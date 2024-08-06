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    Кто увеличил риск нового глобального кризиса
    Киев готовил провокацию на параде в Петербурге, где был Путин
    К делу генерала Булгакова приобщили содержимое банковских ячеек
    ВСУ понесли большие потери при попытке выйти из окружения в Нью-Йорке
    ФСБ и ВС России предотвратили прорыв ВСУ в Курскую область
    ВСУ сдали позиции под Торецком из-за бессмысленных приказов
    ВСУ понесли большие потери при попытке выйти из окружения в Нью-Йорке
    Стало известно о переходе ВСУ на самодельные мины с умными датчиками
    Галкин отреагировал на сообщения о планах Пугачевой дать концерт в России
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Деколонизация» – это про кого угодно, но точно не про Россию

    Сейчас очень модно говорить о деколонизации. Причем в тех смыслах, которые не имеют ничего общего с тем, что вкладывалось в него изначально. То призывают деколонизировать Россию, то посмертно обвиняют СССР в колониальной эксплуатации. Давайте разберемся, откуда растут ноги у этих идей.

    2 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов «Порядок, основанный на правилах», обречен

    Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?

    15 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему патриарх отказался канонизировать Ивана Грозного

    Жить «розовыми» легендами так же вредно, как и легендами «черными». Лучше всего жить правдой. А по правде, как и сказал патриарх, никакой канонизации Иоанна Грозного быть не может.

    29 комментариев
    6 августа 2024, 12:27 • Новости дня

    Путин распорядился создать проект «Россия в мире»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поручил сформировать федеральный проект «Россия в мире», целью которого будет развитие международного молодежного сотрудничества и продвижение российских традиционных ценностей в иностранных государствах.

    В проект входит организация олимпиад, конкурсов и фестивалей для привлечения иностранцев, расширение научного сотрудничества, в частности, увеличение объема совместных исследований, а также проведение крупномасштабных международных мероприятий, таких как Всемирный фестиваль молодежи, передает ТАСС.

    Ранее Путин поручил проводить Всемирный фестиваль молодежи каждые шесть лет.

    5 августа 2024, 22:27 • Новости дня
    Звонок Белоусова сорвал провокацию Киева на параде в День ВМФ в Петербурге, где был Путин

    Рябков: Киев готовил провокацию на параде в День ВМФ в Петербурге, где присутствовали Путин и Белоусов

    Звонок Белоусова сорвал провокацию Киева на параде в День ВМФ в Петербурге, где был Путин
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Операция Киева, которую удалось предотвратить после телефонных переговоров министров обороны России и США Андрея Белоусова и Ллойда Остина, со стопроцентной гарантией ввергла бы Россию и США в неуправляемую конфликтную фазу, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1». Он дал понять, что инцидент был связан с парадом в Петербурге на День ВМФ, на котором присутствовал президент России.

    Замминистра назвал готовившуюся провокацию «очень тревожным» эпизодом, который планировался в привязке «к нашим внутренним событиям, чтобы нанести максимальный урон и получить максимальный медийный эффект, нужный им». «Проехали, слава Богу, то есть сигнал нашего военного руководства и министра обороны американскому коллеге, видимо, возымел действие», – с облегчением заметил Рябков в интервью Ольге Скабеевой.

    «Могу сказать, что по некоторым признакам сигнал, который был направлен российской стороной до Вашингтона, – и я так понимаю, не только до Вашингтона, но и до некоторых других столиц, подконтрольных Вашингтону, – дошел. Мы избежали нового эскалационного витка», – заявил Рябков. 

    На прямой вопрос Скабеевой, готовилось ли что-то на параде, Рябков ответил дипломатично: «Я не хочу в подробности углубляться, но в принципе была определенная увязка и с такого рода событиями». А саму ситуацию, которую удалось избежать, назвал  «безумием».

    Напомним, в конце июля замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что глава Минобороны России Андрей Белоусов направил очень серьезное предостережение шефу Пентагона Ллойду Остину. России и США тогда удалось предотвратить неуправляемую эскалацию в отношениях. Газета ВЗГЛЯД писала, как работает «телефонная дипломатия» между Москвой и Вашингтоном и к каким джентльменским соглашениям она приводит.

    Коментарии (39)
    4 августа 2024, 04:58 • Новости дня
    Трамп поздравил Путина с «великолепной сделкой»

    После обмена заключенными между Россией и Западом Трамп поздравил Путина с «великолепной сделкой»

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп, комментируя обмен заключенными между Россией и Западом, поздравил президента России Владимира Путина с «великолепной сделкой».

    В ходе выступления в Атланте (штат Джорджия) Трамп заявил, что хотел бы поздравить Путина, который «заключил еще одну великолепную сделку». Трамп признал, что американская сторона также «вернула своих людей», но выразил мнение, что США «заключают ужасные, ужасные сделки», передает ТАСС.

    В четверг между США и Россией состоялся исторический и масштабный обмен заключенными. В этом процессе также участвовали власти и спецслужбы Турции, Германии, Польши, Словении и Норвегии. На родину вернулись восемь россиян, находившихся в заключении на Западе, а также несовершеннолетние дети. Все, кто вернулся в Россию, будут представлены к государственным наградам.


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    5 августа 2024, 13:12 • Новости дня
    Эксперты: Применение F-16 ВСУ ставит новые вызовы перед разведкой России

    Военные эксперты объяснили, почему F-16 будут базироваться в приграничной к Румынии Одесской области

    Эксперты: Применение F-16 ВСУ ставит новые вызовы перед разведкой России
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Татьяна Алабугина

    Аэродромы Одесской области обладают необходимой базой для эксплуатации и защиты F-16. Близость к Румынии позволит быстро перемещать истребители на территорию НАТО для техобслуживания, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Владимир Попов и Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что ВСУ расположат F-16 на аэродроме Лиманское в Одесской области.

    «Аэродром в Лиманском вполне может оказаться не конечной точкой базирования F-16. Здесь всего лишь проходил пробный полет, превращенный украинскими властями в демонстрацию якобы военной мощи. Тем не менее истребители, скорее всего, действительно разместят в Одесской области», – сказал генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России.

    «Для этого есть сразу несколько причин. Первая – близость границы с Румынией. Это позволяет осуществлять стратегию «вывода из-под удара». То есть если ВСУ получат информацию о попытке ликвидации самолета с нашей стороны, у них будет возможность быстро переправить машину в соседнее государство, где теоретически наши ракеты его не достанут», – подчеркивает он.

    «Вторая – на территории Румынии имеется подготовленная техническая база для обслуживания F-16. В случае диагностирования каких-либо проблем у истребителя, его также можно будет переправить для последующих ремонтных работ», – уточняет собеседник.

    «Третья – аэродромы Одесской области находятся на максимальном удалении от линии боевого соприкосновения. С этим расчетом здесь целенаправленно готовились специальные укрепления для самолетов. Несколько F-16 они могут укрыть железобетонными конструкциями. Вероятно, дополнительную защиту создадут с помощью сооружения ложных целей», – акцентирует эксперт.

    «Кроме того, истребители постараются регулярно перемещать с одного аэродрома на другой. Сделать это будет сложно, поскольку Россия давно прицельно била по взлетно-посадочным полосам, пригодным для эксплуатации F-16. Возможно, после боевых вылетов они попытаются «убежать» в Румынию или Молдавию, но это колоссальные риски для обеих стран. Неэффективность данной стратегии диктуется и нашими поражающими мощностями», – считает Попов.

    «Скорее всего, для ударов по истребителям мы будем использовать «Кинжалы». Речь идет о гиперзвуковых боеприпасах, уклониться от которых крайне сложно. Даже если ВСУ удастся получить данные о готовящемся ударе, время полета ракеты останется минимальным. Предпринять что-либо практически невозможно», – указывает он.

    «Конечно, необходимость поражения F-16 ставит перед нашей разведкой новые вызовы. Обнаружить истребители – непростая задача. Однако у нас уже имеется опыт, накопленный в рамках СВО. Уверен, что мы сумеем приспособить знания под изменившуюся реальность. В конечном счете пример западных танков говорит о многом», – уточняет собеседник.

    «Известно, что истребители будут оснащены ракетами AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder. Это хорошие боеприпасы класса «воздух – воздух», которые, тем не менее, очень требовательны к условиям видимости. Формально, они применяются в большей степени в целях обороны, но думаю, что ВСУ попытаются с их помощью предпринять и ряд атак», – отмечает Попов.

    Другой точки зрения придерживается военный аналитик Михаил Онуфриенко. По его мнению, F-16 будут использоваться для защиты авиационных мощностей от ударов России. «Кроме того, данные истребители очень часто применяются в качестве усиления ПВО в воздухе, с их помощью планируется организовать оборону целого ряда украинских городов», – считает он.

    «На это намекают и выбранные ракеты класса «воздух – воздух». Тем не менее названные боеприпасы достаточно старые. Наши РЛС хорошо справляются с задачей их обнаружения. Вести борьбу за авиационное превосходство у ВСУ не выйдет: свою роль играет относительно небольшое количество доступных F-16. Таким образом, в использовании новой техники противник будет крайне ограничен», – заключил Онуфриенко.

    Ранее стало известно о местонахождении истребителей, которые Киев получил от западных партнеров. Самолеты будут базироваться на аэродроме Лиманское в Одесской области на границе с Румынией, сообщил Telegram-канал Condottiero.

    Военкоры уточняли, что переданные Украине первые истребители несут ракеты класса «воздух – воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM и малой дальности AIM-9 Sidewinder, а также оснащены системами раннего предупреждения о нападении. Планируется, что их будут применять для противодействия беспилотникам и крылатым ракетам, уточняет Telegram-канал «Военный осведомитель». Получение Украиной первых F-16 Владимир Зеленский подтвердил накануне.

    Между тем американский политолог Марк Слебода заявил, что переданные Киеву истребители являются устаревшими и не смогут противостоять применяемой российской стороной «лучшей системе ПВО в мире, что однозначно и бесспорно доказано». Также эксперт указал на высокий риск уничтожения F-16 в случае их применения в зоне боевых действий. Москва, по его мнению, будет активно выслеживать эти самолеты и применять против них все доступные средства поражения.

    Кроме того, военный аналитик Михаил Онуфриенко сказал газете ВЗГЛЯД, что истребители не изменят расклад сил в зоне СВО, они будут уничтожаться так же, как танки Abrams и Leopard. Напомним, еще в апреле этого года эксперт Майкл Пек предсказал уничтожение аэродромов Украины в случае поставок F-16 киевскому режиму.

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    6 августа 2024, 09:02 • Новости дня
    Захарова раскритиковала «посредническую» формулу Парижа по Украине
    Захарова раскритиковала «посредническую» формулу Парижа по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предложенная Парижем формула урегулирования украинского конфликта не учитывает законные интересы России и значительной части украинского населения, в частности русскоязычных граждан, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Комментируя интервью посла Франции в России Пьера Леви, в котором он подчеркнул необходимость возврата к соблюдению международного права и Устава ООН, Захарова отметила, что французская сторона умалчивает о серьезных проблемах на Украине, таких как разгул неонацизма, репрессии против оппозиции и ущемление прав русскоязычного населения, передает ТАСС.

    «Как мы видим, России, ее законным национальным интересам и интересам значительной части самих украинцев места в «посреднической» формуле Парижа просто не находится», – указала дипломат.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о «конкуренции мирных планов» по Украине.

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    5 августа 2024, 13:37 • Новости дня
    Группировка «Центр» нанесла поражение восьми бригадам ВСУ
    Группировка «Центр» нанесла поражение восьми бригадам ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшие сутки российские военнослужащие группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли удары по позициям восьми бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны.

    Нанесено поражение формированиям 1-й танковой, 32-й, 100-й, 117-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады спецназа в районах Торецка, Гродовки, Орловки и Николаевки ДНР, сообщило ведомство в Telegram-канале.

    Кроме того, российские бойцы отразили восемь контратак украинских штурмовиков 31-й, 47-й, 53-й и 117-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины.

    В зоне ответственности Центральной группировки ВСУ потеряли до 325 военнослужащих, танк, три бронемашины, два автомобиля, установку «Пион» и гаубицу «Мста-Б».

    Группировка войск «Север» поразила живую силу и технику 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты в районах Волчанска, Тихого и Липцев Харьковской области.

    Потери противника составили до 125 военнослужащих, шесть пикапов, гаубица Д-20, станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Уничтожены пусковая установка РСЗО Vampire и шесть полевых складов боеприпасов.

    Западная группировка заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированиям 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах Колесниковки, Синьковки Харьковской области, Новосадового ДНР, а также отразила четыре контратаки штурмовых групп 14-й, 117-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ, 117-й бригады теробороны.

    В боях с Западной группировкой украинская сторона потеряла до 495 военнослужащих, две бронемашины, семь автомобилей, установки Krab и Panzerhaubitze-2000, гаубицу М777, орудие Д-30. Уничтожены три склада боеприпасов.

    Военнослужащие Южной группировки улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й механизированных, 72-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Предтечино, Трудового, Часова Яра, Константиновки, Катериновки и Верхнекаменского ДНР. Отражена контратака формирования 5-й штурмовой бригады ВСУ.

    ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, три бронемашины, 11 автомобилей, гаубицу М777, четыре орудия М119, орудие L-119. Уничтожены два склада боеприпасов, станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

    Восточная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах Раздольного, Водяного и Времевки ДНР.

    Украинские потери составили до 115 военнослужащих, танк, восемь автомобилей, гаубица М777, орудие «Мста-Б» и две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Уничтожены три склада боеприпасов.

    Военнослужащие группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ, 39-й бригады береговой обороны в районах Малых Щербаков, Нестерянки Запорожской области и Токаревки Херсонской области.

    ВСУ потеряли более 70 военнослужащих, восемь автомобилей, гаубицу М777 и гаубицу Д-20.

    Ранее ВС России уничтожили в Харьковской области замаскированные позиции ВСУ.

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    4 августа 2024, 00:56 • Новости дня
    Путин озвучил масштабные задачи в железнодорожной отрасли России

    Путин призвал обеспечить «единую логику» работы БАМа и Северного морского пути

    Путин озвучил масштабные задачи в железнодорожной отрасли России
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Работа БАМа и Транссиба должна идти «в единой логике» с Северным морским путем, в повестке железнодорожной отрасли России – развитие Азово-Черноморского транспортного направления и организация бесшовного сообщения от Балтики до Индийского океана, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня железнодорожника.

    Путин поздравил всех работников и ветеранов железнодорожного транспорта, а также молодых специалистов, он выразил им благодарность за труд и преданность делу, сообщается на сайте Кремля.

    Президент подчеркнул стратегическое значение железнодорожной отрасли для такой огромной страны, как Россия. Он указал, что традиции российской инженерной школы «были заложены еще в первой половине 19 века, когда открылась Царскосельская железная дорога».

    Путин напомнил о «примерах трудовой и ратной доблести, настоящего подвига, самоотверженной работы на благо страны» в истории российских железных дорог. В частности, отметил, что в 2024 году исполнилось 50 лет с начала строительства Байкало-Амурской магистрали.

    Глава государства назвал БАМ и Транссиб «государственными, общенародными, общенациональными проектами». Путин указал, что «БАМ во многом определяет глобальную логистику 21 века».

    Путин заявил о важности для развития России деятельности «рабочих, инженеров, путейцев, транспортных строителей, специалистов грузовых и пассажирских компаний». Он отметил их заслуги в «открытии новых глобальных рынков, росте внутреннего туризма, устойчивой работе предприятий, включая оборонно-промышленный комплекс».

    Президент сказал, что необходима дальнейшая модернизация Восточного полигона – БАМа, Транссиба, работа которых должна происходить «в единой логике» с функционированием Северного морского пути, «с такими перспективными проектами, как Северный широтный ход, с выходом к Арктическим портам».

    Путин заявил, что требуется «форсированное наращивание железнодорожной инфраструктуры России на новом технологическом уровне». При этом он подчеркнул, что нужно «создавать задел на будущее, на десятилетия вперед», как «мыслили и работали наши великие предки».

    В связи с этим Путин указал на важность «строительства высокоскоростных магистралей в связке с Центральным транспортным узлом», создание международных логистических коридоров. Он призвал развивать Азово-Черноморское транспортное направление и отметил значение организации так называемого бесшовного железнодорожного сообщения от Балтики и Баренцева моря до побережья Персидского залива и Индийского океана.

    Путин признал, что задачи поставлены «действительно масштабные», но выразил уверенность, что опыт и нацеленность на результат работников железнодорожной отрасли позволят эти задачи решить.

    «Желаю успехов, здоровья, благополучия вам и вашим близким. С праздником!» – говорится в сообщении.

    В 2024 году началу строительства самой грандиозной транспортной артерии России – Байкало-Амурской магистрали – исполнилось 50 лет. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, кто и почему начал этот проект, а также о том, каким БАМ и другие железнодорожные магистрали станут в будущем.

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    5 августа 2024, 14:50 • Новости дня
    В Совфеде отреагировали на планы США изолировать Россию в спорте

    Сенатор Долгов: В США боятся российских спортсменов, поэтому пытаются их изолировать

    В Совфеде отреагировали на планы США изолировать Россию в спорте
    @ Chicago Tribune/TNS/ABACA/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    На Западе понимают, что российские спортсмены способны в честной борьбе одолеть иностранных атлетов. Поэтому США пытаются вытеснить россиян из любых соревнований, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее СВР сообщила о готовящейся в США кампании по дискредитации российских спортсменов.

    «Спорт, будучи компонентом «мягкой силы», всегда являлся важной составляющей влияния каждой страны. Поэтому ожидать прекращения атак на российских атлетов даже после отстранения от Олимпиады не следует. Мечта западных политиков – полностью исключить россиян из любых международных соревнований», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Тем более что российские спортсмены для американцев представляют реальную и конкурентоспособную угрозу на рингах, катках, беговых дорожках и бассейнах. Мы выработали хорошую и крепкую школу тренировки силовых и моральных качеств атлетов. И в этом смысле Штаты нас даже боятся», – отмечает он.

    «К борьбе с Россией пытаются привлечь откровенных предателей, таких как Григорий Родченков и Тимофей Соболевский. Однако противостояние с собственной страной никогда ничем хорошим не заканчивалось. Уверен, что оба понесут заслуженное наказание. Это закономерная судьба для любого перебежчика. При этом их деятельность вообще ничего общего со спортом не имеет», – подчеркивает собеседник.

    «Вся ситуация полностью объясняется политическими интересами США и их союзников. Западные страны давно пытаются перенести имеющиеся разногласия с Москвой на соревновательные подмостки. Более того, они хотят превратить Олимпиаду в средство продвижения собственной идеологии», – акцентирует сенатор.

    «Мы видим, как в Париже на церемонии открытия выступают бородатые женщины, как французы глумятся над собственным культурным наследием. Все это никак не связано с изначальной идеей Кубертена о том, что спорт должен стать связующим международным звеном. Фактически они трансформировали стадионы в арены для выяснения политических отношений. Так сильно увлеклись либеральной пропагандой, что даже забыли о качественной организации самих соревнований», – уточняет он.

    «Каждый день Олимпиады проходит со скандалом: то на боксерском ринге неожиданно встречаются мужчина и женщина, то отменяют тренировки из-за грязной воды в Сене. Однако западным странам не удастся загубить спорт как таковой. Россия и ее партнеры готовы предложить миру качественную альтернативу. Наши стремление к совершенству и любовь к спорту допинговые скандалы не изменят», – заключил Долгов.

    Ранее Служба внешней разведки (СВР) предупредила о готовящейся в США новой кампании по дискредитации российских спортсменов. По данным спецслужбы, Штаты планируют опубликовать серию «громких расследовательских материалов», обвиняющих наших атлетов в якобы применении допинга. Цель Вашингтона – дальнейшая изоляция Москвы на международных соревнованиях.

    При этом в провокации будут принимать участие бывшие руководители российской антидопинговой лаборатории, перебежчики Григорий Родченков и Тимофей Соболевский. Именно они намерены курировать проект по дискредитации наших спортсменов. Ключевая сложность, с которой столкнулись США – фабрикация обвинений в тех направлениях, по которым Москва традиционно и безоговорочно является лидером.

    Речь идет о синхронном плавании, фигурном катании и художественной гимнастике. На этом фоне МВД объявило в розыск Соболевского, пишет ТАСС. В базе министерства уточняется, что экс-замглавы антидопинговой лаборатории обвиняется по уголовной статье, однако по какой именно – не говорится.

    В другом материале агентства сказано, что в розыск также переобъявлен и бывший руководитель центра Родченков. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями, воспрепятствовании правосудию, незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ. Напомним, он был заочно арестован еще в сентябре 2017 года.

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    5 августа 2024, 10:05 • Новости дня
    Российские бойцы уничтожили два танка Leopard под Харьковом

    Минобороны: Российские бойцы уничтожили два танка Leopard под Харьковом

    Российские бойцы уничтожили два танка Leopard под Харьковом
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные ликвидировали два немецких танка Leopard в Харьковской области при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» и высокоточного снаряда «Краснополь», сообщило Минобороны.

    По информации ведомства, разведчики группировки «Запад» обнаружили и зафиксировали огневые позиции украинских танков, которые обстреливали позиции российских подразделений, передает ТАСС.

    Решение о нанесении точечного удара было принято после тщательного анализа данных, полученных в ходе разведывательных мероприятий.

    «В результате ударов, нанесенных оператором барражирующего боеприпаса «Ланцет» и экипажем самоходной гаубицы «Мста-С», применившим высокоточный снаряд «Краснополь», оба танка были уничтожены», – сообщило Минобороны.

    В пятницу подполье сообщило об уничтожении двух систем Patriot в Одессе.

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    5 августа 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин назвал жен бойцов СВО лучшими психологами
    Путин назвал жен бойцов СВО лучшими психологами
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жены участников специальной военной операции являются лучшими психологами, заявил президент России Владимир Путин.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с Путиным рассказала ему о просьбах находящихся в реабилитационных центрах бойцах СВО, попросивших предусмотреть возможность отдыха с женами в качестве психологической помощи, передает РИА «Новости».

    «Самые лучшие специалисты», – ответил глава государства, имея в виду жен, которые могут помогать военнослужащим в ходе реабилитации.

    Ранее Путин запретил увольнять жен погибших бойцов СВО в течение года.

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    3 августа 2024, 15:38 • Новости дня
    Путин выразил Ким Чен Ыну соболезнования в связи с последствиями наводнений

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру КНДР Ким Чен Ыну в связи с последствиями наводнений, затронувшими северо-западные провинции страны.

    Путин отметил, что КНДР всегда может рассчитывать на поддержку России.

    «Прошу передать слова сочувствия и поддержки всем, кто потерял близких из-за этой стихии. <…> Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку», – говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

    Ранее сообщалось, что из-за наводнения в Китае обрушился мост. Погибли как минимум 38 человек, еще 24 человека числятся пропавшими без вести.

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    5 августа 2024, 15:48 • Новости дня
    Путин: Россия решает новые задачи достойно

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия решает новые задачи достойно, с хорошим результатом, но расслабляться нельзя, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

    «В целом мы решаем их достойно, с хорошим результатом, но расслабляться ни в коем случае нельзя, нужно будет работать напряженно», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин на встрече с руководителями обеих палат Федерального собрания поблагодарил Володина и Матвиенко за слаженную и плодотворную работу парламента.

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    5 августа 2024, 21:03 • Новости дня
    Эксперт объяснил, как от работы депутатов и сенаторов зависит победа России в СВО

    Политолог Данилин рассказал об итогах работы Совфеда и Госдумы в весеннюю сессию

    Эксперт объяснил, как от работы депутатов и сенаторов зависит победа России в СВО
    @ kremlin.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Госдума и Совфед в весеннюю сессию приняли важные законы в интересах развития экономики и обороноспособности страны. В осеннюю сессию им предстоит законодательно обеспечить реализацию обозначенных в послании президента Владимира Путина нацпроектов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В понедельник глава государства провел встречу со спикерами обеих палат парламента Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным.

    «Экономическое развитие страны, социальные вопросы, поддержка бойцов СВО и их семей – это приоритетные направления работы Госдумы и Совфеда в рамках осенней сессии, которые определил Владимир Путин. При этом парламентарии и в весеннюю сессию работали весьма успешно», – пояснил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    «Особое внимание президент уделяет взаимодействию с парламентом по вопросам обеспечения обороноспособности страны. Для главы государства являются первоочередными вопросы, связанные с социальным обеспечением и поддержкой военнослужащих. Например, на сегодняшней встрече президент поддержал идею о том, чтобы участники СВО проходили реабилитацию в санаториях совместно с их женами, потому что жены – лучшие психологи», – напомнил собеседник.

    «Отдельно отмечу, что напрямую от обеих палат зависит и реализация нацпроектов, о которых Путин говорил в послании Федеральному собранию. Госдума и Совфед законодательно обеспечивают их реализацию. Также в весенней сессии значительная часть времени была отведена и работе над важнейшими налоговыми законопроектами», – добавил эксперт.

    Эксперт также напомнил о рейтинге полезности депутатов Госдумы. «Он показывает, что депутаты многое сделали для обеспечения безопасности граждан, в том числе в цифровой сфере. Нельзя забывать, что Госдума в эту сессию проголосовала за новый состав правительства, а парламентарии ведут все более активную работу с гражданами в регионах», – добавил он.

    «Таким образом, если суммировать все направления деятельности парламентариев, мы видим, что решение задач обороноспособности страны для победы в СВО, развития экономики, укрепления социальной сферы зависит в том числе от эффективной работы Госдумы и Совфеда», – заключил Данилин.

    В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с председателями Совета Федерации Валентиной Матвиенко и Госдумы Вячеславом Володиным. «Прежде всего хочу поблагодарить сенаторов и депутатов Госдумы за огромный объем проделанной работы, причем вопросы решались весьма оперативно, в тесном контакте с правительством. Имею в виду все направления нашей деятельности: и чисто экономические вопросы, и вопросы социального блока. Это всегда очень ответственная, большая работа. 331 закон», – сказал Путин.

    Одним из важнейших направлений работы парламентариев стала разработка мер поддержки семей с детьми. «Это коснулось 4 млн семей, где воспитываются 10 млн детей. Второе – это, конечно, укрепление обороноспособности, безопасности, законы по поддержке участников специальной военной операции, их семей», – ответила Матвиенко.

    Также в приоритете была реализация вопросов, связанных с президентским посланием Федеральному собранию. «Мы понимаем, что, реализуя послание, мы делаем все для достижения целей национального развития. На сегодняшний день из 90 пунктов послания – мероприятий, которые мы, анализируя послание, для себя определили, 49 уже выполнены, то есть 54% выполнены», – добавил Володин.

    «Я очень рассчитываю на то, что Федеральное собрание вместе с правительством, вместе с регионами Российской Федерации, с региональными командами продолжит совместную – в таком же темпе и с таким же качеством – работу, как это было в весеннюю сессию», – отметил Путин.

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    5 августа 2024, 18:03 • Новости дня
    Эксперт: Протесты в Бангладеш не отменят связей Москвы и Дакки в атомной сфере

    Политолог Савищева: Будущее правительство Бангладеш не захочет перечеркивать совместный с Россией проект АЭС «Руппур»

    Эксперт: Протесты в Бангладеш не отменят связей Москвы и Дакки в атомной сфере
    @ Sazzad Hossain/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Татьяна Алабугина

    Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина не сумела справиться с народным недовольством. Состав будущего правительства определят военные. На этом фоне будущее диалога Москвы и Дакки сложно прогнозировать, однако сотрудничество в атомной сфере останется непоколебимым, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Мария Савищева. Ранее в связи с протестами ушла в отставку премьер-министр страны Шейх Хасина.

    «Протесты в Бангладеш начались еще в июне. Тогда Верховный суд страны принял решение о восстановлении системы квот в 30% мест, резервируемых для потомков участников третьей индо-пакистанской войны. Проблема заключалась в том, что в государстве также имеются льготы и для других слоев населения, например, для национальных меньшинств», – сказала Мария Савищева, старший лаборант-исследователь Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН.

    «Таким образом, общее количество должностей, на которые отбирались кандидаты по принципу происхождения, достигло 56%. Это вызвало колоссальное недовольство в обществе. Первоначально демонстранты добивались отмены несправедливой системы, однако власти страны не сумели мирно уладить данный вопрос», – отмечает она.

    «Волнения переросли в масштабное движение, сторонники которого выступали с критикой премьер-министра Шейх Хасины и ее партии «Авами Лига». Ситуация усугубилась, когда в стране разошлась новость о начале стрельбы по протестующим со стороны представителей властей. Отмечу, что данная информация до сих пор не подтверждена», – подчеркивает собеседница.

    «В конечном счете Верховный суд пошел на уступки обществу. Количество зарезервированных мест снизили до 7%. Однако протестующие не были этим удовлетворены. Демонстранты продолжили добиваться отставки Хасины. По данным источников в Бангладеш, именно военные страны поставили главу правительства перед необходимостью ухода с должности», – объясняет эксперт.

    «Поэтому в настоящий момент судьба государства находится в руках солдат. Именно они займутся вопросами передачи власти новому правительству. Основной вопрос – как долго продлится сформировавшийся переходный период. Что касается самой Хасины, то информация о том, что она направляется в Британию, до сих пор не является подтвержденной», – уточняет она.

    «В последнее время Лондон часто критиковал ее за занятую позицию в вопросе публичных протестов. Поэтому вопрос получения политического убежища для нее является не самым простым. Нарендра Моди же, скорее всего, решил, что пребывание экс-премьера Бангладеш на территории Индии будет иметь издержки уже для него самого», – добавляет собеседница.

    «Как именно скажутся текущие события на сотрудничество Москвы и Дакки – оценить непросто. Имеется большая вероятность того, что военные передадут власть Националистической партии Бангладеш (НРБ). Она настроена на взаимодействие с Западом, что может негативно сказаться на контактах с Россией», – считает эксперт.

    «Однако наши страны в настоящий момент реализуют проект АЭС «Руппур». Это важная для Дакки инициатива. Конечно, сроки работ уже несколько раз сдвигались, и дестабилизация внутриполитической ситуации данное положение явно не улучшит. Однако можно с уверенностью сказать, что и «Авами Лига» и НПБ будут заинтересованы в окончании реализации давних планов», – заключила Савищева.

    Ранее стало известно, что глава правительства Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку. Как передает NDTV, борт с экс-премьером страны приземлился в аэропорту Хиндан, который является базой ВВС Индии в Газиабаде, находящемся в 40 км от Нью-Дели, пишет ТАСС. Далее она якобы планирует отправиться в Лондон.

    В воскресенье в Бангладеш вновь вспыхнули антиправительственные протесты. Участники требовали отставки Шейх Хасины. Жертвами беспорядков стали более 150 человек. Командующий армией Вакер-Уз-Заман встретится с президентом страны Шахабуддином Чуппу для формирования временного правительства. Это должно привести к урегулированию обстановки в стране. Он призвал остановить насилие и заверил, что новая власть расследует все смерти, произошедшие во время волнений в стране.

    Участники антиправительственных протестов также ворвались в резиденцию главы МВД в Дакке и разгромили ее. Корни этих протестов кроются в противоречивой системе квот, в соответствии с которыми до 30% государственных должностей предназначены для членов семей ветеранов, участвовавших в войне за независимость Бангладеш в 1971 году.

    Демонстранты в течение нескольких недель требовали упразднения данных льгот. Несмотря на отмену Верховным судом большинства квот, столкновения продолжились, передает ТАСС. В связи с беспорядками в стране были отключены интернет и телеканалы, в Дакку были введены войска. Отключению интернета предшествовали попытки заблокировать работу соцсетей и ограничить услуги мобильной передачи данных.

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    3 августа 2024, 13:34 • Новости дня
    Путин поздравил То Лама с избранием генсеком ЦК Компартии Вьетнама

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин поздравил президента республики Вьетнам То Лама с его избранием генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии страны, выразив надежду на дальнейшее развитие конструктивного диалога.

    «Я надеюсь на продолжение конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонних и международных отношений. Это, безусловно, соответствует основным интересам дружественных народов России и Вьетнама и способствует укреплению безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – отметил Путин в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Президент России пожелал То Ламу успехов в партийной и государственной деятельности, а также здоровья и благополучия.


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    5 августа 2024, 15:35 • Новости дня
    Путин назвал обеспечение безопасности России ключевой задачей властей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обеспечение безопасности Российского государства остается одним из основных приоритетов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

    Речь идет о развитии и стабильной работе Вооруженных сил страны, поддержке бойцов СВО и членов их семей, уточнил Путин, передает РИА «Новости».

    «И конечно, обеспечение безопасности остается одним из важнейших приоритетов. Это стабильное функционирование Вооруженных сил, их развитие, обеспечение их современными видами техники, вооружений, боеприпасами, поддержка наших ребят, которые на линии фронта, на линии боевого соприкосновения рискуют своей жизнью и здоровьем для защиты интересов нашего государства, и, конечно, членов их семей», – сказал он.

    Ранее Путин поблагодарил парламент за плодотворную работу.

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