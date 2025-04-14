Россиянам напомнили о назначаемых автоматически соцвыплатах

Tекст: Вера Басилая

Сенатор Епифанова заявила, что россияне уже имеют возможность получать шесть видов социальных выплат без необходимости подачи заявлений и документов. Среди этих выплат – материнский капитал, СНИЛС при рождении ребенка, все виды пенсий по инвалидности после ее установления, передает «Газета.Ru».

В список также входят ежемесячные денежные выплаты после установления инвалидности, федеральная социальная доплата к пенсии до прожиточного минимума и индексация пенсий. С прошлого года в беззаявительном порядке начисляются пенсии по потере кормильца и детям до 18 лет, чьи оба родителя неизвестны.

Епифанова подчеркнула, что в ближайшие годы планируется автоматическое назначение страховых пенсий по старости. Все выплаты производятся с использованием федерального регистра сведений о населении, что упрощает процесс получения помощи.

Сенатор также добавила, что пенсионеры и другие категории населения могут получить полную информацию о своих правах на Единой цифровой платформе – Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО).

С 2026 года в России пенсии будут индексироваться дважды: в феврале и апреле, в зависимости от инфляции и доходов Социального фонда. Также сообщалось, что Социальный фонд раскрыл условия назначения пенсии в 2025 году.

Газета ВЗГЛЯД писала, как направить материнский капитал на образование детей.