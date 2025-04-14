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Россиянам напомнили о назначаемых автоматически соцвыплатах
Россияне получают шесть видов соцвыплат без заявлений, включая материнский капитал и все виды пенсий по инвалидности, планируется также автоматическое начисление страховых пенсий по старости, заявила сенатор Ольга Епифанова.
Сенатор Епифанова заявила, что россияне уже имеют возможность получать шесть видов социальных выплат без необходимости подачи заявлений и документов. Среди этих выплат – материнский капитал, СНИЛС при рождении ребенка, все виды пенсий по инвалидности после ее установления, передает «Газета.Ru».
В список также входят ежемесячные денежные выплаты после установления инвалидности, федеральная социальная доплата к пенсии до прожиточного минимума и индексация пенсий. С прошлого года в беззаявительном порядке начисляются пенсии по потере кормильца и детям до 18 лет, чьи оба родителя неизвестны.
Епифанова подчеркнула, что в ближайшие годы планируется автоматическое назначение страховых пенсий по старости. Все выплаты производятся с использованием федерального регистра сведений о населении, что упрощает процесс получения помощи.
Сенатор также добавила, что пенсионеры и другие категории населения могут получить полную информацию о своих правах на Единой цифровой платформе – Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО).
С 2026 года в России пенсии будут индексироваться дважды: в феврале и апреле, в зависимости от инфляции и доходов Социального фонда. Также сообщалось, что Социальный фонд раскрыл условия назначения пенсии в 2025 году.
Газета ВЗГЛЯД писала, как направить материнский капитал на образование детей.