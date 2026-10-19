Россиянка упала со скалы у водопада в Анталье

DHA: В турецкой Анталье россиянка упала с шестиметровой скалы

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел в воскресенье во время прогулки россиянки Ольги Л. с родственниками на тропе Ботанического сада, пишет ТАСС со ссылкой на агентство DHA.

Женщина потеряла равновесие и упала с шестиметровой высоты. Родственники и находившиеся в саду местные жители вызвали службу спасения.

Спасатели подняли пострадавшую на носилках и передали медикам. Она доставлена в городскую больницу, ее состояние не вызывает опасений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца российский турист погиб в Турции после прыжка с парапланом.

В прошлом году генеральное консульство подтвердило гибель российской туристки в Турции.