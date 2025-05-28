Святой и прекрасный подвиг родительства нужно прославлять и поддерживать, к матерям и отцам относиться как людям, несущим важнейшее общественное служение. Но к нему не нужно пытаться вынуждать грубым давлением или, тем более, угрозами.9 комментариев
Глава РАН сообщил о старте финансирования лунной программы в 2025 году
Президент РАН сообщил о запуске финансирования масштабной лунной программы, предусматривающей семь миссий и строительство станции на Луне.
Начало финансирования российской лунной программы, нацеленной на создание станции на Луне, запланировано на 2025 год, сообщил президент Российской академии наук Геннадий Красников на общем собрании академии.
Красников отметил: «Что касается лунной программы, то она включает в себя семь лунных миссий с различными научными задачами. Это большая и очень ответственная программа и, конечно, серьезный вызов для наших академических институтов. Финансирование этой программы начнется уже в этом году».
На первом этапе исследования будут вестись с помощью автоматических аппаратов – планируется изучить лунные полюса, где ранее обнаружили наибольшие скопления льда, и собрать образцы грунта для последующего анализа. После этого на Луну отправят луноходы для детального исследования местности и подготовки к размещению будущей лунной станции, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация договорились о совместной работе по созданию лунной электростанции для Международной научной лунной станции.
К инициативе по созданию Международной научной лунной станции присоединились 13 государств, включая страны БРИКС, такие как Египет, Эфиопия и ЮАР.
В сентябре космонавты впервые испытают комплексный тренажер для нового пилотируемого транспортного корабля, предназначенный для отработки всех этапов будущих полетов.