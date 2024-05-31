  • Новость часаWSJ: США ограничили применение своего оружия для Украины
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    За два с лишним года после этого закрытия Европы мы уже успели к нему привыкнуть, но до сих пор, кажется, так и не поняли, зачем это нужно самим европейцам. Ведь сегодня ситуация диаметрально противоположна той, которая была в советские времена.

    5 комментариев
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Удар по спутникам как альтернатива ядерному апокалипсису

    Запад прикрывает свою прямую агрессию против России действиями якобы Украины и еще при этом зарабатывает дивиденды мнимым сдерживанием в диапазоне использования наиболее эффективных и дальнобойных средств поражения.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Для российских туристов открылись новые дороги на юг

    Спецоперация меняет формат отпусков, в том числе и внутри России. Украинские ракетные атаки на юге, закрытые аэропорты – всё это порождает опасения насчет отдыха в Крыму. Но Крым и соседние регионы ждут и готовы показать себя с лучшей стороны.

    5 комментариев
    31 мая 2024, 18:59 • Новости дня

    Путин поручил проводить Всемирный фестиваль молодежи каждые шесть лет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), который состоялся в марте этого года.

    Правительству поручено предусмотреть необходимое финансирование и обеспечить проведение в России Всемирного фестиваля молодежи один раз в шесть лет начиная с 2030 года, говорится в списке поручений на сайте Кремля.

    Также глава государства поручил раз в шесть лет начиная с 2027 года обеспечить проведение Международного фестиваля молодежи, а также ежегодное проведение международных тематических слетов молодежи.

    Поручено содействовать проведению международных молодежных смен в рамках молодежных и иных мероприятий в России, включить в повестку Молодежного саммита БРИКС–2024, который пройдет в Ульяновской области, мероприятия с привлечением участников ВФМ–2024.

    Путин также дал поручение учредить конкурс на предоставление грантов для иностранных физических и юридических лиц на поддержку социально значимых проектов в гуманитарной сфере, предусмотрев на эти цели 500 млн рублей ежегодно.

    Кроме того, поручено расширить программу «Новое поколение», в рамках которой иностранные специалисты приезжают в Россию для обмена опытом, предусмотрев их участие в международных мероприятиях Росмолодежи, увеличить финансирование программы на 384 млн рублей ежегодно и установить новые возрастные ограничения для ее участников – от 14 до 40 лет.

    Также поручено разработать программу развития федеральной территории «Сириус» и обеспечить реализацию этой программы обеспечить, создание международной ассоциации детских организаций и продолжить реализацию программы культурного шефства, осуществляемой в период подготовки и проведения ВФМ–2024, для организации дальнейшего регулярного взаимодействия с иностранными участниками.

    30 мая 2024, 19:59 • Новости дня
    Путин о СВО: В конечном итоге все встанет на свои места

    Tекст: Валерия Городецкая

    В конечном счете все встает на свои места, заявил президент России Владимир Путин, говоря о специальной военной операции на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

    В ходе беседы с российским лидером семья из Донецка призналась, что им было бы легче, если бы десять лет назад они знали, что республика будет включена в состав России и когда закончится спецоперация, передает РИА «Новости».

    «Обязательно так и будет. В конечном итоге все встанет на свои места, и дети ваши найдут свои места – в жизни, в деле», – ответил Путин.

    Ранее Путин назвал бойцов СВО опорой и броней России.

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    30 мая 2024, 22:18 • Новости дня
    Участники программы «Время героев» получили Золотые Звезды Героев России

    Tекст: Антон Антонов

    Российский президент Владимир Путин в Кремле наградил Золотой Звездой Героя России капитана Николая Соколова. Кроме того, медаль Героя России получил и подполковник Юрий Абаев. И Соколов, и Абаев являются участниками программы «Время героев».

    Соколов – кавалер трех орденов Мужества. На церемонии награждения он выразил благодарность Путину и «от лица каждого гвардейца» заверил, что «все поставленные задачи будут выполнены, враг будет разбит, победа будет за нами», сообщается на сайте программы.

    Путин отметил, что участники специальной военной операции на Украине – «истинная опора и броня России». «Вас поддерживает весь наш народ», – сказал он.

    Абаев был награжден в Мастерской управления «Сенеж». Он заявил, что ему было особенно приятно получить награду в ходе обучения: «Я очень рад, что 83 человека, которые оказались здесь, на программе «Время героев» в числе лучших, присутствовали при этом». Он сказал, что чувствует «гордость за свое подразделение, за свою страну».

    Ректор президентской академии, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров поздравил Абаева и Соколова с наградой. Он выразил уверенность, что «военнослужащие, наилучшим образом проявившие себя в ходе боевых действий, после завершения учебы станут высококвалифицированными и эффективными руководителями».

    Программа «Время героев» разработана для участников и ветеранов СВО по поручению президента России. Она реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

    Напомним, Путин в четверг вручил государственные награды в Кремле. Звание Героя России также получили младший сержант Минобороны Альберт Зайнуллин, старший лейтенант Минобороны Чалым Чулдум-оол, младший лейтенант Анатолий Иванов и подполковник, начальник артиллерии штаба командования внутренних войск МВД России из ДНР Александр Евтодий.

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    30 мая 2024, 20:41 • Новости дня
    Мать-героиня Кравцова рассказала о деталях разговора с Путиным

    Мать-героиня Кравцова: Президента искренне интересует проблема многодетных семей

    Мать-героиня Кравцова рассказала о деталях разговора с Путиным
    @ kremlin.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Для увеличения числа родителей, готовых завести более трех детей, важно совмещать продвижение традиционных ценностей и финансовой поддержки, сказала газете ВЗГЛЯД мать-героиня Ольга Кравцова. Ранее Владимир Путин встретился по видеосвязи с семьями награжденных орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня».

    «Разговор с президентом надолго останется в моей памяти. Беседа выдалась свободной и открытой. Мы сумели задать Владимиру Путину все интересовавшие нас вопросы. Единственное, что немного опечалило: когда пересматривала запись встречи, услышала, что глава государства обратился ко мне по имени. Видимо, что-то хотел спросить. Но у нас дети начали плакать – я отвлеклась. Общаться продолжил муж», – рассказывает Ольга Кравцова, участница мероприятия.

    «В общем, мы немного переволновались. Приятно видеть, что президента искренне интересует проблема многодетных семей. Демографию поднимать необходимо. Нужно продвигать позитивный образ родителей, у которых несколько сыновей или дочерей. Люди должны быть ознакомлены с их положительным примером», – отмечает она.

    «Я сама из многодетной семьи. Для меня подобная жизнь всегда казалась привычной. Что касается финансовой поддержки, то важно понимать, что она является лишь вспомогательным инструментом. Деньги не могут стать причиной, по которой люди хотят завести ребенка, но они упрощают процесс воспитания», – рассуждает собеседница.

    При этом Кравцова отмечает, что для многодетной семьи государственная поддержка имеет весьма важное значение. «Дети посещают разные кружки, секции. Старшим нужно нанимать репетиторов для подготовки к поступлению в университет. Всех еще нужно свозить отдохнуть на природу. Купить им мороженое, в конце концов. То есть речь идет не о роскоши. Все это базовые вещи», – резюмирует Кравцова.

    Ранее Владимир Путин провел по видеосвязи встречу с семьями награжденных орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня». На связи с главой государства были представители Москвы, Тюмени, Томска, Донецка, Ленинградской области, Краснодарского и Камчатского краев, а также Чувашской и Чеченской республик.

    Президент подчеркнул, что семьи, в которых растут трое или больше детей, должны стать нормой и естественным образом жизни. «Мы идем в этом направлении», – заметил Путин. По его словам, за последние годы количество многодетных родителей в России увеличилось на 26 процентов. В настоящий момент таких семей уже более двух миллионов.

    Глава государства подчеркнул, что правительство регулярно наращивает и совершенствует систему общенациональных мер поддержки для подобных представителей общества. «В этом году, напомню, установлен единый статус многодетной семьи. И это сделано как раз и по просьбе многодетных семей, с которыми я встречался. Это очень важно с точки зрения равных на всей территории страны социальных гарантий», – напомнил он.

    Во встрече принимала участие мать-героиня Ольга Кравцова и ее муж Евгений из Соснового Бора (Ленинградская область). В их семье 18 детей, от 2000 до 2022 годов рождения. Пара познакомилась в Донецке в 1998 году и только потом переехала на север России.

    Орден «Родительская слава» был учрежден указом президента в 2008 году. Им награждаются отцы, матери и усыновители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей. В свою очередь, звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Удостоенным звания также вручается знак особого отличия – орден «Мать-героиня».

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    30 мая 2024, 20:20 • Новости дня
    Эксперты объяснили популярность нацпроектов среди россиян
    Эксперты объяснили популярность нацпроектов среди россиян
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Президент формирует национальные цели в соответствии с запросами россиян. Граждане ощущают изменения к лучшему, поэтому в обществе фиксируется высокая поддержка нацпроектов. К таким выводам пришли эксперты в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Семь национальных целей: какую Россию мы строим».

    В настоящий момент с указом президента о национальных целях знакомы 61% россиян, а их информированность о национальных проектах в целом за пять минувших лет выросла в два раза, сказала Ирина Гильдебрандт, директор направления стратегических проектов Аналитического центра НАФИ.

    Высокую информированность населения о реализации национальных целей и их поддержку объяснил Михаил Шумаков, заместитель генерального директора АНО «Национальные приоритеты»: «Люди все чаще замечают положительные перемены вокруг себя. Этим и объясняется высокий уровень поддержки начинаний государства: от 78 до 98% россиян выступают за продолжение действия уже имеющихся программ».

    Эксперт также перечислил несколько областей, в рамках которых граждане чаще всего отмечают изменения к лучшему. «Это развитие дорожной инфраструктуры, позитивные перемены в здравоохранении и в образовании, модернизации объектов культуры и организации мест досуга, заботе о материнстве и детстве, решении демографических проблем», – отмечает Шумаков.

    С тем, что одной из основных задач для национальных проектов является решение демографических задач, согласна Татьяна Буцкая, первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. «В ближайшие годы население будет убывать. Мы должны приложить все наши усилия, чтобы переломить эту тенденцию», – полагает она.

    Особое внимание депутат обращает на нацпроект «Семья». По ее словам, в него будет входить значительный спектр инициатив, затрагивающих детские сады, школы, медицину и туризм. «То есть, нет ни одной отрасли, которая бы ни касалась материнства», – отмечает Буцкая.

    Популярность национальных проектов растет, потому что поставленные президентом цели близки и понятны каждому жителю страны, говорит Наталья Линдигрин, генеральный директор АНО Институт региональных проблем.

    «Сегодня идет активное обсуждение нововведений в налоговое законодательство. Важно, что средства от налоговых изменений будут направляться как раз на поддержку семей, возможности детей и молодежи, и в целом на региональное социальное развитие», – поясняет она. При этом Линдигрин подчеркивает, что сочетание четко выверенных целей и планов по их достижению позволяют говорить о том, что их реализация до 2030 года реальна.

    Напомним, в семерку национальных целей входят: сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи; реализация потенциала каждого человека; комфортная и безопасная среда; экологическое благополучие; устойчивая и динамичная экономика; технологическое лидерство; цифровая трансформация госуправления.

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    31 мая 2024, 16:51 • Новости дня
    Путин напомнил, почему украинские дети оказались в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинских детей спасали от обстрелов и вывозили из зоны боев в Россию, заявил президент Владимир Путин на встрече с уполномоченным при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

    Омбудсмен рассказала о работе по воссоединению детей с их близкими в период специальной военной операции. «[Украинские] дети оказались на территории России, поскольку мы их спасали от обстрелов, из зоны боевых действий», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    Львова-Белова рассказала о возвращении с Украины шестерых российских детей. По ее словам, в Киеве об этом не говорят, потому что тогда станет ясно, что вся эта история связана не с «захватом детей», а с военными действиями и семейными ситуациями.

    «Хорошо. Это бог с ними, это все игрища политические, а главное, чтобы дети воссоединялись со своими родными людьми, чтобы семьи воссоединялись, чтобы они были счастливы», – сказал в ответ Путин. Президент подчеркнул, что работа с украинскими детьми должна быть исключительно гуманитарного характера.

    Напомним, Львова-Белова неоднократно рассказывала о возвращении детей из России на Украину.

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    31 мая 2024, 13:20 • Новости дня
    Песков: В администрации президента с пониманием относятся к зависимым от сигарет

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин и большая часть сотрудников администрации не курят, но они с пониманием относятся к тем, кто пока не избавился от этой вредной привычки, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Большинство сотрудников администрации и ее руководство не курят, президент также не курит, но есть те, кто «пока подвержен этой зависимости», сказал Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что в Кремле относятся к ним «с пониманием».

    Представитель Кремля пояснил, что «место, где покурить, всегда можно найти», но в здании администрации президента оно запрещено.

    Курение сотрудников «не относится к критериям эффективности». Песков бросил курить в 2008 году, он заявил, что боится вернуться к этой привычке, поскольку его «тянуло несколько лет».

    Ранее в мае Путин призывал россиян ежедневно заниматься спортом.

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    31 мая 2024, 11:22 • Новости дня
    Минченко: Образ многодетной семьи становится общественным ориентиром

    Политолог Минченко: Владимир Путин уделяет огромное внимание поддержке семейных ценностей

    Минченко: Образ многодетной семьи становится общественным ориентиром
    @ t.me/news_kremlin

    Tекст: Олег Исайченко

    Образ многодетной семьи все чаще становится ориентиром для молодых людей. И в данном случае важно, что их устремления поддерживаются государством. В России много мер социальной поддержки, которые зачастую инициируются президентом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее Владимир Путин провел по видеосвязи встречу с семьями награжденных орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня».

    «Владимир Путин очень трепетно относится к поддержке идеалов материнства и отцовства. Напомню, что именно президент стал инициатором внесения в Конституцию положения о важности сохранения семейных ценностей. В этом нет ничего удивительного, поскольку родственные узы всегда служили фундаментом для нашего общества», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «В связи с этим особенно приятно отметить тот факт, что за последнее время в России в качестве ориентира значительно укрепился образ многодетной семьи. Молодые люди не хотят ограничиваться одним ребенком. Государство чувствует этот запрос и реагирует на него внушительными мерами социальной поддержки», – отмечает он.

    «Что немаловажно, льготы имеют комплексный характер. Многодетным матерям обеспечен досрочный выход на пенсию, а недавно объявленные налоговые изменения гарантируют таким семьям частичный возврат потраченных средств по окончании года. Помощь ощущается и в других сферах», – указывает собеседник.

    «Поэтому встречи Владимира Путина с многодетными семьями имеют настолько большое значение. Глава государства контактирует с ними напрямую. Можно сказать, из первых уст узнает об их проблемах. Выводы, полученные в ходе подобных бесед, впоследствии становятся основой для новых решений по направлению социальной политики», – резюмирует Минченко.

    Ранее Владимир Путин провел по видеосвязи встречу с семьями награжденных орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня». На связи с главой государства были представители Москвы, Тюмени, Томска, Донецка, Ленинградской области, Краснодарского и Камчатского краев, а также Чувашской и Чеченской республик.

    Президент подчеркнул, что семьи, в которых растут трое и более детей, должны стать нормой и естественным образом жизни. «Мы идем в этом направлении», – заметил Путин. По его словам, за последние годы количество многодетных родителей в России увеличилось на 26%. В настоящий момент таких семей уже более двух миллионов.

    Глава государства подчеркнул, что правительство регулярно наращивает и совершенствует систему общенациональных мер поддержки для подобных представителей общества. «В этом году, напомню, установлен единый статус многодетной семьи. И это сделано как раз и по просьбе многодетных семей, с которыми я встречался. Это очень важно с точки зрения равных на всей территории страны социальных гарантий», – цитирует его сайт Кремля.

    Орден «Родительская слава» был учрежден указом президента в 2008 году. Им награждаются отцы, матери и усыновители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей. В свою очередь, звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Удостоенным звания также вручается знак особого отличия – орден «Мать-героиня».

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    31 мая 2024, 13:12 • Новости дня
    Путин предложил Федорищеву стать врио губернатора Самарской области

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин предложил главе правительства Тульской области Вячеславу Федорищеву стать врио губернатора Самарской области.

    «Я хочу вам предложить поработать в Самаре, в Самарской области, – обратился президент. – Это один из крупнейших наших промышленных регионов. И история очень достойная, и перспективы хорошие». «Вы знакомы с Самарской областью», – передает ТАСС слова российского лидера.

    Федорищев на встрече с президентом сказал, что программу опережающего развития региона необходимо формировать на основе мнения жителей. «Самара – это очень сильный индустриальный регион, поэтому в первую очередь мы будем опираться на мнения людей. Я по работе в Туле знаю, что невозможно построить работу отдельного министерства или направления без учета мнения жителей. <…> Поэтому сосредоточиться в первое время планируем на том, чтобы узнать регион изнутри: определить, какие есть задачи, какие есть наиболее интересные точки роста, и подготовить такую программу опережающего развития, которая позволила сильному региону становиться еще сильнее», – отметил он.

    Ранее руководитель Самарской области Дмитрий Азаров объявил о своей отставке.

    Федорищев является выпускником третьего потока «школы губернаторов» – программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которая была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

    Вячеслав Андреевич Федорищев родился 14 июля 1989 года в г. Волгодонске Ростовской области. В 2010 году окончил факультет экономических и социальных наук Академии народного хозяйства при правительстве РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, РАНХиГС) по специальности «менеджер организации». Кандидат экономических наук (2013).

    С 2010 года работал специалистом, заместителем начальника отдела, начальником научно-информационного отдела РАНХиГС. В 2012 году стал помощником ректора РАНХиГС.

    С августа 2013 года работал в Министерстве экономического развития России. Занимал должность референта департамента стратегического управления, государственных программ и инвестиционных проектов, затем советника министра экономического развития.

    В апреле 2015 года возглавил департамент стратегического развития Минэкономразвития России.

    В марте 2016 года занял должность заместителя губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

    В октябре 2018 года был назначен первым заместителем главы Тульской области. Курировал экономический блок, вопросы развития предприятий, в том числе в сфере агропромышленного комплекса.

    В 2018 году Вячеслав Федорищев был включен в список управленческих кадров, находящихся под патронажем президента РФ.

    С октября 2022 года занимал должность первого заместителя губернатора – председателя правительства Тульской области.

    Награжден орденом Дружбы (2020), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2019).

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    31 мая 2024, 13:36 • Новости дня
    Политолог: Путин на церемонии вручения госнаград обратился к каждому россиянину

    Политолог Шаповалов: Церемония вручения государственных наград становится доброй традицией

    Политолог: Путин на церемонии вручения госнаград обратился к каждому россиянину
    @ kremlin.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Церемония вручения госнаград в Кремле показала, что в любой сфере есть место для подвига. Все эти люди важны как для государства в целом, так и для президента лично, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. В четверг Владимир Путин вручил госнаграды.

    «Церемония вручения государственных наград становится доброй традицией. Чествование тех, кто принес славу России, совершил трудовой или воинский подвиг, говорит о значимости этих людей для государства в целом и для Владимира Путина лично», – сказал Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    Он обратил внимание на список тех, кто был удостоен наград, подчеркнув, что в каждой сфере есть место важным свершениям для настоящих деятельных патриотов. В первую очередь спикер выделил героев – участников военной операции.

    «Пять человек получили звезды «Героя России», – указал собеседник. Той же награды за воинскую доблесть в ходе Великой Отечественной войны, а также за участие в патриотическом воспитании удостоен столетний ветеран Ибрагим-Паша Садыков, напомнил Шаповалов. «Крайне важно, что в одном ряду стоят герои СВО и ВОВ», – считает спикер.  

    Эксперт сделал акцент на том, что именно с награждения героев спецоперации началась церемония в Кремле. «Президент в преамбуле обратил внимание прежде всего на задачу защиты Родины. Это свидетельствует о первоочередной значимости подвига наших сограждан и является продолжением той линии, которую ведет Владимир Путин, постоянно подчеркивая мужество тех, кто сейчас защищает нашу страну, отстаивает право России и ее граждан самим определять свою судьбу», – добавил политолог.

    На этом фоне он напомнил о награждении губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Мужества. «Это, по сути, прифронтовой регион и нужно отдать должное жителям, которые в непростых условиях работают, созидают. В лице губернатора, конечно, отмечена вся Белгородская область», – отметил спикер.

    Шаповалов также обратил внимание на то, что среди присутствующих в Кремле была мама 14 детей. «Демография является ключевым направлением развития страны в настоящее время», – пояснил он. Но особый акцент политолог сделал на заключительном слове Владимира Путина.

    «Оно было обращено к многонациональному народу Российской Федерации. Президент нашел верный камертон, обозначив, что герои на самом деле не только те 30 выдающихся деятелей – госслужащих, военных, сотрудников промышленности – но также огромное количество людей, которые каждый на своем месте вносит вклад в развитие нашей страны», – детализировал Шаповалов.

    Накануне Владимир Путин вручил в Кремле высшие государственные награды.

    Орденов Мужества удостоились губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, подполковник Федеральной службы войск нацгвардии РФ Виктор Дмитриев и завотделением Луганской республиканской клинической больницы Валентина Макарук. Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени был удостоен гендиректор Большого театра, художественный руководитель-директор Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев.

    Звезды «Героя России» получили подполковник из ДНР Александр Евтодий, младший сержант Минобороны РФ Альберт Зайнуллин, старший лейтенант оборонного ведомства Чалым Чулдум-Оол, капитан Николай Соколов, младший лейтенант Анатолий Иванов, а также столетний ветеран из Дагестана Ибрагим-Паша Садыков, с которым спецкор газеты ВЗГЛЯД общался в мае 2022 года. Эту же награду Путин вручил космонавтам-испытателям Анне Кикиной, Сергею Корсакову, Денису Матвееву, Дмитрию Петелину, Андрею Федяеву.

    Глава государства вручил знак Героя Труда РФ спикеру Совфеда Валентине Матвиенко и народному художнику СССР Александру Шилову. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин были удостоены ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Высокими наградами отмечены бывшие министры правительства – Николай Шульгинов и Олег Матыцын, а также бывшая вице-премьер Виктория Абрамченко.

    Ордена Дружбы были удостоены спецпредставитель МИД России по гуманитарным связям, актер Стивен Сигал, токарь Производственного объединения «Маяк» Игорь Пряхин, директор благотворительного фонда имени Алексея Талая из Белоруссии Алексей Талай. Путин также наградил маму 14 детей из Тверской области Ольгу Верпаковскую, она удостоена звания «Мать-героиня».

    Также российский лидер вручил орден Александра Невского президенту Музея Мирового океана из Калининградской области Светлане Сивковой, депутату Госдумы Вячеславу Фетисову и президенту Федерации шахмат России Андрею Филатову.

    В заключительном слове глава государства поздравил собравшихся с высокими наградами. «Самые искренние, самые большие слова благодарности мы должны сказать огромному коллективу, который называется «многонациональный народ России» – сказать слова благодарности и низко поклониться в ноги. Нет той награды, которой можно было бы наградить весь народ. Но именно его героизм, сплоченность вокруг Родины и ее интересов – залог всех наших побед: и всей России, и каждого из нас», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

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    31 мая 2024, 13:45 • Новости дня
    Путин провел телефонные переговоры с Лукашенко

    Tекст: Ольга Никитина

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили намеченный на июнь саммит Шанхайской организации сотрудничества. На нем Минск получит статус члена ШОС, напоминает пресс-служба Кремля.

    «Владимир Путин еще раз выразил признательность за теплый прием и гостеприимство, оказанные в ходе визита в Минск 24 мая. С обеих сторон подчеркнуто, что итоги переговоров на высшем уровне придали существенный импульс дальнейшему развитию многоплановых российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Стороны обсуждали «некоторые вопросы в связи с предстоящим в июле текущего года в Казахстане саммитом Шанхайской организации сотрудничества, на котором планируется принять решение о предоставлении Белоруссии статуса государства – члена ШОС».

    Путин и Лукашенко договорились о продолжении контактов на различных уровнях, заключили в Кремле.

    Напомним, на прошлой неделе Путин посетил Белоруссию с визитом.

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    31 мая 2024, 13:38 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пятницу у президента Владимира Путина в графике значится оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Совещание запланировано на середину дня, оно пройдет в режиме видеосвязи, сказал Песков, передает ТАСС.

    До этого в мае президент проводил первое оперативное совещание с Советом безопасности России после назначения его секретарем Сергея Шойгу.

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    31 мая 2024, 14:40 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом усиление международного сотрудничества в борьбе с терроризмом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел заседание с постоянными членами Совета безопасности, обсуждалось укрепление международного сотрудничества в борьбе с терроризмом.

    «У нас несколько важных вопросов сегодня. Один из них – это укрепление международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом», – сказал глава государства, открывая встречу, передает ТАСС.

    В рамках совещания с докладами выступят несколько докладчиков, в том числе глава МИД Сергей Лавров.

    Напомним, ранее президент провел первое оперативное совещание с СБ после назначения его секретарем Сергея Шойгу.

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    31 мая 2024, 12:46 • Новости дня
    Путин обсудил с Токаевым сотрудничество в энергетике и логистике

    Путин по телефону обсудил с Токаевым сотрудничество в энергетике и логистике

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили по телефону сотрудничество двух стран в сферах энергетики и транспорта, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Уточняется, что помимо вопросов в торгово-экономической, энергетической и транспортно-логистической областях Путин и Токаев обсудили подготовку к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, передает ТАСС.

    Лидеры стран обменялись оценками по итогам своих недавних контактов с иностранными лидерами.

    Ранее Путин высоко оценил вклад Токаева в партнерство с Россией.

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    31 мая 2024, 13:30 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с детским омбудсменом Львовой-Беловой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в пятницу планирует провести встречу с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    У главы государства запланирована встреча с Львовой-Беловой, сказал Песков, передает ТАСС.

    Также Песков не стал отвечать на вопрос о том, планируется ли встреча президента с будущим руководителем Самарской области. «Мы сообщим своевременно», – пояснил он.

    Прежний руководитель региона Дмитрий Азаров в пятницу заявил, что завершает свою работу в этой должности.

    Напомним, Путин предложил главе правительства Тульской области Вячеславу Федорищеву стать врио губернатора Самарской области.

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    31 мая 2024, 19:17 • Новости дня
    Эксперт объяснила назначение Федорищева врио главы Самарской области

    Политолог Федорова: Федорищев обладает всеми компетенциями для развития Самарской области

    Эксперт объяснила назначение Федорищева врио главы Самарской области

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Экс-глава правительства Тульской области Вячеслав Федорищев обладает необходимыми компетенциями и опытом, чтобы развивать Самарский регион. Также он получил широкие теоретические знания в «школе губернаторов», сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. Ранее президент Владимир Путин предложил Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область.

    «В этом назначении видна системность и логика. Федорищев – далеко не первый врио главы российского региона, который прошел программу кадрового резерва РАНХиГС – так называемую школу губернаторов. В целом хорошие результаты управленцев новой волны позволяют констатировать, что это действительно эффективный инструмент кадровой политики. Система отбора и подготовки высших управленческих кадров, которая сейчас сложилась в стране, хорошо себя зарекомендовала», – пояснила Анна Федорова, политолог, эксперт ЭИСИ.

    «Федорищев производит сильное впечатление. Он будет самым молодым врио, но при этом он опытный управленец», – подчеркнула спикер.

    «Что касается его управленческих компетенций, то ранее он работал в Тульской области – это регион, который находится на виду, в зоне особого внимания. И его работа на посту главы правительства была эффективной, результативной. Так что произошедшее назначение – это логичный для него карьерный рост», – резюмировала собеседница.

    В пятницу в ходе рабочей встречи президент Владимир Путин предложил председателю правительства Тульской области Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область. «Это один из наших крупнейших промышленных регионов, и история там очень достойная, и перспективы хорошие», – сказал глава государства.

    Федорищев в ответ отметил, что знаком с Самарской областью по работе в комиссии Госсовета по направлению «Промышленность». «Самара – это очень сильный индустриальный регион. Конечно же, в первую очередь будем опираться на мнение людей. По работе в Туле знаю о том, что невозможно построить работу отдельного министерства или направления без учета мнения жителей», – указал он.

    «Поэтому сосредоточиться в первое время планирую на том, чтобы узнать регион изнутри – от людей понять, какие есть задачи, какие есть наиболее интересные точки роста – и подготовить такую программу опережающего развития, которая бы позволила очень сильному и красивому региону становиться еще сильнее», – добавил Федорищев.

    Вячеслав Федорищев родился в 1989 году в Волгодонске Ростовской области. Окончил РАНХиГС по специальности «менеджер организации». Работал в Минэкономразвития РФ, в правительстве Тульской области, где курировал экономический блок и развитие предприятий. Кандидат экономических наук. Федорищев стал самым молодым врио главы российского региона.

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