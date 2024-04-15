Россия вышла на второе место по числу туристов на Сейшелах

Россия заняла второе место по числу туристов на Сейшелах с начала года

Tекст: Вера Басилая

Согласно данным маркетингового управления национального департамента туризма Tourism Seychelles, в первом квартале нынешнего года на Сейшелы прибыли 105 457 иностранцев, больше всего среди них туристов из Германии (22 тыс. человек), россияне (13 тыс. человек) и французы (11,6 тыс. человек), передает ТАСС.

Большинство туристов – 90 тыс. посетили острова, чтобы провести отпуск, 3,6 тыс. – медовый месяц, доля круизов – 6,8 тыс. прибытий. Россияне обошли в начале нынешнего года французов, которые были на втором месте по посещению Сейшельских Островов в прошлом году.

Ранее Российский союз туриндустрии сообщил, что цена на летний отдых за границей для российских граждан в 2024 году увеличилась на 10–15%.