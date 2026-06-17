Путин высоко оценил развитие отношений России и Турции

Путин: Отношения России и Турции развиваются по восходящей

Tекст: Вера Басилая

На встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом Владимир Путин подчеркнул значимую роль Реджепа Тайипа Эрдогана в укреплении двустороннего сотрудничества, передает ТАСС.

«Отношения между нашими странами развиваются по восходящей. Мы этому очень рады. Наши контакты давно перестали быть чисто формальными, они действительно носят такой дружеский характер, наполняются все новым и новым содержанием», – подчеркнул Владимир Путин.

Российский лидер добавил, что положительная динамика в диалоге двух государств достигается в значительной степени за счет твердой позиции президента Турции.

В мае прошлого года президент России Владимир Путин встретился в Кремле с Хаканом Фиданом.