История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию.13 комментариев
МВД: В Москве жертвами дистанционных мошенников за год стали 240 подростков
С начала года 240 подростков в Москве пострадали от действий дистанционных мошенников, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по городу Владимир Васенин.
«На сегодняшний момент в 240 случаях несовершеннолетние попались в качестве жертв именно дистанционных мошенников. Рост составляет порядка 8% в этой ситуации», – заявил представитель ведомства, передает ТАСС.
По словам Васенина, статистика указывает на растущую уязвимость подростков перед злоумышленниками. Он подчеркнул необходимость проявлять предельную внимательность в таких вопросах.
В июне столичные полицейские задержали соучастника обмана школьника на 5 млн рублей.
Неделей ранее стражи порядка вычислили в Зеленограде 19-летнего курьера аферистов.
До этого МВД России предупредило об опасности вовлечения несовершеннолетних жертв хищений в диверсионную деятельность.