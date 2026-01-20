Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.0 комментариев
Лавров: С нынешними лидерами ЕС ни о чем нельзя договориться
Договориться о чем-либо с нынешними европейскими лидерами, скорее всего, не удастся, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции по деятельности российской дипломатии в 2025 году.
«Если кто-то хочет разговаривать, мы никогда не откажемся. Даже прекрасно понимая – сделаю такую оговорку, – что с нынешними лидерами Европы ни о чем договориться, скорее всего, не получится. Они слишком глубоко себя загнали в ненависть к России», – подчеркнул Лавров, передает ТАСС.
Министр также обратил внимание на то, что Евросоюз не взаимодействует с Евразийским экономическим союзом, но одновременно пытается мешать работе этой интеграционной структуры. По его словам, ЕС заявляет странам о приоритете участия в Евросоюзе для тех, кто хочет «нормально развиваться», и сейчас аналогичная политика применяется по отношению к Армении и другим государствам.
Лавров напомнил, что российская инициатива по евразийской безопасности и Большому евразийскому партнерству предусматривает участие всех стран континента, включая членов Евросоюза. Он отметил, что в ежегодных минских конференциях по евразийской безопасности уже регулярно принимают участие министры иностранных дел Венгрии, представители Словакии, и выразил уверенность, что представительство европейских стран на подобных мероприятиях в Минске будет только расти.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о попытках Евросоюза и Владимира Зеленского заставить США отказаться от совместных договоренностей с Россией, достигнутых в Анкоридже.
Кроме того, Лавров отметил, что Россия будет отстаивать свои законные интересы, не посягая на права других государств.