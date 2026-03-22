Посол России сообщил о призывах на Кипре восстановить диалог с Москвой

Tекст: Катерина Туманова

«Ряд местных политсил так или иначе затрагивает вопрос необходимости переоценки Никосией внешнеполитических приоритетов. Слышны и отчетливые призывы к скорейшему восстановлению полноценного диалога с нашей страной», – рассказал глава российской дипмиссии РИА «Новости».

Зязиков подчеркнул, что внешняя политика занимает традиционно важное место в предвыборных дебатах. Выборы в парламент являются внутренним делом Республики Кипр, в которых последнее слово остается за избирателями.

Посол отметил, что вне зависимости от итогов будущего голосования фундамент отношений между странами позволит выйти на новый уровень.

«Убежден: лежащий в основе российско-кипрских отношений неподвластный времени и политической конъюнктуре прочный фундамент деловых, гуманитарных, культурных и духовных связей позволит вывести на новый уровень зарекомендовавшее себя конструктивное и обоюдовыгодное взаимодействие между нашими странами», – сказал он.

