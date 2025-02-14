Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Гендиректор Роскосмоса сменил руководство ЦНИИмаш и НПО Лавочкина
Гендиректор Роскосмоса Баканов сменил руководителей ЦНИИмаш и НПО Лавочкина на Титова и Кема
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов поменял руководителей ЦНИИмаш и НПО Лавочкина, подписав с новыми и.о. краткосрочные контракты, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Баканов принял ряд кадровых решений. В частности, сменились руководители двух ключевых предприятий отрасли: АО «ЦНИИмаш» и НПО Лавочкина. Исполняющим обязанности директора ЦНИИмаш назначен заместитель Сергея Коблова, Василий Титов, в связи с завершением контракта с Кобловым, передает ТАСС.
Также в Роскосмосе произошли другие важные кадровые изменения. Заместитель генерального директора по космическим комплексам и науке Александр Блошенко ушел в отставку по соглашению сторон. Первого заместителя гендиректора Андрея Ельчанинова перевели на новое место работы. В пресс-службе госкорпорации отметили, что эти изменения направлены на адаптацию состава управленческой команды под актуальные цели и задачи отрасли.
Напомним, 6 февраля президент России Владимир Путин освободил Юрия Борисова от должности генерального директора Роскосмоса и назначил Дмитрия Баканова новым руководителем корпорации. Позже в Госдуме объяснили смену главы Роскосмоса.