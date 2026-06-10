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Ульянов уличил МАГАТЭ в двойных стандартах
Ульянов заявил об игнорировании МАГАТЭ российских докладов по ЗАЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) основывает свои отчеты исключительно на украинских данных, полностью игнорируя официальные сообщения Москвы о ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ульянов заявил, что МАГАТЭ применяет двойные стандарты, ссылаясь на украинские сообщения и игнорируя российские по передает РИА «Новости».
«Содержащиеся в очередном докладе гендиректора МАГАТЭ «Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине» двусмысленные и уклончивые формулировки более невозможны... В отчете нет ни одной ссылки на российские информационные циркуляры о реальном положении дел на данной станции... Налицо – очевидные двойные стандарты», – подчеркнул спикер во время сессии совета управляющих.
Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра вблизи Энергодара. Объект перешел под российскую юрисдикцию в октябре 2022 года.
Производство энергии на энергоблоках было остановлено в сентябре того же года. С апреля 2024 года все реакторы станции переведены в состояние холодного останова.
Накануне Москва отвергла проект годового доклада агентства из-за отрицания российской юрисдикции над Запорожской АЭС.
Глава Росатома Алексей Лихачев предупредил о реальной угрозе ядерной безопасности Европы на фоне ежедневных украинских атак.
В конце мая руководство станции официально уведомило МАГАТЭ об ударе вражеского дрона по машинному залу шестого энергоблока.