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    23 июня 2026, 15:23 • Новости дня

    Гаглоев сложил полномочия главы Южной Осетии и стал советником Путина

    Гаглоев сложил полномочия главы Южной Осетии и стал советником Путина
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин назначил Алана Гаглоева своим советником, соответствующий указ от 23 июня был опубликован Кремлем. Глаголев после встречи с Путиным объявил об отставке с поста президента Южной Осетии и переходе на должность советника главы российского государства.

    «Назначить Гаглоева Алана Эдуардовича советником Президента Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    О решении покинуть пост главы республики Алан Гаглоев сообщил в обращении, опубликованном на его официальном сайте, передает РИА «Новости».

    Он заявил: «Вчера у меня состоялась встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, который предложил мне перейти на работу в администрацию президента Российской Федерации в качестве его советника и содействовать реализации подписанного нами договора, содействовать улучшению взаимодействия с Республикой Южная Осетия».

    Согласно сообщению, исполнение обязанностей президента Южной Осетии временно будет возложено на председателя правительства республики Марата Камболова. Гаглоев подчеркнул, что такое решение принято в соответствии с конституцией, где прямо указано, что временным исполняющим обязанности становится глава кабинета министров.

    В текущем году Камболов сначала занял пост советника президента Южной Осетии, а затем возглавил правительство республики. До этого он в течение десяти лет занимал руководящие должности в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт».

    Ранее Камболов работал в министерстве по делам национальностей и федеративным отношениям России, Федеральном агентстве по науке и инновациям, министерстве образования и науки России. Он награжден орденом Дружбы, а также орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени. Камболов женат, у него четверо детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Южной Осетии Владимир Путин и Алан Гаглоев подписали в Кремле договор об интеграции и углублении союзнического взаимодействия.

    Путин внес этот договор на ратификацию в Госдуму.

    Государственная дума России ратифицировала соглашение, открывающее путь к созданию единого экономического пространства с Южной Осетией.

    23 июня 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией

    Путин: На Западе открыто заговорили о подготовке к войне с Россией

    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией
    @ Юрий Кочетков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Запада теперь открыто говорят, что готовятся к войне с Россией, заявил президент Владимир Путин.

    По его словам, международная ситуация далека от стабильной, а конфликтный потенциал повысился в целом ряде регионов мира, передает РИА «Новости».

    «Мы видим, что если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконным вооруженным путем с помощью государственного переворота, то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты», – сказал глава государства.

    Выступая на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений, Путин отметил, что вооруженное противостояние на Ближнем Востоке не прекращается. Он добавил, что серьезно повысился конфликтный потенциал в том числе на пространстве Евразии.

    Ранее Путин заявил о развязанной странами НАТО войне против Москвы.

    Глава государства указал на противостояние страны со всем коллективным Западом.

    В конце прошлого года он подтвердил готовность государства к немедленному реагированию на военный конфликт с европейскими странами.

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    23 июня 2026, 15:00 • Новости дня
    Путин заявил об успешном наступлении российских войск в зоне СВО
    Путин заявил об успешном наступлении российских войск в зоне СВО
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия успешно теснит противника на всех направлениях в зоне специальной военной операции, не оставляя ему шансов на успех, заявил президент Владимир Путин.

    «Ребята наши поджимают их, поджимают на всех участках боевого соприкосновения, на всех. Нет ни одного места, где было бы наоборот», – заявил российский лидер во время встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений, передает РИА «Новости».

    В начале июня Путин заявил об активном продвижении Вооруженных сил России на всех участках фронта.

    Позже глава государства отметил неспособность противника сдержать этот натиск.

    В конце прошлого года российский лидер сообщил об отступлении украинских подразделений на всей линии боевого соприкосновения.

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    22 июня 2026, 19:35 • Видео
    Кир Стармер все. Что дальше?

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    Как и обещал президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Что это означает для конфликта между Москвой и Лондоном? Изменится ли стратегия по Украине?

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    23 июня 2026, 15:04 • Новости дня
    Путин назвал цель ударов ВСУ по гражданским объектам

    Путин: ВСУ пытаются раскачать российское общество атаками на гражданские объекты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин объяснил мотивы украинских ударов по гражданской инфраструктуре.

    По словам главы государства, противник пытается посеять неуверенность среди населения и отвлечь внимание от реальной ситуации в зоне боевых действий, передает РИА «Новости».

    «Дроны, удары по гражданской инфраструктуре, для чего? Ну, раскачать общество», – подчеркнул российский лидер во время встречи президента с выпускниками военных и силовых вузов, включая академии Минобороны, МЧС, ФСБ и других ведомств.

    Он отметил, что Запад активно поддерживает эту тактику, направляя огромный поток беспилотников.

    Путин добавил, что массированное воздействие призвано создать неуверенность в действиях российских Вооруженных сил, тогда как происходящее на фронте выносится за скобки.

    Ранее Путин объяснил атаки украинских беспилотников желанием внести раскол в общество. По его словам, неспособность сдержать натиск российских войск вынуждает армию противника прибегать к методам террора.

    Сенатор Владимир Джабаров указал на намеренный выбор Киевом мирных целей для ударов.

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    23 июня 2026, 14:00 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России ответить на любые угрозы

    Путин: Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые угрозы

    Путин заявил о готовности России ответить на любые угрозы
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.

    Президент Владимир Путин провел встречу с выпускниками высших военно-учебных заведений, передает РИА «Новости». В ходе мероприятия глава государства подчеркнул способность страны противостоять вызовам.

    «Мы готовы оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы», – сказал российский лидер.

    Кроме того, президент высоко оценил действия военнослужащих.

    «Сегодня российские офицеры и солдаты мужественно и эффективно решают задачи в ходе специальной военной операции, освобождают наши исторические земли, защищают наших людей», – сказал президент России.

    Ранее президент поблагодарил штурмовиков за достойное выполнение боевых задач.

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    23 июня 2026, 14:53 • Новости дня
    Путин предупредил помогающие атаковать Россию дронами страны о последствиях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов прокомментировал действия зарубежных стран, способствующих запускам дронов по России.

    Глава государства подчеркнул, что они не понимают итогов подобных шагов, передает ТАСС.

    «Не отдают, судя по всему», – ответил российский лидер на соответствующий вопрос участников мероприятия.

    При этом президент обратил внимание на наличие западных политических сил, настроенных на конструктивное взаимодействие с Москвой.

    По его словам, внутри этих государств наблюдается брожение, а сторонники отказа от конфронтации постепенно набирают политический вес, что особенно заметно на примере Германии.

    Ранее Путин обвинил западные страны в поставках беспилотников для ударов по российским регионам.

    Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу сообщил об участии 56 государств в управлении украинскими дронами.

    Глава государства объяснил массированное применение вражеских аппаратов желанием противника внести раскол в общество.

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    23 июня 2026, 15:12 • Новости дня
    Путин назвал письмо Зеленского причиной роста конфликтного потенциала
    Путин назвал письмо Зеленского причиной роста конфликтного потенциала
    @ Юрий Кочетков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Недавнее обращение украинского лидера направлено на эскалацию напряженности и полностью исключает возможность проведения мирных дипломатических встреч в ближайшем будущем, заявил президент России Владимир Путин.

    Глава государства подчеркнул отсутствие реальных оснований для организации дипломатических контактов между сторонами, передает РИА «Новости».

    «Нет, такие обращения не создают предпосылок. Они же к чему сводятся? К тому, чтобы, наоборот, создать какой-то конфликтный потенциал», – заявил российский лидер.

    Президент добавил, что украинская сторона постоянно просит о личной встрече. Однако спустя три дня после направления документа произошел удар по Старобельску, что делает невозможным проведение конструктивных переговоров.

    Ранее Путин счел послание Зеленского неприемлемым.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский назвал это открытое письмо провокационным пиар-ходом.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил о возможности приезда главы киевского режима в Москву для переговоров.

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    23 июня 2026, 15:23 • Новости дня
    Путин: ВС России практически добирают Константиновку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о завершающей стадии освобождения Константиновки подразделениями российской армии.

    «Наши ребята сейчас добирают практически Константиновку. Но там еще в подвалах кто-то сидит, прячется, отстреливается», – подчеркнул президент на встрече с выпускниками военных вузов, передает РИА «Новости».

    Напомним, оставшиеся в Константиновке украинские солдаты попали в полное окружение.

    За прошедшие сутки бойцы российской армии очистили от противника 128 зданий.

    Передовые отряды Вооруженных сил России закрепились на северной окраине города.

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    23 июня 2026, 14:57 • Новости дня
    Путин объяснил отказ Запада от ударов по территории России

    Путин заявил о страхе Запада перед ответным ударом со стороны России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные страны избегают прямых атак со своей территории из-за неминуемых ответных действий Москвы, заявил президент России Владимир Путин.

    По его словам, зарубежные лидеры осознают неизбежность жесткой реакции на любую прямую агрессию, передает РИА «Новости».

    «Они пока все-таки не дошли до того, чтобы со своих территорий что-то запускать, они понимают, что будет ответный удар. Потому что это все понимают или должны понимать, поэтому всячески стараются дистанцироваться от этого», – подчеркнул российский лидер.

    В прошлом году Путин пообещал крайне жесткий ответ на применение дальнобойного вооружения.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил о неизменном противодействии атакам по российской территории.

    Российский лидер подтвердил постоянную готовность страны к ответным мерам.

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    23 июня 2026, 10:45 • Новости дня
    Путин заявил о неприемлемости западных неоколониальных правил для России

    Путин: Россию не устраивают скрывающие неоколониальные амбиции правила Запада

    Tекст: Вера Басилая

    Россию не устраивают навязываемые Западом «правила», за которыми скрываются неоколониальные амбиции, неуважение чужого суверенитета, заявил президент Владимир Путин.

    Владимир Путин направил приветствие участникам 12-го международного форума «Примаковские чтения», передает ТАСС. Послание главы государства зачитал его помощник по международным делам Юрий Ушаков.

    «Как известно, страны Запада ратуют за некий мир, основанный на правилах. Однако было не трудно убедиться, что за этим лозунгом скрываются откровенно неоколониальные амбиции, неуважение суверенитета независимых государств, стремление вмешиваться в их внутренние дела, принуждать их менять свои внешнеполитические приоритеты. Россию, как и очень многих в мире, такие «правила» категорически не устраивают», – говорится в приветствии Путина.

    Президент подчеркнул, что Россия выступает за подлинно демократические основы миропорядка и взаимное уважение.

    «Мы выступаем за иные по-настоящему демократические основы миропорядка, обязательные для всех нормы международного права, непререкаемый авторитет Совета Безопасности ООН, взаимное уважение и равенство всех стран, свободный выбор ими путей своего развития», – подчеркнул президент.

    Ранее МИД заявил об отказе России принимать неоколониальную политику Запада.

    Владимир Путин сравнил навязываемые западными странами правила с классическим колониализмом.

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    23 июня 2026, 15:26 • Новости дня
    Путин усомнился в возможности переговоров после удара ВСУ по Старобельску

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин указал на противоречие между просьбами украинского руководства о личной встрече и последующей атакой ВСУ на Старобельск.

    Глава государства поднял эту тему во время неформального общения с выпускниками военных высших учебных заведений, передает ТАСС.

    «Вот он направил эту бумажку. Они же постоянно об этом говорят: мы хотим личной встречи. Ну и что? А через три дня – удар по Старобельску. Как это понимать? Какие же предпосылки для личных встреч и переговоров?» – сказал президент, комментируя открытое письмо Владимира Зеленского.

    Российский лидер также обратил внимание на историческую тенденцию. По словам Путина, Россию всегда провоцировали, а когда страна начинала защищать свои интересы, ее сразу же обвиняли в агрессии. После подобных обвинений оппоненты продолжали реализовывать свои изначальные планы.

    Ранее Путин обвинил киевский режим в придании конфликту нового качества из-за атак на Старобельск.

    Глава государства жестко раскритиковал западные средства массовой информации за необъективное освещение этой трагедии.

    Российский лидер поручил Министерству обороны проработать варианты ответа на действия украинских войск.

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    23 июня 2026, 14:09 • Новости дня
    Путин раскрыл цель заявлений Запада о «российской угрозе»

    Путин: Запад использует «российскую угрозу» для оправдания милитаризации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад использует ложные заявления о выдуманной российской угрозе для оправдания масштабной милитаризации, подчеркнул президент России Владимир Путин.

    «Теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты, при этом для обоснования подобных затрат и радикальной милитаризации своих государств руководители стран НАТО и Евросоюза, как и ранее, используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе», – сказал глава государства во время встречи с выпускниками высших военных учебных заведений России, передает РИА «Новости».

    В конце мая российский лидер назвал бредом слова представителей Евросоюза об угрозе со стороны Москвы.

    Позже глава государства с юмором отверг обвинения в подготовке военного конфликта с западными странами.

    В середине июня президент обратил внимание на враждебные действия Североатлантического альянса против России.

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    23 июня 2026, 13:02 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание Путина с правительством

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин во вторник намерен провести совещание с правительством, в ходе него планируется обсуждать актуальные вопросы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Традиционно будут рассмотрены текущие вопросы, наиболее актуальные вопросы в повестке дня», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    По его словам, главной темой станет программа наставничества для выпускников медвузов.

    «Это когда выпускники проходят практику у себя в регионах, не переезжают в другие регионы. Важное мероприятие, будет доклад [министра здравоохранения Михаила] Мурашко», – сказал представитель Кремля.

    Также глава государства поговорит со студентами, которые расскажут о функционировании этой программы.

    В апреле Путин провел рабочую встречу с Мурашко.

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    23 июня 2026, 13:45 • Новости дня
    Путин встретился с выпускниками военных вузов

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что выпускники военных вузов могут стать настоящими командирами.

    Президент России Владимир Путин провел встречу с выпускниками высших учебных заведений ряда силовых и правоохранительных структур, передает РИА «Новости». Мероприятие прошло в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

    На торжественный прием пригласили более 600 человек, окончивших обучение с отличием. Среди участников были выпускники вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, а также их преподаватели и руководство ведомств.

    «Уверен, обретенные знания, навыки и умения позволят вам стать настоящими командирами. А значит, укрепить наш офицерский корпус, внести достойный вклад в обеспечение безопасности страны», – заявил Владимир Путин в ходе своего выступления.

    Месяцем ранее Владимир Путин встретился с первыми выпускниками кадровой программы «Время героев».

    Владимир Путин назвал ветеранов спецоперации солью земли русской.

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    23 июня 2026, 12:59 • Новости дня
    Песков: Путин решил наградить Президентский полк по случаю 90-летия

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен во вторник провести награждение Президентского полка, глава государства вручит ему орден Жукова, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Президентскому полку будет вручен орден Жукова, это будет по случаю 90-летия президентского полка», –сказал Песков, передает РИА «Новости».

    По его словам, церемония пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Песков анонсировал церемонию вручения ордена Жукова Президентскому полку.

    В день 90-летия воинской части командир роты Андрей Ушанов рассказал о моральной устойчивости кремлевских часовых.

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    23 июня 2026, 15:33 • Новости дня
    Путин: Запад отказом от Минских соглашений вынудил Россию начать СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в ходе общения с выпускниками военных вузов заявил, что Москва была вынуждена начать специальную военную операцию из-за отказа западных стран от Минских соглашений.

    «Они же начали боевые действия на Донбассе, применяли же авиацию, применяли танки, артиллерию против мирного населения. Восемь лет мы терпели, все пытались с ними договориться, потом объявили, что не будем договариваться, не будем исполнять Минские соглашения. Вынуждены были встать на защиту людей, которые там живут, которые русскими считают себя и частью русского мира», – отметил Путин.

    Российский лидер добавил, что провозглашение независимости ДНР и ЛНР через референдумы полностью соответствовало уставу ООН о праве наций на самоопределение.

    По его словам, Москва имела законные основания подписать договоры с новыми регионами, ратифицировать их и оказать необходимую помощь. В действиях России нет никаких нарушений, однако этого никто не хочет замечать, резюмировал глава государства, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин рассказал об истинной цели заключения минских соглашений западными политиками для вооружения Киева

    Глава государства подчеркнул полное соответствие решения о независимости донбасских республик нормам международного права и Уставу ООН.

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      Результаты ОГЭ-2026 обычно публикуют через 7–14 дней после экзамена, однако сроки зависят от предмета, периода сдачи и региона. Узнать баллы можно онлайн на официальных порталах, через сайты РЦОИ, «Госуслуги» или в школе. Публикуем полный график результатов ОГЭ-2026 по всем предметам, рассказываем, когда придут оценки и что делать, если вы не согласны с итогами проверки.

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    • Рейтинг недружественных правительств

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

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    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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