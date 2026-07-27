Оборудование пункта Сахалин подготовили к пускам с космодрома Восточный

«Российские космические системы» завершили испытания пункта Сахалин

Tекст: Мария Иванова

Холдинг «Российские космические системы» завершил проверку технических средств трассового измерительного пункта «Сахалин», передает Роскосмос. Оборудование полностью готово к предстоящим пускам с космодрома Восточный.

Станция предназначена для сбора измерительной информации, приема данных и управления спутниками.

В состав комплекса входят современные антенные системы и земная станция спутниковой связи. Техника успешно выдержала суровые испытания на прочность. Тесты показали стабильную работу аппаратуры в условиях соленого тумана, сильных штормовых ветров и высоких сейсмических нагрузок.

В будущем инфраструктуру объекта планируют существенно расширить. Специалисты добавят комплекс приема данных со спутников дистанционного зондирования Земли. Также на территории появятся новые командно-измерительные станции и аппаратура международной системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году руководство Роскосмоса обсудило возведение трассового измерительного пункта на острове Сахалин.

Весной специалисты смонтировали на Восточном стенд для предстартового обслуживания возвращаемого аппарата нового пилотируемого корабля.

В конце мая РКК «Энергия» допустила возможность запуска лунных пилотируемых комплексов с этого космодрома.