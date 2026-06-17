Путин проводил зарубежных гостей после приема на саммите Россия-АСЕАН

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин лично попрощался с каждым зарубежным гостем после концерта в новом здании театра Камала в Казани. Он проводил руководителей иностранных делегаций по окончании торжественного приема в рамках саммита Россия-АСЕАН, передает РИА «Новости».

Мероприятие состоялось в новом здании Татарского академического театра имени Галиасгара Камала. По завершении короткой концертной программы Путин пожал руку каждому участнику. Он на английском языке попрощался с гостями до следующего дня, когда запланированы основные события саммита. В ответ представители делегаций выразили благодарность за организованный вечер и выступления артистов.

Деловой форум Россия-АСЕАН проходит 17 июня на полях одноименного саммита в столице Татарстана. Ассоциация, созданная в 1967 году, объединяет 11 государств, включая Вьетнам, Индонезию, Таиланд и другие страны. Участники встречи планируют обсудить актуальные международные проблемы и перспективы углубления двустороннего сотрудничества.

Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите.

Путин произнес речь на торжественном приеме.

Владимир Путин выступил с тостом за дальнейшее укрепление стратегического партнерства.