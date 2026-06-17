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Путин произнес тост за укрепление стратегического партнерства России и АСЕАН
Президент Владимир Путин на приеме в честь участников саммита Россия – АСЕАН в Казани пожелал здоровья главам делегаций и процветания странам-участницам юбилейного саммита.
Владимир Путин на приеме в честь участников саммита Россия – АСЕАН выступил с тостом за дальнейшее укрепление взаимодействия, передает ТАСС. Мероприятие проходит в Казани.
«Предлагаю тост за здоровье глав делегаций и всех присутствующих, за дальнейшее укрепление стратегического партнерства России и АСЕАН, за развитие и процветание наших стран, счастье и благополучие наших народов, за успех юбилейного саммита», – заявил глава государства.
Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите.
На полях мероприятия российский лидер встретился с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом – младшим.
Владимир Путин заявил о широких перспективах сотрудничества с АСЕАН в области энергетической безопасности.