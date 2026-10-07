Российский турист погиб в Турции после прыжка с парапланом

CNN Turk: Российский турист погиб в Турции после падения на скалы с парапланом

Tекст: Ольга Иванова

Мужчина скончался после падения на скалы в провинции Мугла, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN Turk. Сообщается, что 37-летний россиянин Александр Кишенет совершал прыжок с высоты 1900 метров с горы Бабадаг на соло-параплане. По неустановленной причине он упал на скалы.

На место происшествия выдвинулись жандармы и спасатели, однако мужчина скончался до их прибытия. Начато расследование инцидента.

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