    Выход из СНГ больно ударит по Молдавии
    Лавров назвал начало 2026 года «рекордным по впечатлительности»
    Эксперт объяснил слова Трампа о ненужности Макрона
    Стало известно об обострении разногласий между Германией и Францией
    Трамп заявил о «великой глупости» Британии
    Лавров назвал политику Трампа потрясением для Европы
    Лавров сравнил значение Крыма для России с Гренландией для США
    Посол сообщил об угрозах Дании отобрать землю у посольства России
    Пашинян принял приглашение Трампа войти в «Совет мира»
    Мнения
    Тимофей Бордачёв В Давосе торгуют страхом и унижением

    Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.

    Владимир Можегов Гренландия сделает Трампа новым отцом-основателем для США

    Конечно, Трамп – эгоцентрик. Конечно, он часто несет околесицу в рамках хорошо продуманного шоу. Но ограничивать Трампа этой ролью было бы большой ошибкой.

    Никита Анисимов Агрессия США напомнила Латинской Америке заветы Боливара

    Последние годы в Латинской Америке много говорили о важности становления многополярного мира, справедливом мироустройстве и борьбе с неоколониализмом. Но реальность оказалась даже жестче, чем ожидали многие местные политики.

    20 января 2026, 14:42 • Новости дня

    Лавров заявил о невозможности договориться с лидерами Европы

    Лавров: С нынешними лидерами ЕС ни о чем нельзя договориться

    Tекст: Дарья Григоренко

    Договориться о чем-либо с нынешними европейскими лидерами, скорее всего, не удастся, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции по деятельности российской дипломатии в 2025 году.

    «Если кто-то хочет разговаривать, мы никогда не откажемся. Даже прекрасно понимая – сделаю такую оговорку, – что с нынешними лидерами Европы ни о чем договориться, скорее всего, не получится. Они слишком глубоко себя загнали в ненависть к России», – подчеркнул Лавров, передает ТАСС.

    Министр также обратил внимание на то, что Евросоюз не взаимодействует с Евразийским экономическим союзом, но одновременно пытается мешать работе этой интеграционной структуры. По его словам, ЕС заявляет странам о приоритете участия в Евросоюзе для тех, кто хочет «нормально развиваться», и сейчас аналогичная политика применяется по отношению к Армении и другим государствам.

    Лавров напомнил, что российская инициатива по евразийской безопасности и Большому евразийскому партнерству предусматривает участие всех стран континента, включая членов Евросоюза. Он отметил, что в ежегодных минских конференциях по евразийской безопасности уже регулярно принимают участие министры иностранных дел Венгрии, представители Словакии, и выразил уверенность, что представительство европейских стран на подобных мероприятиях в Минске будет только расти.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о попытках Евросоюза и Владимира Зеленского заставить США отказаться от совместных договоренностей с Россией, достигнутых в Анкоридже.

    Кроме того, Лавров отметил, что Россия будет отстаивать свои законные интересы, не посягая на права других государств.

    19 января 2026, 20:19 • Новости дня
    Олимпийский чемпион Тихонов захотел пенсию в размере полумиллиона рублей

    Биатлонист Тихонов выразил недовольство размером своей олимпийской пенсии

    Олимпийский чемпион Тихонов захотел пенсию в размере полумиллиона рублей
    @ Денис Бочаров/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Валерия Городецкая

    Размер пенсионных выплат для победителей Олимпийских игр несоразмерен заслугам спортсменов такого уровня, считает четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

    По словам Тихонова, сегодня олимпийские чемпионы получают пенсию, сопоставимую с обычными социальными выплатами, что, по его мнению, не отражает их вклада в развитие спорта и имидж страны на мировой арене. Он предложил установить для олим.пийских чемпионов фиксированную пенсию в размере 500 тысяч рублей, передает Ura.ru.

    «У меня такая же пенсия, как у всех олимпийских чемпионов — 60 тысяч. Нас, олимпийских чемпионов, на земном шаре очень мало. Думаю, можно было бы дать пенсию 500 тысяч», — сказал Тихонов.

    Александру Тихонову сейчас 79 лет. Он по праву считается одним из самых выдающихся биатлонистов в истории мирового спорта. В его активе четыре золотые олимпийские медали, завоеванные в эстафетных гонках, а также множество побед на чемпионатах мира. Достижение спортсмена зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса: никому до сих пор не удалось повторить его результат – четыре олимпийских золота подряд.

    Ранее Тихонов заявил о своем бедственном положении, несмотря на получение трех пенсий на общую сумму 140 тыс. рублей.

    19 января 2026, 22:55 • Новости дня
    В СПЧ заявили об опасности поездок в автобусе после убийства в Электростали
    В СПЧ заявили об опасности поездок в автобусе после убийства в Электростали
    @ кадр из видео t.me/Marinaslovo/

    Tекст: Катерина Туманова

    После убийства молодого человека из Электростали, как считается, из-за замечания в салоне автобуса, у граждан появились тревога и опасения ездить в транспорте, где разные взгляды и оценки поведения могут приводить к летальному исходу, отметила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Марина Ахмедова.

    «В Электростали в автобусе мигрант или некоренной гражданин 19 лет повздорил с другим молодым человеком 18 лет. Они вышли из автобуса драться. Писали, что местный победил, однако мстительный приезжий зарезал его», – написала журналист Марина Ахмедова в своем Telegram-канале.

    Она отметила, что, судя по видео из автобуса, парни, которые оказались одной из сторон конфликта, «не выглядят так, чтоб к ним можно было подойти и сделать замечание». «И не ведут себя так, чтобы можно было подумать – замечание им можно сделать без последствий для себя», – написала Ахмедова.

    На видео, которое разместила журналистка, видно как несколько молодых людей в коротких черных куртках с капюшонами и в берцах показывают неприличные жесты, после чего один из пассажиров автобуса подходит к ним и что-то говорит. После чего все направляются к выходу.

    «Как страшно ездить в автобусах с таким смешанным составом. Одни считают, что вполне нормально показывать языки и средние пальцы, другие, что нет, одни считают, что можно отвечать ножом на конфликт в автобусе, другие – что нельзя. А ты – между ними», – отметила Ахмедова.

    По словам члена СПЧ, информация о произошедшем ещё дополняется, Ахмедова обещала следить за ситуацией.

    Напомним, ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве 18-летнего жителя Электростали признал вину на допросе, сообщили в пресс-службе ГСУ  Следственного комитета России по Подмосковью. Трагедия произошла 18 января. В рейсовом автобусе между группой молодых людей и 19-летним подозреваемым вспыхнула ссора, которая продолжилась на остановке. Подозреваемый достал нож и нанес 18-летнему потерпевшему удары в шею и туловище, после чего тот скончался в больнице.

    19 января 2026, 21:18 • Видео
    Трамп против Евросоюза. Чья возьмет?

    В Евросоюзе пытаются выработать ответ на действия президента США Дональда Трампа, который требует уступить Америке датскую Гренландию и ввел против стран ЕС новые торговые тарифы. По гамбургскому счету у европейцев только три варианта действий.

    19 января 2026, 19:40 • Новости дня
    В Польше отменили слова «муж» и «жена» в свидетельствах о браке
    В Польше отменили слова «муж» и «жена» в свидетельствах о браке
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Польше планируется изменить формулировки в свидетельствах о браке: вместо привычных «муж» и «жена» появятся нейтральные обозначения «первый супруг» и «второй супруг», сообщило министерство цифровизации страны.

    Сейчас ведомство готовит соответствующее распоряжение, передает ТАСС.

    Министерство объяснило, что такой шаг необходим для исполнения решения Суда Европейского союза, который требует от Польши признавать однополые браки, заключенные в других странах (ЛГБТ признана в России экстремистской организацией). «Предлагаемые изменения включают нейтральные с точки зрения пола названия граф: «первый супруг» и «второй супруг», – говорится в сообщении.

    В ноябре суд ЕС обязал Польшу признавать заключенные за границей однополые браки граждан.

    19 января 2026, 21:40 • Новости дня
    Мирошник объяснил ненависть Зеленского к теме Гренландии

    Мирошник: Зеленский недоволен смещением внимания ЕС с Украины на Гренландию

    Мирошник объяснил ненависть Зеленского к теме Гренландии
    @ Ludovic Marin/Pool/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский крайне негативно относится к обсуждениям вокруг Гренландии, поскольку они оттягивают внимание европейцев от событий на Украине, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По его словам, Зеленский «катастрофически ненавидит» так называемый проект Гренландии и связанные с ним европейские дискуссии, передает ТАСС.

    Мирошник в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» отметил, что украинская делегация затратила большие усилия на подготовку переговоров в Давосе и организацию украинского завтрака с анонсированным подписанием договоров с президентом США Дональдом Трампом. Тем не менее, по его мнению, тематика Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе будет «только на разогрев».

    Дипломат заявил, что обсуждение Гренландии стало для европейской повестки главным, а украинский вопрос второстепенным. «Слушайте, а пустят его (Зеленского) туда вообще или нет? Потому что сегодня вся повестка полностью поменялась на гренландскую. И там европейцы уже говорят: «Ребята, Украина подождет», – сказал он.

    Мирошник добавил, что Зеленский категорически не хочет, чтобы гренландский вопрос становился все более обсуждаемым, ведь чем больше говорят о Гренландии, тем меньше внимания уделяется событиям на Украине.

    Ранее Трамп призвал Европу сосредоточиться на Украине вместо Гренландии.

    ЕС пообещал искать дипломатический выход из ситуации в Гренландии.

    19 января 2026, 16:30 • Новости дня
    В ЕС заявили о нехватке американского газа для замены российского
    В ЕС заявили о нехватке американского газа для замены российского
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Импорт сжиженного природного газа в Европейском союзе из США составляет четверть общего годового объема, при этом сохраняется курс на отказ от российского газа. Однако для полной замены российского газа Евролпе надо искать альтернативных поставщиков.

    Европейский союз уже получает четверть всего импортируемого сжиженного природного газа из США, сообщает ТАСС. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен во время брифинга в Брюсселе.

    По ее словам, «уровень закупок СПГ у США уже достиг 25%». Она подчеркнула, что ЕС поставил перед собой задачу полностью отказаться от российского газа, однако для этого необходимо искать альтернативные источники, чтобы компенсировать выпадающие объемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз сократил затраты на импорт нефти и газа из США на 7%. Politico сообщил, что Евросоюз к концу десятилетия может получать почти половину газа из США, что создает стратегические риски для региона.

    19 января 2026, 19:33 • Новости дня
    Обнародованы подробности соглашения MOL и Газпрома по продаже NIS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгерская MOL подписала юридически обязывающее соглашение с «Газпром нефтью» о покупке 56,15% акций сербской корпорации NIS («Нефтяная индустрия Сербии»).

    В сообщении венгерского холдинга отмечается, что после завершения сделки MOL получит значительные права контроля и обязанности акционера в компании, управляющей единственным в Сербии нефтеперерабатывающим заводом, передает ТАСС. Это позволит MOL укрепить позиции на рынке энергетики Центральной и Юго-Восточной Европы, говорится в заявлении.

    Сделку планируется закрыть до 31 марта, однако для завершения потребуется одобрение со стороны OFAC США и сербских властей. Помимо соглашения с «Газпром нефтью», MOL ведет переговоры с эмиратской компанией ADNOC о возможности присоединения к владельцам NIS в качестве миноритарного акционера.

    Ранее стало известно, что Газпром и венгерская компания MOL согласовали основные условия продажи акций сербской нефтегазовой компании NIS.

    В ноябре венгерская компания MOL начала рассматривать вариант увеличения участия в сербской NIS и выразила готовность содействовать сделке, которая может изменить контроль над компанией.

    20 января 2026, 01:41 • Новости дня
    Россия указала на невозможность нормальных отношений с Данией
    Россия указала на невозможность нормальных отношений с Данией
    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский посол в Дании Владимир Барбин назвал невозможным нормальное взаимодействие с Данией из-за её конфронтационного курса и поддержки украинских военных проектов.

    «Маниакальная заряженность Копенгагена на конфронтацию с Россией и противодействие усилиям по политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, которое бы учитывало российские интересы, делают невозможным поддержание с нашей стороны нормальных отношений с Данией», – сказал дипломат ТАСС.

    В частности, в 2025 году власти Дании разрешили строительство завода украинской компании FirePoint, специализирующейся на производстве твердого ракетного топлива.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение авантюрой, подтверждающей враждебный милитаристский курс Копенгагена и саботаж дипломатических усилий по урегулированию кризиса на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Дании усилили присутствие на острове Борнхольм, разместив новые бронетранспортеры Patria 6x6 и увеличив число военных. Дания сочла Россию приоритетной угрозой для Гренландии вместо США. Барбин ранее заявил, что Москва не рассматривает Гренландию как объект территориальных притязаний и не угрожает странам Арктики.


    19 января 2026, 16:47 • Новости дня
    Эксперт указал на плюсы и минусы новых правил оказания медпомощи в поликлиниках

    Президент Лиги защиты пациентов Саверский: Вы имеете право на компенсацию при задержке оказания медпомощи

    Эксперт указал на плюсы и минусы новых правил оказания медпомощи в поликлиниках
    @ Алексей Филиппов/ТАСС

    Tекст: Никита Миронов

    В случае задержки оказания бесплатной медпомощи муниципальной поликлиникой пациент имеет право получить компенсацию, сказал газете ВЗГЛЯД президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский. Эксперт прокомментировал изменения в правилах оказания медпомощи, утвержденные правительством.

    На днях вступило в силу постановление правительства от 29 декабря 2025 года за номером 2188 – «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Согласно документу, с момента обращения пациента в медицинскую организацию срок ожидания приема участкового врача-терапевта, врача общей практики (он же семейный врач), а также участкового врача-педиатра не может превышать 24 часов.

    Напомним, что участковый врач-терапевт, врач общей практики и участковый педиатр обязаны принять пациента в течении 24 часов.  Первичную неотложную помощь – например, при обострении радикулита – врачи должны оказать в течении двух часов с момента обращения пациента в медорганизацию. Но добиваться соблюдения нового регламента пациентам, возможно, придется в суде.

    Скорая помощь, как и прежде, должна приехать за 20 минут. Неотложная – если состояние пациента острое, но опасности жизни нет – в течении двух часов.  Сроки проведения консультаций врачей-специалистов (ЛОР, офтальмолог, хирург и т. д.) не должны превышать 14 рабочих дней. Исключение одно: если у пациента подозревают онкологическое или сердечно-сосудистое заболевание, срок консультаций сокращается до трех рабочих дней.

    Александр Саверский, президент Лиги защиты пациентов, считает постановление правительства важным, но недостаточным. «Нужно прописать не только сроки приема врачами, но и сроки проведения медицинских обследований. Что толку от врача, если УЗИ ждать 3-4 недели, а без него доктор не может поставить диагноз, а значит и лечить?», – рассуждает эксперт в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

    Второй момент: необходим подзаконный акт, который бы предусматривал наказание для медицинских учреждений, если они не соблюдают оговоренные в Постановлении правительства сроки приема. «Срок прибытия «скорой» и до постановления составлял 20 минут, а она могла опоздать или не приехать: пациентов много, а бригад не хватает. Или пробки», – пояснил эксперт.

    Тем не менее, как считает Саверский, принятый документ поможет защитить права пациентов. «Допустим, вы пробуете попасть к участковому, а вам говорят – приходите через трое суток. Тут же пишите заявление главврачу на сайте поликлиники, либо пишите на сайт Минздрава региона – что вас не могут принять – и идете в частную поликлинику», – советует эксперт.

    Получив платную медпомощь, вы можете написать заявление в прокуратуру, которая, согласно статье 45 Гражданско-процессуального кодекса РФ, должна защищать в суде ваши интересы. Вы имеете право получить от муниципальной поликлиники компенсацию – за оказание платной услуги и, если суд так решит, моральную компенсацию.

    «Но в целом, конечно, вопрос своевременной и бесплатной медпомощи должен решать не пациент, а государство – увеличивая количество медиков, работающих в системе ОМС», – считает Александр Саверский.

    В начале прошлого года глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что дефицит врачей в России составляет около 23,2 тыс. человек, а нехватка фельдшеров и медсестер - 63,6 тысячи. Однако в декабре прошлого года вступил в силу закон о наставничестве и целевом обучении для выпускников медицинских вузов и колледжей. Он вступит в силу 1 марта 2026 года. Закон предполагает, что первым основным местом работы выпускников медколледжей и вузов должны быть лечебные учреждения, работающие в системе ОМС. Это значит, что вероятность попасть на прием к участковому врачу вовремя резко увеличивается.

    20 января 2026, 06:23 • Новости дня
    Разведывательный P-8A Poseidon ВМС США заметили недалеко от Сочи
    Разведывательный P-8A Poseidon ВМС США заметили недалеко от Сочи
    @ Rob Edgcumbe/Stocktrek Images/ТА/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon зафиксировали в небе над Чёрным морем на подлете к российскому побережью около Сочи, следует из полётных данных воздушного судна.

    Разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon был замечен в воздушном пространстве над Чёрным морем недалеко от Сочи, передаёт РИА «Новости».

    Согласно маршруту, воздушное судно вылетело с острова Сицилия, подошло к Чёрному морю со стороны Варны, вошло в воздушное пространство Румынии и затем проследовало в сторону Сочи, не приближаясь к Крыму.

    После этого Poseidon сделал круг, сменил курс в сторону грузинского Батуми, развернулся и вернулся на Сицилию.

    Boeing P-8A Poseidon разработан на базе пассажирского Boeing 737-800ERX и предназначен для ведения разведки, отслеживания перемещений судов, а также поиска и уничтожения подводных лодок.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Перенджиев рассказал о задачах «разведывательной миссии НАТО» у российских границ. В ноябре американский самолет-разведчик RC-135U заметили около Сочи.

    20 января 2026, 05:45 • Новости дня
    Установлены новые минимальные баллы ЕГЭ для школьников в 2026 году

    Рособрнадзор установил новые минимальные баллы ЕГЭ для школьников в 2026 году

    Установлены новые минимальные баллы ЕГЭ для школьников в 2026 году
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Минимальные баллы для получения аттестата в 2026 году изменились, теперь по русскому языку потребуется не менее 24 баллов, говорится в документе Рособрнадзора.

    Для получения аттестата выпускникам 2026 года потребуется набрать не менее 24 баллов по русскому языку и не менее трех баллов по математике базового уровня, передает РИА «Новости».

    По остальным предметам введены следующие пороговые значения: по физике, химии и биологии – 36 баллов, по математике профильного уровня – 27 баллов, по информатике – 40 баллов. Минимальный балл по истории составит 32, по географии – 37, по обществознанию – 42, по литературе – 32, а по иностранным языкам – 22 балла.

    Единые государственные экзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии.

    Экзамен по русскому языку пройдет 4 июня, по математике базового и профильного уровня – 8 июня. Экзамены по обществознанию и физике назначены на 11 июня, по биологии, географии и письменной части иностранных языков – на 15 июня.

    Сдача устной части иностранных языков и информатики пройдет 18 и 19 июня.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство науки и высшего образования установило минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления в вузы, на 2026-2027 учебный год. Поступление в российские вузы будет проводиться по результатам трех ЕГЭ, заявил министр образования и науки Валерий Фальков. В Госдуме сообщили об увеличении баллов ЕГЭ для приема в вуз.

    20 января 2026, 14:14 • Новости дня
    Лавров перечислил территории со следами колониальной эпохи
    Лавров перечислил территории со следами колониальной эпохи
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 году сообщил, что по реестру ООН в мире остаются 17 территорий, которые лишены суверенитета или находятся в зависимости от управляющих держав.

    По словам Лаврова, Франция удерживает остров Майотта, который по решениям ООН считается частью Коморских островов, несмотря на соответствующие резолюции Генассамблеи, передает ТАСС.

    Британия контролирует Мальвинские острова и остров Чагос, нарушая многочисленные резолюции ООН, а также сохраняет влияние на архипелаг Чагос. Кроме того, во владении Франции продолжают находиться Французская Полинезия, Новая Каледония и острова Эпарс.

    «Так что эти вопросы будут возникать и в будущем, и не зря мы в рамках Группы друзей в защиту Устава ООН приняли очень важную инициативу провести кампанию, если хотите, в рамках Организации Объединенных Наций по зачистке всех остающихся следов колониальной эпохи, и, как я уже сказал, 14 декабря каждого года будет по нашей инициативе в ООН отмечаться День борьбы со всеми проявлениями и формами колониализма», – отметил Лавров.

    В сентябре Лавров призвал учредить Международный день борьбы с колониализмом.

    19 января 2026, 23:30 • Новости дня
    Силы ПВО за три часа уничтожили более 45 дронов над пятью регионами России

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило о ликвидации силами ПВО за три часа 47 дронов ВСУ над пятью регионами России.

    «В период с 20.00 до 23.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.

    Там уточнили, что 21 дрон был сбит над территорией Ростовской области, 19 БПЛА – над Брянской областью, пять беспилотников ликвидировано над Калужской областью  и ещё по одному дрону – над Белгородской и Курской областями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник силы ПВО уничтожили 92 дрона ВСУ над регионами России. При этом вечером понедельника в течение четырех часов средства ПВО сбили четыре БПЛА ВСУ в районе Белгорода и Брянска.

    19 января 2026, 19:10 • Новости дня
    Балицкий назвал удар ВСУ по школе актом террора

    В Запорожской области три дрона ВСУ атаковали школу во время уроков

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о целенаправленном ударе ВСУ по школе, когда в здании находились дети и педагоги.

    Вооруженные силы Украины совершили атаку на школу № 1 «Скифия» в Каменке-Днепровской Запорожской области, передает ТАСС. В момент удара в учебном заведении находились пятнадцать учеников и десять учителей, никто из них не пострадал.

    Губернатор Евгений Балицкий заявил: «ВСУ целенаправленно атаковали гражданский объект, где в учебное время находятся дети и педагоги. Применение трех беспилотных летательных аппаратов по школе является вопиющим актом террора, грубейшим нарушением всех норм международного гуманитарного права и не имеет никаких оправданий. Целью был явно мирный объект социальной инфраструктуры».

    Он уточнил, что на месте происшествия работают оперативные службы. По словам Балицкого, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности школьников и педагогов, а также для оперативного восстановления повреждений здания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил об уничтожении нескольких десятков солдат двух элитных подразделений ВСУ в Запорожской области за трое суток. В 25 населенных пунктах Херсонской области произошло отключение электроснабжения из-за технического сбоя на подстанции в Запорожской области.

    19 января 2026, 19:18 • Новости дня
    Суд не расторг брак между Джиганом и Самойловой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд не принял решение о расторжении брака между рэпером Денисом Устименко, выступающим под псевдонимом Джиган, и блогером Оксаной Самойловой.

    Адвокат исполнителя Сергей Жорин сообщил, что Джиган подал ходатайство о признании брачного договора недействительным, передает РЕН ТВ.

    «Теперь дело будет передано в Савеловский суд. Мы считаем, что брачный договор является недействительным и намерены это доказать», – заявил Жорин в разговоре с журналистами.

    Напомним, Самойлова не пришла на суд о разводе с Джиганом.

     Самойлова подала на развод с Джиганом в октябре прошлого года.

    19 января 2026, 18:38 • Новости дня
    Банк России объявил о модернизации банкнот 500, 50 и 10 рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    В ближайшие три года в обращение поступят обновленные банкноты с улучшенной защитой и современным дизайном, что повысит их безопасность и удобство использования.

    Выпуск модернизированных банкнот номиналом 500, 50 и 10 рублей запланирован Банком России на 2026–2028 годы, передает ТАСС. Новые купюры будут отличаться обновленным дизайном и усовершенствованными защитными характеристиками, что должно повысить их устойчивость к подделкам.

    В Центробанке подчеркнули, что модернизация направлена на профилактику фальшивомонетничества, а также на повышение потребительских качеств банкнот. В частности, новые банкноты будут выполнены в едином стиле, сохранят преемственность цветовых решений и будут легко распознаваться людьми, в том числе слабовидящими, и автоматическими устройствами.

    Регулятор продолжает системную работу по обновлению всех номиналов, чтобы обеспечить их узнаваемость и безопасность для граждан и бизнеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обновленная банкнота номиналом одна тыс. рублей получила сразу несколько важных защитных признаков.

    Банк России продолжает обсуждать возможные варианты разработки новой банкноты номиналом пятьсот рублей.

    Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Госдумы Роза Чемерис ощутили объективную необходимость в выпуске банкноты номиналом 10 тыс. рублей.

