевой части – 50 или 100 кг. Отмечается, что «Филин» способен лететь на высотах от сверхмалых до шести километров.

    В четверг ВС России поразили ракетами сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП «Антонов»), производившее беспилотники, крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» и оперативно-тактические ракеты FP-9.

    В среду в Ростехе сообщили о способности новейшего российского зенитного ракетного комплекса «Цитадель» поражать различные типы беспилотников и крылатые ракеты.

    В прошлом месяце западная пресса отметила появление новой российской крылатой ракеты «Бандероль».

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    23 октября 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт: России не о чем разговаривать с европейскими «переговорщиками»

    Политолог Данилин: Россия имеет полное право игнорировать ЕС в переговорах по Украине

    Эксперт: России не о чем разговаривать с европейскими «переговорщиками»
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Евросоюз активизировал поиск кандидатуры переговорщика для контактов с Москвой. Однако для России принципиален вопрос не столько персоналий, сколько конструктивных идей. ЕС фокусируется на «заморозке» конфликта на Украине, что делает возможные переговоры бесперспективными, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Ярослав Игнатовский и Павел Данилин.

    «Активизировавшийся в ЕС поиск кандидатуры переговорщика с Москвой – не более чем предмет политической риторики и торга. Концептуально нет никакой разницы, кто будет выступать в этой роли – президент Финляндии, премьер-министр Норвегии или кто-либо еще», – считает Ярослав Игнатовский, политический консультант, эксперт ЭИСИ.

    По его словам, дело не в конкретной фигуре, представляющей интересы евробюрократии и либеральных элит Евросоюза, а в сути подхода. Он отметил, что сегодня европейские лидеры, декларирующие стремление нанести России стратегическое поражение, едва ли способны выдвинуть конструктивные инициативы по урегулированию на Украине.

    «Реальный интерес Евросоюза сводится к «заморозке» конфликта по текущей линии фронта, чтобы нарастить военные возможности и впоследствии вновь активизировать боевые действия. Исходя из их позиции, пока разговаривать, судя по всему, не о чем», – рассуждает политолог.

    Вместе с тем, как напомнил Игнатовский, Владимир Путин неоднократно подчеркивал: Москва не отказывается от переговоров, но их итогом должны стать не временные договоренности, а окончательные и надежные гарантии безопасности России, а также основы обновленной архитектуры безопасности на европейском континенте.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ. «Москва может рассмотреть посредничество и Александра Стубба, и представителей Норвегии – но лишь в том случае, если оно будет по-настоящему конструктивным. Если европейские лидеры будут выдвигать ультимативные инициативы или требования о неких репарациях, то на нынешнем переговорном треке Россия имеет полное право игнорировать ЕС», – указал собеседник.

    По его мнению, тот факт, что Евросоюз тщательно подбирает кандидатуру переговорщика для диалога с Москвой, а не присылает «кого попало», сам по себе свидетельствует о более серьезном подходе к диалогу. «Во многом это обусловлено тем, что серия ответных жестких ударов ВС РФ поставила Украину на грань выживания», – заключил эксперт.

    Ранее в Евросоюзе вернулись к обсуждению кандидатур переговорщика для диалога с Москвой. По информации источников The Telegraph, на эту роль рассматриваются пять основных претендентов. Среди них – премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Чехии Петр Павел, премьер Норвегии Йонас Гар Стере и премьер Дании Метте Фредериксен.

    Европейцы стали более заинтересованы в самостоятельном посредничестве из-за опасений, что администрация Дональда Трампа больше не отстаивает интересы Европы. Дополнительным поводом стали решение Вашингтона ослабить санкции против Москвы и договоренность об импорте российского дизельного топлива, говорится в материале.

    Как отмечает издание, предыдущие попытки согласовать единого переговорщика не принесли результата. Председатель Евросовета Антониу Кошта отказался от предложения взять на себя эту роль на недавней встрече лидеров ЕС в Брюсселе. Позже в интервью изданию Rapporteur он заявил, что Евросоюз допускает назначение собственного спецпосланника для участия в переговорах по Украине, но не намерен мешать мирным усилиям Трампа или конкурировать с ними.

    Напомним, в среду в Константиновском дворце в Петербурге прошла встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом. Переговоры длились около трех часов и охватили широкий круг вопросов – от украинского урегулирования и восстановления экономических связей до перспектив трехстороннего диалога России, США и Китая.

    Конфликт на Украине постепенно движется к своему завершению – так оценил результаты встречи Юрий Ушаков. Как считают эксперты, диалог показал: Москва укрепила свои позиции, а Вашингтон перестал говорить языком ультиматумов. В повестку добавились и вопросы торговли – поставок дизеля и удобрений в США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что изменило позицию Белого дома и какие возможности это открывает для России.

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    23 октября 2026, 00:18 • Новости дня
    Умер актер из фильма «Мы из будущего» Андрей Терентьев

    Умер сыгравший в фильме «Мы из будущего» актер Андрей Терентьев

    Умер актер из фильма «Мы из будущего» Андрей Терентьев
    @ Юрий Белинский/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский актер Андрей Терентьев, известный по фильму «Мы из будущего», скончался на 45-м году жизни из-за открытой язвы, сообщили в его семье.

    «Язва у него обострилась», – рассказала РИА «Новости» представительница семьи.

    Ранее кинокомпания «Триикс Медиа» сообщила о смерти артиста на своей странице во «ВКонтакте», выразив соболезнования его родным и близким.

    Терентьев родился 14 июля 1982 года. В 2006 году он окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства (курс Вениамина Фильштинского). Позже работал в театрах «Приют комедианта», «Особняк» и «Балтийский дом».

    Дебют актера в кино состоялся в 2006 году в фильме «Ненормальная». Широкую известность ему принесла роль Спирта в картине «Мы из будущего». Терентьев также снимался в проектах «Солнцепек», «Филин», «Первый отдел», «Горюнов» и других. В 2026 году он принял участие в съемках военной драмы «10 историй о любви и смерти».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце близкие российского актера и продюсера Тимофея Ухова рассказали о его смерти от сердечного приступа в возрасте 54 лет.

    Летом 83-летний актер Сергей Ясинский ушел из жизни.

    В июле источник в правоохранительных органах сообщил об отсутствии связи гибели артиста Александра Высоковского в Московской области с преступными действиями.

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    23 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    Эксперт: Путин справедливо отказал Киеву в праве говорить о территориальных потерях

    Политолог Скачко: Путин отказал Киеву в праве говорить о территориальных потерях

    Эксперт: Путин справедливо отказал Киеву в праве говорить о территориальных потерях
    @ Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Заявления Владимира Зеленского о готовности уступить России территории ради мирного соглашения несостоятельны. Исторические земли России никогда не являлись украинскими. Большая их часть была передана Киеву только в советский период, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее президент Владимир Путин отверг заявления Банковой о якобы территориальных потерях Украины.

    «Попытки Владимира Зеленского торговать российской землей в рамках трека по урегулированию конфликта не имеют ни политического, ни исторического обоснования. У Киева нет права говорить о якобы территориальных потерях Украины», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    Российский президент Владимир Путин совершенно справедливо указывает, что речь идет не об украинских территориях, а о землях исторической России. «Поэтому ни о каких уступках со стороны Киева разговора быть не может», – заметил собеседник.

    «Слова Зеленского о якобы великом предшественнике современной Украины вообще не выдерживают никакой критики. Исторически было государство Русь со множеством городов – Киевом, Великим Новгородом, Черниговом, Суздалью, Ростовом», – продолжил политолог.

    «Если бы не воля руководства СССР, отдельной Украины вообще не существовало бы – ни экономически, ни политически, ни культурно», – напомнил Скачко. «При советской власти в состав Украинской ССР вошли в числе прочего российский Крым, молдавская Южная Бессарабия, румынские Черновцы, венгерское Закарпатье, польская Галичина», – перечислил собеседник.

    «Так что привычка пользоваться чужими территориями, ресурсами, технологиями, инфраструктурой сформировалась у украинских властей даже раньше, чем Украина получила независимость. Киев не первое десятилетие формирует государственную идеологию за российский счет», – заметил политолог.

    По его словам, риторикой о территориальных уступках и историческими отсылками Киев старается запутать переговорщиков, затормозить процесс урегулирования конфликта и выиграть время. «Банковой нужно сохранить состояние войны. Тогда как приоритет Москвы – долгосрочный мир, обеспечивающий национальную безопасность России», – добавил эксперт.

    Ранее Владимир Путин ответил на заявление Владимира Зеленского о готовности уступить часть земель ради мирного соглашения, передают «Вести». «У меня, во-первых, отношение к этому делу такое, что это не их территории, это территории исторической России», – заявил российский президент.

    «Люди, проживающие на этих территориях, проголосовали, А – первое, за независимость государственную, Б – в качестве второго шага проголосовали, хочу это подчеркнуть, за воссоединение с Российской Федерацией. Так что говорить о каких-то территориальных потерях, мне кажется, неуместно», – добавил российский лидер.

    Ранее Зеленский заявлял о согласии на мирное соглашение с Россией даже при потере около 25% украинской территории. Кроме того, он утверждал, что созданная в XX веке Украина якобы старше России. «Украина – это наследник Киевской Руси, большой страны, очень известной на европейском континенте с развитой цивилизацией, со своей культурой, традициями. России еще и близко не было. Россия появилась после того, как появилась Украина», – приводит его слова РИА «Новости».

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    22 октября 2026, 20:33 • Новости дня
    Путин усомнился в ленинской формуле о важнейшем из искусств

    Путин назвал театр главным из искусств вместо кино

    Путин усомнился в ленинской формуле о важнейшем из искусств
    @ Софья Сандурская/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Ленинская формула о «важнейшем из искусств» сегодня неверна, поскольку ни кино, ни телевидение, ни интернет не смогли заменить театр, заявил президент Владимир Путин на съезде Союза театральных деятелей.

    «Трудно сегодня согласиться с классиком, который считал важнейшим искусством кино», – приводит ТАСС слова российского лидера. «Театр не только жив – он импульсы дает очень многим видам искусства, с него очень многое начинается», – добавил он.

    По словам Путина, главное преимущество театра заключается в прямом контакте со зрителями, который вызывает «чувство сопричастности и сопереживания героям спектакля».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин заявил о поддержке государством более 600 профессиональных театров.

    Президент поздравил театральное сообщество со 150-летием.

    В прошлом месяце на Петербургском международном форуме объединенных культур он подчеркнул абсолютную доступность культуры для всех граждан страны.

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    22 октября 2026, 21:48 • Новости дня
    Путин заявил о готовности Москвы к трехсторонним переговорам по Украине

    Путин: Россия готова к возобновлению трехсторонних контактов по Украине

    Путин заявил о готовности Москвы к трехсторонним переговорам по Украине
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия готова возобновить трехсторонние контакты для обсуждения безопасности России и Украины после заключения окончательных мирных соглашений. Речь не идет о кратковременной приостановке боевых действий, заявил Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

    Глава государства подчеркнул, что Россия готова возобновить трехсторонние контакты по Украине для выхода на окончательное мирное соглашение, а не для простой приостановки боевых действий, передает РИА «Новости».

    Президент сообщил, что готовность вернуться к переговорам обсуждалась с представителем администрации США.

    «Целью этих переговоров будет обсуждение вопроса обеспечения безопасности Украины и России после выхода на мирные соглашения. Причем в окончательном их варианте, а не в результате приостановки боевых действий на какой-то короткий промежуток времени», – подчеркнул Путин.

    По его словам, американский представитель отметил, что обсуждение будущей безопасности двух стран потребует также разговора об архитектуре европейской безопасности. Российский лидер согласился с таким подходом.

    «Мы готовы возобновить эти контакты для достижения этой цели», – заявил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Чехии Петр Павел заявил о необходимости более активного участия европейских государств в переговорном процессе по Украине.

    В среду помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности России возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на скорый доклад американских переговорщиков о результатах встреч с представителями Украины и Европы.

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    23 октября 2026, 01:28 • Новости дня
    Генсек ОДКБ заявил о фактическом выходе Армении из организации
    Генсек ОДКБ заявил о фактическом выходе Армении из организации
    @ Вадим Савицкий/Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбек Масадыков заявил, что Армения де-факто уже вышла из объединения.

    «В принципе, они де-факто уже сами вышли», – заявил Масадыков, передает ТАСС.

    По его словам, ОДКБ направляет все документы на согласование в Армению, и в ответ армянская сторона заявляет, что не участвует в обсуждении и принятии решений, однако и не возражает против них. «Они не препятствуют нашей работе, работа идет, мы принимаем решения», – добавил генсек.

    Масадыков отметил, что представители Армении слушают еженедельные доклады, но не принимают участия в основных мероприятиях и учениях ОДКБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании исключить республику из ОДКБ.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о праве армянских властей самостоятельно принять решение о выходе из организации.

    В июне Пашинян выразил готовность выйти из ОДКБ при необходимости.

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    23 октября 2026, 12:23 • Новости дня
    ВС России завершили ликвидацию окруженных групп ВСУ в Харьковской области
    ВС России завершили ликвидацию окруженных групп ВСУ в Харьковской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» завершили ликвидацию окруженного противника в северо-восточной части Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Российские войска продолжают выполнение мероприятий по ликвидации одиночных групп противника, говорится в канале Max Минобороны.

    За неделю подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины.

    За последнюю неделю в зоне ответственности группировки противник потерял более 1505 военнослужащих, семь бронемашин, два орудия полевой артиллерии и 10 станций РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Утром в пятницу сообщалось, что российские силы уничтожили под Харьковом крупную стоянку техники Вооруженных сил Украины, которая принадлежала в том числе латиноамериканским наемникам.

    Группировка «Север» уничтожила пять радаров ВСУ под Харьковом.

    В среду иностранные наемники в рядах украинской армии уклонились от боя при штурме российскими войсками села Нефедовка.

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    23 октября 2026, 10:59 • Новости дня
    Немецкая Quantum Systems разогнала беспилотник до рекордных 777 км/ч

    Экспериментальный дрон немецкой компании Quantum Systems достиг 777 км/ч

    Немецкая Quantum Systems разогнала беспилотник до рекордных 777 км/ч
    @ Quantum-Systems

    Tекст: Игорь Иножарский

    Экспериментальный беспилотный летательный аппарат с электроприводом Apex Recordhunter немецкой компании Quantum Systems смог развить скорость 777 км/ч.

    Прототип достиг неофициальной максимальной скорости в октябре 2026 года, пишет Deutsche Welle.

    Для официальной регистрации рекорда беспилотнику потребуется совершить второй полет. Экспериментальный исследовательский отдел N3XT разработал модель Apex Recordhunter специально для помощи в перехвате высокоскоростных ударных беспилотников.

    Базирующаяся под Мюнхеном технологическая и оборонная компания Quantum Systems стала крупным поставщиком разведывательных дронов и аппаратов-перехватчиков для Вооруженных сил Украины. Фирма также наладила производство беспилотников непосредственно на украинской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца немецкая оборонная компания Quantum Systems выразила намерение передать Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков SPYS до конца 2026 года. В марте военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил о скором получении украинскими военными новых беспилотников Sparta от немецкого производителя. В прошлом году компания Quantum Systems увеличила выпуск своих дронов на секретных объектах на Украине.

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    22 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    МИД назвал нелепым обвинение Израиля в якобы причастности России к антисемитизму
    МИД назвал нелепым обвинение Израиля в якобы причастности России к антисемитизму
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел России заявило, что с недоумением восприняло заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о якобы причастности Москвы к антисемитской кампании в Сети.

    «С недоумением восприняли эти ничем не подтвержденные обвинения в адрес нашей страны, публично озвученные премьер-министром Израиля», – заявили ТАСС в министерстве, отметив богатое совместное прошлое двух стран.

    В ведомстве назвали нелепыми попытки приписать России антисемитскую кампанию, поскольку благодаря политике властей проявления антисемитизма в стране практически отсутствуют. В МИД подчеркнули, что такие заявления вызывают особое сожаление, так как они прозвучали в день 35-летия восстановления дипломатических отношений между Россией и Израилем.

    Кроме того, в министерстве напомнили, что в 2018 году Москва предлагала Израилю заключить соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности, но ответа не последовало. В МИД выразили сожаление, что премьер-министр Израиля предпочел медийные вбросы накануне парламентских выборов диалогу специалистов по кибербезопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об ущербе двусторонним отношениям от заявлений израильского посла о позиции Москвы по иранскому конфликту.

    Ранее посла Украины вызвали в министерство иностранных дел Израиля из-за критики слов премьер-министра Биньямина Нетаньяху об отношениях с президентом Владимиром Путиным.

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    22 октября 2026, 18:39 • Новости дня
    Муртазин: История с PHP показала необходимость противостоять ИИ с помощью ИИ
    Муртазин: История с PHP показала необходимость противостоять ИИ с помощью ИИ
    @ Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Обнаружение уязвимостей в языке программирования PHP стало своеобразной тренировкой для IT-индустрии, которой предстоит научиться быстрее реагировать на новые угрозы, сказал газете ВЗГЛЯД техноблогер Эльдар Муртазин. По его словам, алгоритмы уже превосходят человека в поиске слабых мест программного обеспечения. Поскольку этими возможностями будут пользоваться и хакеры, противостоять атакам с применением ИИ должны тоже системы защиты на основе искусственного интеллекта.

    «Если говорить конкретно про эти уязвимости в PHP, то они относительно умозрительны, атак с их использованием на данный момент не было. Тем не менее это серьезные уязвимости нулевого дня (неустраненная уязвимость в ПО, о которой разработчики не знают или не успели выпустить защитный патч – прим. ВЗГЛЯД), и таких находок с каждым днем будет становиться все больше. Поэтому сегодня все пытаются защититься от них теми или иными способами. Крайне важно, чтобы индустрия научилась реагировать на такие угрозы как можно быстрее», – говорит Муртазин.

    По его словам, происходящее можно считать своеобразной тренировкой, в ходе которой вырабатывается порядок действий в подобных ситуациях. Страны, отключающие свои ресурсы, выбирают наиболее простой и, по их оценке, надежный способ защиты. Те, кто продолжает работу, вероятно, больше уверены в защищенности своих систем, отметил эксперт.

    «Если возвращаться к поиску уязвимостей, то алгоритмы находят их намного быстрее, чем человек. Уже сегодня они настолько продвинуты, что будут обнаруживать уязвимости все быстрее и быстрее. Но хакеры будут использовать алгоритмы для того, чтобы атаковать. Поэтому выстроенные сегодня системы защиты должны стать эвристическими – это должен быть искусственный интеллект, который борется против атаки искусственного интеллекта, то есть программа против программ. По-другому никак не получится», – заключил Муртазин.

    Во вторник стало известно, что ИИ обнаружил критическую уязвимость в языке программирования PHP, на котором работает почти 70% сайтов мира. Эти дыры уже пытаются использовать для взлома сайтов. После обнаружения проблемы Бельгия, Нидерланды, Финляндия, Франция, Германия и другие страны временно вывели государственные порталы из Сети для установки обновлений. В среду госсайты были отключены уже по меньшей мере в 13 странах, а власти Великобритании и США потребовали проверить все системы на базе PHP на наличие вредоносной активности. В четверг к ним присоединилась Венгрия.

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