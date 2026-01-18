Баканов сообщил о новых переговорах с НАСА по судьбе МКС

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, «Роскосмос» и НАСА в течение года планируют обсудить сроки сведения Международной космической станции с орбиты, передает РИА «Новости». Баканов отметил: «Сейчас новый администратор НАСА назначен. Я думаю, что в течение года переговорим. Пока было на 2028 год – завершение работы МКС, до 2030 – ее сведение с орбиты. А сейчас будем с НАСА дополнительно это все обсуждать».

Он также добавил, что обменялся контактами с новым главой НАСА Джаредом Айзекманом, и руководители договорились о встрече в удобное для обеих сторон время.

МКС строится на орбите с 1998 года. Первоначально срок ее эксплуатации оценивали в 15 лет, затем продлили до 2020, позже до 2024 года. На данный момент эксплуатация продлена до 2028 года, а затопление станции запланировано к 2030 году.

