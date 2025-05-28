Глава РАН сообщил о старте финансирования лунной программы в 2025 году

Tекст: Мария Иванова

Начало финансирования российской лунной программы, нацеленной на создание станции на Луне, запланировано на 2025 год, сообщил президент Российской академии наук Геннадий Красников на общем собрании академии.

Красников отметил: «Что касается лунной программы, то она включает в себя семь лунных миссий с различными научными задачами. Это большая и очень ответственная программа и, конечно, серьезный вызов для наших академических институтов. Финансирование этой программы начнется уже в этом году».

На первом этапе исследования будут вестись с помощью автоматических аппаратов – планируется изучить лунные полюса, где ранее обнаружили наибольшие скопления льда, и собрать образцы грунта для последующего анализа. После этого на Луну отправят луноходы для детального исследования местности и подготовки к размещению будущей лунной станции, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация договорились о совместной работе по созданию лунной электростанции для Международной научной лунной станции.

К инициативе по созданию Международной научной лунной станции присоединились 13 государств, включая страны БРИКС, такие как Египет, Эфиопия и ЮАР.

В сентябре космонавты впервые испытают комплексный тренажер для нового пилотируемого транспортного корабля, предназначенный для отработки всех этапов будущих полетов.