Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.3 комментария
Россиянка упала со скалы у водопада в Анталье
DHA: В турецкой Анталье россиянка упала с шестиметровой скалы
В турецкой Анталье 58-летняя гражданка России госпитализирована после падения со скалы у водопада Куршунлу в районе Аксу.
Инцидент произошел в воскресенье во время прогулки россиянки Ольги Л. с родственниками на тропе Ботанического сада, пишет ТАСС со ссылкой на агентство DHA.
Женщина потеряла равновесие и упала с шестиметровой высоты. Родственники и находившиеся в саду местные жители вызвали службу спасения.
Спасатели подняли пострадавшую на носилках и передали медикам. Она доставлена в городскую больницу, ее состояние не вызывает опасений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца российский турист погиб в Турции после прыжка с парапланом.
В прошлом году генеральное консульство подтвердило гибель российской туристки в Турции.