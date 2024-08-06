Сейчас очень модно говорить о деколонизации. Причем в тех смыслах, которые не имеют ничего общего с тем, что вкладывалось в него изначально. То призывают деколонизировать Россию, то посмертно обвиняют СССР в колониальной эксплуатации. Давайте разберемся, откуда растут ноги у этих идей.2 комментария
Путин призвал рассмотреть включение соцуслуг по уходу за детьми в нацпроект
Правительству совместно с профильными комиссиями Госдумы и Совфеда, а также региональными органами власти необходимо рассмотреть возможность включения социальных услуг по уходу за детьми в национальный проект «Семья». Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.
Глава государства поручил кабмину и профильным ведомствам рассмотреть включение в нацпроект «Семья» организацию семейных МФЦ во всех муниципалитетах страны. Кроме того, Владимир Путин выступил за развитие системы услуг по присмотру и уходу за детьми, включая предоставление нянь со специальной профподготовкой.
Соответствующий доклад должен быть предоставлен президенту России до 1 сентября, сообщает РИА «Новости».
Ранее Владимир Путин распорядился создать проект «Россия в мире».