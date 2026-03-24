Глава Калининградской области сообщил о росте поддержки участников СВО в регионе
Калининградская область выделила 3,2 млрд рублей на поддержку участников специальной военной операции и их семей в 2025 году, заявил губернатор Алексей Беспрозванных на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
По его словам, эта сумма почти в два раза превышает расходы 2024 года, передает РИА «Новости».
«В 2025 закончившемся году 3,2 млрд рублей мы выделили на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Это практически в два раза больше, чем в 2024 году», – подчеркнул Беспрозванных.
Губернатор уточнил, что в области действует 30 мер поддержки для участников СВО и их семей. Программы помощи постоянно дополняются новыми инициативами, отметил он.
Ранее Путин поблагодарил регионы за помощь семьям бойцов и участникам СВО.