Глава Калининградской области сообщил о росте поддержки участников СВО в регионе

Беспрозванных: Калининградская область увеличила поддержку участников СВО

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, эта сумма почти в два раза превышает расходы 2024 года, передает РИА «Новости».

«В 2025 закончившемся году 3,2 млрд рублей мы выделили на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Это практически в два раза больше, чем в 2024 году», – подчеркнул Беспрозванных.

Губернатор уточнил, что в области действует 30 мер поддержки для участников СВО и их семей. Программы помощи постоянно дополняются новыми инициативами, отметил он.

Ранее Путин поблагодарил регионы за помощь семьям бойцов и участникам СВО.