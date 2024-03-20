Ответственные государственные лидеры должны руководствоваться реальностью, а не собственной пропагандой. Мужество состоит не в том, чтобы посылать людей на смерть, сидя у себя в саду, а в том, чтобы завершить проигранную войну с наименьшими потерями.0 комментариев
РСТ предупредил о росте цен на отдых за рубежом на 10-15%
Цена на летний отдых за границей для российских граждан в 2024 году увеличилась на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).
Цена на отдых за рубежом выросла на 10-15%, при этом стоимость отдыха в Турции увеличилась примерно на 10%, сказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин, передает ТАСС.
В 2024 году цены в валюте не повышались, но инфляция остается высокой. Рублевые цены также зависят от волатильности курсов валют и конкуренция между направлениями.
ОАЭ второй год подряд представляют большие скидки на летний сезон, забирая туристов с других направлений, в том числе с Турции.
При этом заметного роста на отдых за границей пока нет, это может измениться к сезону в зависимости от политической ситуации и платежеспособности клиентов. В топе продаж остаются Турция, Таиланд, Шри-Ланка, Куба, Мальдивы и Египет.