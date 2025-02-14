Гендиректор Роскосмоса сменил руководство ЦНИИмаш и НПО Лавочкина

Генерал-майор авиации объяснил выбор Алжира в пользу Су-57Э

Генерал-майор Попов: Экспортная версия Су-57Э для Алжира будет отличаться от российских образцов

Tекст: Роман Крецул

«Алжир – франкоязычная страна, и могла бы взять у французов «Миражи» или «Рафали». Но в советское время страны региона пользовались нашей техникой. Алжир имеет опыт ее эксплуатации и понимает, что надежность российских машин остается с прежним знаком качества. К тому же, Су-57 стоит гораздо дешевле, чем западные конкуренты, включая американские F-35», – сказал генерал-майор авиации Владимир Попов, заслуженный военный летчик России.

Если же говорить о Франции, то у нее нет самолета пятого поколения, но есть глубоко модернизированные машины поколения 4++, добавил эксперт. Однако конкурировать с российскими самолетами пятого поколения французские машины уже не могут.

«Также следует учитывать, что экспортная версия Су-57 не будет отличаться по управлению и боевому потенциалу от базовой. Но система опознавания «свой-чужой» российского производства на экспортном самолете не появится. Это вопрос безопасности государства. Кроме того, на экспортных самолетах другие локаторные частоты, которые мы используем в боевых условиях. За счет этого получается упрощенная версия истребителя», – пояснил Попов.

Вероятно и то, что на экспортном самолете не появится российских систем навигации. «Мы наверняка будем заменять их системами западного производства, будь то европейскими, либо американской GPS», – указал собеседник.

Кроме того, Россия подписала конвенцию о нераспространении ядерного оружия, поэтому на экспортном Су-57 будет аннулирована возможность установки таких вооружений. «Также упрощенный вариант самолета не сможет использовать российское гиперзвуковое оружие и другие новейшие ракеты», – заключил аналитик.

Попов добавил, что экспортные варианты машины адаптируются под зарубежный рынок. С функционалом самолета потенциальный заказчик может ознакомиться на военных выставках. По его словам, Алжир также могли бы заинтересовать российские истребители Су-30СМ и Су-35.

На этой неделе Алжир подтвердил приобретение у России истребителей пятого поколения Су-57Э. Закупку, как отмечает ТАСС, в своем сюжете анонсировал государственный телеканал североафриканской страны.

Информацию об этом также опубликовали несколько арабоязычных ресурсов, в числе которых эмиратский портал Global Defense Insight. Алжирские военные летчики в настоящее время проходят курсы подготовки к пилотированию Су-57. Количество закупленных истребителей пока не известно. Первые поставки российских самолетов запланированы на этот год.

В день открытия международной аэрокосмической выставки Aero India 2025 в индийском Бангалоре гендиректор АО «Рособоронэкспорт» Александр Михеев заявил, что первый экспортный заказчик российских Су-57 получит свои самолеты в текущем году. Глава спецэкспортера упоминал о заключении соответствующего контракта во время авиасалона Air Show China в китайском Чжухае в ноябре 2024 года.

Как отмечали аналитики интернет-ресурса Defense Arabic, алжирские ВВС обладают самым большим боевым потенциалом среди флотов африканских, арабских и мусульманских стран, а закупка истребителей пятого поколения «укрепит их позиции в этом отношении»