Лавров заявил о невозможности договориться с лидерами Европы

Лавров: С нынешними лидерами ЕС ни о чем нельзя договориться

Tекст: Дарья Григоренко

«Если кто-то хочет разговаривать, мы никогда не откажемся. Даже прекрасно понимая – сделаю такую оговорку, – что с нынешними лидерами Европы ни о чем договориться, скорее всего, не получится. Они слишком глубоко себя загнали в ненависть к России», – подчеркнул Лавров, передает ТАСС.

Министр также обратил внимание на то, что Евросоюз не взаимодействует с Евразийским экономическим союзом, но одновременно пытается мешать работе этой интеграционной структуры. По его словам, ЕС заявляет странам о приоритете участия в Евросоюзе для тех, кто хочет «нормально развиваться», и сейчас аналогичная политика применяется по отношению к Армении и другим государствам.

Лавров напомнил, что российская инициатива по евразийской безопасности и Большому евразийскому партнерству предусматривает участие всех стран континента, включая членов Евросоюза. Он отметил, что в ежегодных минских конференциях по евразийской безопасности уже регулярно принимают участие министры иностранных дел Венгрии, представители Словакии, и выразил уверенность, что представительство европейских стран на подобных мероприятиях в Минске будет только расти.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о попытках Евросоюза и Владимира Зеленского заставить США отказаться от совместных договоренностей с Россией, достигнутых в Анкоридже.

Кроме того, Лавров отметил, что Россия будет отстаивать свои законные интересы, не посягая на права других государств.