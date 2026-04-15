Мосгорсуд оставил арест основателя Readovka Костылева в силе

Tекст: Валерия Городецкая

Суд решил оставить постановление Тверского суда Москвы без изменений, апелляционную жалобу защиты не удовлетворили, передает РИА «Новости». В конце февраля Тверской суд отправил Костылева в СИЗО на два месяца, до 25 апреля.

Защита в апелляционной жалобе отмечала ухудшение здоровья Костылева в изоляторе, настаивая на переводе под домашний арест. Адвокаты ссылались на его награды, положительные характеристики и последствия ДТП 2024 года, после которого он две недели был в коме.

«Я не могу сесть за стол, правая рука у меня в мелкой моторике отказывается работать, я стараюсь не унывать как могу, но состояние здоровья упало», – заявил сам Костылев в суде по видеосвязи из СИЗО. При этом, по данным источника агентства, свою вину он не признал.

Напомним, Костылеву вменяют хищение более миллиарда рублей на контракте по поставкам БПЛА и неисполнение обязательств по госконтрактам. Основатель Readovka покинул издание летом 2025 года.