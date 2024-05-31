Путин поручил проводить Всемирный фестиваль молодежи каждые шесть лет

Tекст: Валерия Городецкая

Правительству поручено предусмотреть необходимое финансирование и обеспечить проведение в России Всемирного фестиваля молодежи один раз в шесть лет начиная с 2030 года, говорится в списке поручений на сайте Кремля.

Также глава государства поручил раз в шесть лет начиная с 2027 года обеспечить проведение Международного фестиваля молодежи, а также ежегодное проведение международных тематических слетов молодежи.

Поручено содействовать проведению международных молодежных смен в рамках молодежных и иных мероприятий в России, включить в повестку Молодежного саммита БРИКС–2024, который пройдет в Ульяновской области, мероприятия с привлечением участников ВФМ–2024.

Путин также дал поручение учредить конкурс на предоставление грантов для иностранных физических и юридических лиц на поддержку социально значимых проектов в гуманитарной сфере, предусмотрев на эти цели 500 млн рублей ежегодно.

Кроме того, поручено расширить программу «Новое поколение», в рамках которой иностранные специалисты приезжают в Россию для обмена опытом, предусмотрев их участие в международных мероприятиях Росмолодежи, увеличить финансирование программы на 384 млн рублей ежегодно и установить новые возрастные ограничения для ее участников – от 14 до 40 лет.

Также поручено разработать программу развития федеральной территории «Сириус» и обеспечить реализацию этой программы обеспечить, создание международной ассоциации детских организаций и продолжить реализацию программы культурного шефства, осуществляемой в период подготовки и проведения ВФМ–2024, для организации дальнейшего регулярного взаимодействия с иностранными участниками.