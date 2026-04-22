Зимой туманы открывали пространство жизни, и русская пехота шла в наступление, безбоязненно пересекая пространство до украинских позиций. Донбасское лето страшно жаркое и сухое, в нем не бывает туманов.
Следователь заявил о возможном давлении основателя Readovka на соучастников
Основатель и бывший главный редактор издания Readovka Алексей Костылев может оказывать давление на других фигурантов дела о хищении более 1 млрд рублей у Минобороны, выделенных на поставку беспилотников, следует из ходатайства следователя МВД.
«Будучи знакомым с иными участниками преступной группы, обвиняемый Костылев может оказать на них давление с целью изменения их показаний на выгодные ему», – говорится в документе, передает ТАСС.
На прошлой неделе Мосгорсуд признал законным арест Костылева.
Напомним, Костылеву вменяют хищение более миллиарда рублей на контракте по поставкам БПЛА и неисполнение обязательств по госконтрактам. Основатель Readovka покинул издание летом 2025 года.