Стало известно о тестировании космонавтами тренажера нового корабля

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские космонавты в сентябре впервые испытают комплексный тренажер нового пилотируемого транспортного корабля (ПТК), сообщает ТАСС. Об этом рассказал Максим Харламов, глава Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

Харламов сообщил, что в июне завершаются испытания тренажера по программе первого полета нового корабля. Он добавил: «Думаю, что первое занятие мы проведем в сентябре с теми космонавтами, которые сейчас определены в группу, которая сопровождает ПТК и в перспективе будет готовиться к полету на корабле».

Космонавты будут осваивать системы, входящие в состав ПТК, а затем приступят к комплексной отработке всех этапов программы полета. Как отметил Харламов, финальные тренировки будут включать весь цикл – от предполетной подготовки до спуска. Все этапы пройдут на тренажере, ближе к запуску нового пилотируемого корабля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пилотируемый транспортный корабль нового поколения, который создается РКК «Энергия» на смену космическим кораблям «Союз», будет называться «Федерация». Генеральный директор РКК «Энергия» Владимир Солнцев заявил, что новый российский космический корабль «Федерация» создается с расчетом столь же длительной эксплуатации, как и его предшественник «Союз». Россия планирует с 2025 года ежегодно проводить один-два запуска пилотируемого корабля «Федерация» к Луне.