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Оборудование пункта Сахалин подготовили к пускам с космодрома Восточный
«Российские космические системы» завершили испытания пункта Сахалин
Новый измерительный комплекс на Сахалине готов сопровождать космические старты с Восточного, успешно выдержав экстремальные проверки соленым туманом и высокими сейсмическими нагрузками, сообщили «Российские космические системы».
Холдинг «Российские космические системы» завершил проверку технических средств трассового измерительного пункта «Сахалин», передает Роскосмос. Оборудование полностью готово к предстоящим пускам с космодрома Восточный.
Станция предназначена для сбора измерительной информации, приема данных и управления спутниками.
В состав комплекса входят современные антенные системы и земная станция спутниковой связи. Техника успешно выдержала суровые испытания на прочность. Тесты показали стабильную работу аппаратуры в условиях соленого тумана, сильных штормовых ветров и высоких сейсмических нагрузок.
В будущем инфраструктуру объекта планируют существенно расширить. Специалисты добавят комплекс приема данных со спутников дистанционного зондирования Земли. Также на территории появятся новые командно-измерительные станции и аппаратура международной системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году руководство Роскосмоса обсудило возведение трассового измерительного пункта на острове Сахалин.
Весной специалисты смонтировали на Восточном стенд для предстартового обслуживания возвращаемого аппарата нового пилотируемого корабля.
В конце мая РКК «Энергия» допустила возможность запуска лунных пилотируемых комплексов с этого космодрома.