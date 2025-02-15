Баканов впервые посетил космодром Восточный

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сегодня генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов совершил свою первую рабочую поездку на космодром Восточный, сообщает Telegram-канал Роскосмоса. Он ознакомился с текущими проектами и перспективами развития космодрома, а также провел совещание по вопросам строительства и развития его объектов.

Во время визита Баканов осмотрел технические и стартовые комплексы для подготовки и запуска ракет-носителей среднего класса «Союз-2». С апреля 2016 года с Восточного было выполнено 18 запусков этих ракет. Также генеральный директор ознакомился с подготовкой к пускам ракет тяжелого класса «Ангара», первый запуск которых с Восточного состоялся в апреле 2024 года.

Эти ракетные системы, отмечает Роскосмос, являются экологически чистыми благодаря отсутствию токсичных компонентов топлива. «Ангара» в будущем заменит использующую токсичные компоненты «Протон-М». Помимо этого, Баканов обсудил строительство жилых домов для сотрудников космодрома в микрорайоне «Звездный» города Циолковский, где планируется разместить 7 тыс. человек. Он поручил ускорить процесс строительства и поиск нового подрядчика.

Совещание также касалось возведения трассового измерительного пункта на острове Сахалин, который должен повысить надежность управления космическими аппаратами и расширить возможности по пускам ракет с космодрома.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин освободил Юрия Борисова от должности генерального директора Роскосмоса и назначил Дмитрия Баканова новым руководителем корпорации. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов сменил руководство ЦНИИмаш и НПО Лавочкина. Газета также сообщала, что новому главе Роскосмоса предстоит сделать Солнечную систему русской.