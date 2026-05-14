Рубио назвал беспрецедентным рост китайской армии

Рубио заявил о беспрецедентном росте китайских вооруженных сил

Tекст: Тимур Шайдуллин

Американский госсекретарь Марко Рубио оценил развитие оборонного потенциала Пекина, отмечает РИА «Новости».

В интервью каналу NBC он подчеркнул значительные изменения в этой сфере. «Темпы роста китайских вооруженных сил за последние 10 лет беспрецедентны», – сказал глава внешнеполитического ведомства.

Заявление прозвучало в то время, когда президент США Дональд Трамп находится в Китае с трехдневным государственным визитом. Это первая поездка американского лидера в КНР за последние девять лет. Предыдущий визит Трампа состоялся 8-11 ноября 2017 года во время его первого президентского срока.

Стоит отметить, что предшественник Трампа Джо Байден за весь период своего нахождения на посту главы государства ни разу не посещал Китай.

Ранее в четверг Рубио указал на серьезные двусторонние разногласия с Китаем. Он назвал эту страну главным геополитическим вызовом для Штатов, и подчеркнул, что Вашингтон считает отношения с Пекином наиболее важными и сложными, требующими особого внимания в контексте глобальной политики и региональной безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломат отправился в КНР в вызвавшем недоумение в СМИ и соцсетях образе арестованного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.