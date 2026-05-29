РКК «Энергия» сообщила о планах лунных пусков с Восточного

РКК «Энергия» сообщила о возможных пусках на Луну с Восточного

Tекст: Мария Иванова

Российские пилотируемые комплексы, предназначенные для полетов на Луну, могут запускаться с космодрома Восточный, передает ТАСС. Об этом стало известно из отчета Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева, входящей в состав Роскосмоса, за 2025 год.

«С учетом этих принципов пилотируемый комплекс для полета к Луне (ПКК-Л) преимущественно может быть создан на основе существующих или создаваемых в рамках действующих ОКР средств выведения, космических средств и наземной космической инфраструктуры (НКИ) на космодроме Восточный», – отмечается в документе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на космодроме Восточный установили стенд для предстартового обслуживания возвращаемого аппарата перспективного пилотируемого корабля.

В 2026 году на этом объекте заработает третий по счету стартовый стол для запуска легких ракет.

Президент РАН Геннадий Красников анонсировал старт финансирования масштабной российской лунной программы в 2025 году.