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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У дальней Азии проснулся безусловный интерес к России

    «Третья» Азия, самая удаленная от России, может оказаться для нас не только выгодным, но и наиболее комфортным внешнеэкономическим партнером.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Израиль не позволит Трампу проиграть войну с Ираном

    Говорить о том, что США полностью и абсолютно проиграли иранскую войну, пока рано. И дело даже не в том, что до подписания соглашения еще несколько дней. И не в том, что ни прессе, ни специалистам не известно полное содержание этого документа. А в том, что есть Израиль.

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    Василий Авченко Василий Авченко Как поживает внутренний русский Израиль

    Всякий попавший в Биробиджан обратит внимание на броские двуязычные – на русском и на идише – аншлаги с названиями улиц и остановок. И задастся непременным вопросом: почему эта автономная область по-прежнему называется Еврейской, если евреев, по официальным данным, здесь осталось меньше процента?

    3 комментария
    17 июня 2026, 13:08 • Новости дня

    Путин прибыл в Казань для участия в саммите Россия – АСЕАН

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин прибыл в Казань для работы на саммите Россия – АСЕАН, сообщила пресс-служба главы российского государства.

    Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита в столице Татарстана. Мероприятие объединяет представителей стран Юго-Восточной Азии и российского бизнеса для обсуждения перспектив сотрудничества, передает РИА «Новости».

    Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была создана в 1967 году. В настоящее время организация включает 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин определил Казань местом проведения саммита Россия – АСЕАН.

    В преддверии мероприятия Кремль анонсировал отдельные двусторонние встречи главы государства.

    Утром на инновационной площадке ИТ-парка имени Башира Рамеева начал работу профильный бизнес-форум.

    15 июня 2026, 14:00 • Новости дня
    Министр транспорта предложил Путину построить две новые ВСМ
    Министр транспорта предложил Путину построить две новые ВСМ
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министр транспорта Андрей Никитин предложил президенту Владимиру Путину следующими построить ВСМ Москва – Нижний Новгород – Казань и Москва – Минск, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин предложил министру транспорта Андрею Никитину обсудить развитие первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали, сообщается на сайте Кремля.

    «Вопросов много, комплекс у вас огромный. Давайте с этого и начнем – с ВСМ, с высокоскоростной магистрали. Как работа идет?» – поинтересовался российский лидер.

    «По вашему поручению проработали возможные дальнейшие варианты развития ВСМ», – доложил чиновник.

    Никитин отметил, что оценка проектов проводилась с учетом сокращения времени в пути, пассажиропотока, инвестиций и вклада в валовой внутренний продукт. Самым эффективным внутренним маршрутом признан участок от Москвы до Нижнего Новгорода с последующим продлением до Казани.

    По словам докладчика, именно эта дорога обеспечит максимальный экономический прирост. Вторым по значимости и интересу назван международный проект магистрали между российской столицей и Минском.

    В начале года глава Минтранса Андрей Никитин анонсировал доклад президенту о последовательности строительства новых высокоскоростных магистралей.

    Осенью прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о планах прокладки маршрутов до белорусской столицы и Екатеринбурга.

    Еще в 2024 году российский лидер Владимир Путин назвал вполне реальным возведение скоростных трасс в направлении Казани и Адлера.

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    14 июня 2026, 19:13 • Новости дня
    Трамп в беседе с Путиным выразил готовность воздействовать на Киев и Европу
    Трамп в беседе с Путиным выразил готовность воздействовать на Киев и Европу
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Для мирного урегулирования конфликта Вашингтон готов воздействовать на Киев, при этом организация контактов на высшем уровне потребует личного визита украинского лидера в Москву.

    Помощник президента России Юрий Ушаков озвучил условия возможных контактов с украинским руководством, передает РИА «Новости». «Если же глава киевского режима будет в очередной раз делать заходы насчет возможной встречи с российским лидером, то, как говорилось ранее, хочет встречи - пусть приезжает в Москву», - заявил чиновник журналистам.

    Помимо этого, представитель Кремля раскрыл детали телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Американский лидер акцентировал необходимость прекращения военных действий на Украине и выразил готовность воздействовать на европейских партнеров в рамках саммита G7. Стороны также отметили, что удары украинских войск по гражданским объектам в России серьезно мешают мирному урегулированию.

    Отдельное внимание было уделено исторической памяти. Ушаков подчеркнул, что Владимиру Зеленскому следует помнить о трагедии холокоста и прекратить участие в церемониях перезахоронения нацистских преступников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков призвал Владимира Зеленского позвонить в Москву ради переговоров.

    Ранее президент США Дональд Трамп предлагал рассмотреть возможность личной встречи российского и украинского лидеров.

    В конце апреля Владимир Путин и Дональд Трамп подробно обсудили украинский конфликт по телефону.

    Комментарии (11)
    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операциq на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    14 июня 2026, 18:55 • Новости дня
    Путин по телефону поздравил Трампа с юбилеем
    Путин по телефону поздравил Трампа с юбилеем
    @ Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с лидером США Дональдом Трампом, поздравив американского коллегу с 80-м днем рождения.

    Президент России Владимир Путин связался по телефону с главой США Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с 80-летием, передает РИА «Новости». По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, разговор продолжался ровно 55 минут.

    «Президент России Владимир Владимирович Путин поздравил сегодня президента США по телефону с 80-летием», – подчеркнул представитель Кремля. Он добавил, что глава государства также направил юбиляру послание, где отметил его незаурядные черты характера, способствующие успеху в политике и жизни.

    Беседа носила дружеский характер и проходила неформально, с долей юмора. Путин выразил уважение бойцовским качествам американского лидера, его умению держать удар и настойчиво добиваться поставленных целей. Стороны также обсудили актуальные вопросы международной повестки, развитие двусторонних отношений и возможные контакты представителей двух стран.

    Этот телефонный разговор стал 13-м с момента переизбрания Трампа на пост президента США. Предыдущее общение лидеров состоялось 29 апреля и длилось более полутора часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в начале июня затруднился ответить на вопрос о подготовке поздравления для Дональда Трампа.

    В конце апреля лидеры двух стран по телефону обсудили ситуацию на Украине и в Иране.

    Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после этой беседы отметил прагматизм нынешней администрации США.

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    14 июня 2026, 23:50 • Новости дня
    Путин предупредил Трампа о неспособности Киева изменить ситуацию для ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Во время телефонного разговора президент России Владимир Путин указал главе американского государства Дональду Трампу на неспособность Киева изменить ситуацию для ВСУ ударами по мирной инфраструктуре, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критическую ситуацию для Украины на поле боя», – сказал Ушаков.

    По словам Ушакова, европейские лидеры и Владимир Зеленский на ближайшем саммите G7 попытаются представить события противоположным образом. Он отметил, что им удастся предложить лишь инициативы, направленные на затягивание конфликта, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин по телефону поздравил американского коллегу с 80-летием. Трамп в беседе с Путиным выразил готовность воздействовать на Киев и Европу.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют поездку в Российскую Федерацию, подтвердил Ушаков.



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    14 июня 2026, 20:01 • Новости дня
    Трамп напомнил о союзничестве с Россией во Второй мировой
    Трамп напомнил о союзничестве с Россией во Второй мировой
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Главы России и США в ходе телефонной беседы затронули тему совместной борьбы с нацизмом на фоне обсуждения действий украинского руководства.

    Российский и американский лидеры провели телефонные переговоры в воскресенье, передает РИА «Новости». Беседа состоялась в день рождения Дональда Трампа, которому 14 июня исполнилось 80 лет. В рамках диалога Москва выразила мнение о необходимости напомнить Владимиру Зеленскому о трагедии холокоста.

    Российская сторона подчеркнула недопустимость участия украинских властей в перезахоронении нацистских преступников. Американский политик поддержал тему сохранения исторической памяти.

    «Дональд Трамп, реагируя на это, говорил о союзничестве наших двух стран в годы Второй мировой войны. Он сказал, что об этом просто-напросто нельзя забывать», – сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин по телефону поздравил американского коллегу с восьмидесятилетием.

    Месяцем ранее российский лидер раскрыл подробности беседы о совместной борьбе двух стран против нацизма.

    Накануне этих событий Москва согласилась на инициативу главы США о перемирии и обмене пленными.

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    15 июня 2026, 22:02 • Новости дня
    Путин продлил разрешение иностранцам платить за газ в рублях
    Путин продлил разрешение иностранцам платить за газ в рублях
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий разрешение для иностранных компаний оплачивать российский газ в рублях.

    Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации. Изменения вносятся в указ главы государства от 31 марта 2022 года о специальном порядке исполнения обязательств иностранными покупателями. Теперь расчеты за топливо можно проводить не только через Газпромбанк, но и с использованием счетов в других российских кредитных организациях.

    Новые правила будут действовать до 1 октября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2024 года президент России разрешил зарубежным покупателям оплачивать газ через любые российские банки.

    Летом прошлого года глава государства продлил действие этого механизма до 1 октября 2025 года.

    В марте текущего года срок оплаты топлива в рублях через разные кредитные организации увеличили до 1 июля 2026 года.

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    16 июня 2026, 10:20 • Новости дня
    Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму
    Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин подписал указ, который устанавливает проведение выборов депутатов Государственной Думы в сентябре 2026 года.

    «Назначить выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва на 20 сентября 2026 года», – цитирует документ РИА «Новости».

    Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

    Ранее глава государства называл выборы в Госдуму важнейшим политическим событием.

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    17 июня 2026, 08:57 • Новости дня
    Вэнс заявил о высоком уровне поддержки Путина среди россиян
    Вэнс заявил о высоком уровне поддержки Путина среди россиян
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс выпустил автобиографию, в которой подчеркнул, что любые объективные исследования всегда доказывали безоговорочное доверие граждан к президенту РФ Владимиру Путину.

    Вэнс обратил внимание на популярность президента России среди населения. В своей книге он сделал акцент на отношении обычных граждан к главе государства, передает ТАСС.

    «Любые независимые и объективные попытки оценить популярность Путина показывали высокий уровень поддержки со стороны рядовых россиян», – написал политик в мемуарах.

    Автор также вспомнил свое участие в Мюнхенской конференции по безопасности в 2024 году. Тогда он встретился с неназванным диссидентом и узнал о психологии российского государства больше, чем за долгие недели чтения западной прессы, пишет Джей Ди Вэнс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года американский вице-президент назвал Владимира Путина расчетливым политиком.

    На Мюнхенской конференции по безопасности Джей Ди Вэнс призвал европейских лидеров прислушиваться к мнению своих граждан.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об огромном уровне поддержки главы государства среди населения.

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    14 июня 2026, 19:04 • Новости дня
    Трамп признал в разговоре с Путиным сложность переговоров с Ираном
    Трамп признал в разговоре с Путиным сложность переговоров с Ираном
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время телефонного разговора президентов России и США Владимир Путин и Дональд Трамп затронули ключевые международные проблемы, включая успешное завершение сложных переговоров Вашингтона и Тегерана при посредничестве Катара и Пакистана.

    Российский и американский лидеры провели телефонные переговоры в воскресенье, передает РИА «Новости». Владимир Путин поздравил коллегу с юбилеем – 14 июня Дональду Трампу исполнилось 80 лет. Стороны уделили особое внимание развитию двусторонних контактов и актуальной мировой повестке.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил подробности диалога об иранской проблеме. «В беседе обсуждена ситуация вокруг готовящегося меморандума о взаимопонимании между США и Ираном», – заявил он журналистам. Москва выразила удовлетворение тем фактом, что опасный конфликт на Ближнем Востоке удается успешно купировать.

    В свою очередь глава Белого дома признал сложность достижения договоренностей с Тегераном. По словам Ушакова, американский лидер отметил наличие множества преград, однако усилия переговорщиков из США при поддержке пакистанских и катарских посредников позволили достигнуть приемлемого результата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне МИД Ирана анонсировал скорое завершение работы над меморандумом с США.

    Днем ранее американский лидер заявил об одобрении сделки руководством исламской республики.

    До этого Дональд Трамп сообщил о полной готовности двустороннего соглашения к подписанию.

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    16 июня 2026, 14:54 • Новости дня
    Путин поручил учредить премию имени Вербицкой за вклад в изучение русского языка

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин распорядился учредить международную премию имени советского и российского лингвиста Ларисы Вербицкой за вклад в изучение и сохранение русского языка.

    В документе говорится: «Отмечая выдающийся вклад Л.А. Вербицкой в сохранение и развитие русского языка и в связи с исполняющимся в 2026 году 90-летием со дня ее рождения, постановляю: Одобрить инициативу ряда организаций по увековечиванию памяти Л.А. Вербицкой», передает РИА «Новости».

    Согласно указу, правительству поручено обеспечить учреждение Международной премии имени Л. А. Вербицкой за выдающийся вклад в изучение, сохранение и продвижение русского языка и русской речевой культуры, а также утвердить положение об этой награде.

    Кроме того, на базе Российской академии образования будет создан академический культурно-просветительский центр имени Ларисы Вербицкой, который, как следует из документа, станет еще одной формой увековечения памяти ученого-лингвиста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и языков народов потребовал увеличить часы преподавания русского языка для будущих учителей.

    Президент Владимир Путин на том же заседании заявил о начале разработки в вузах учебного модуля «Русский язык как государственный».

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    14 июня 2026, 16:39 • Новости дня
    Путин пожелал удачи продвигающимся к Запорожью российским бойцам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе неформального общения в Кремле с участниками специальной военной операции по случаю Дня России пожелал удачи бойцам, которые продвигаются к Запорожью.

    Во время беседы Владимир Путин обратился к бойцу группировки «Днепр» с вопросом: «Постепенно подбираетесь к Запорожью?», передает РИА «Новости».

    Военнослужащий подтвердил продвижение российских сил на данном направлении. После этого президент пожелал участнику спецоперации удачи в выполнении боевых задач. Кадры неформального разговора опубликовал журналист Павел Зарубин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России призвал участников спецоперации открыто поделиться мыслями о текущей ситуации на передовой.

    Глава государства оценил численность российской военной группировки в зоне боевых действий в 700 тыс. человек.

    Месяцем ранее подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Чаривное в Запорожской области.

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    16 июня 2026, 18:29 • Новости дня
    Учительница Путина рассказала о его школьных годах

    Школьный педагог Путина вспомнила о его широком кругозоре в детстве

    Учительница Путина рассказала о его школьных годах
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Школьный педагог президента России Владимира Путина Вера Гуревич поделилась воспоминаниями о детстве главы государства, отметив его любознательность и умение находить общий язык со сверстниками.

    Гуревич отметила, что Путин отличался широким кругозором и легко находил контакт как с одноклассниками, так и с дворовыми ребятами, передает телеканал RT. По ее словам, в возрасте 11-12 лет он интересовался практически всем.

    «Он был интересным учеником. Его интересовало все. Я удивлялась. Ему было лет 11-12, а его уже интересовало все: и дворовые жители – мальчишки его возраста, чуть старше, и мальчишки, которые непосредственно с ним в классе были», – вспомнила педагог.

    Гуревич рассказала, что позже интересовалась у Путина, как ему удавалось быть своим среди разных компаний. Будущий лидер объяснил это тем, что ему было легко находить общий язык со всеми, поскольку он стремился понять интересы разных категорий ребят. Педагог также добавила, что уже с 13 лет могла обсуждать с ним взрослые темы, в том числе политические.

    Ранее Гуревич показала купленное Путиным на первые заработанные деньги кольцо.

    Педагог заявила о гордости за своего знаменитого ученика.

    В прошлом месяце президент России пригласил первую учительницу на парад Победы в Москве.

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    16 июня 2026, 19:12 • Новости дня
    Кремль: Путин проведет двусторонние встречи на саммите АСЕАН в Казани

    Tекст: Вера Басилая

    В Казани 17-18 июня состоится саммит Россия – АСЕАН, приуроченный к 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, где президент России Владимир Путин проведет отдельные двусторонние встречи, сообщили в Кремле.

    Масштабное мероприятие пройдет 17 и 18 июня и будет приурочено к 35-летию отношений между Москвой и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, сообщили в Кремле. Лидеры планируют оценить текущее стратегическое партнерство и определить будущие векторы развития в политике, экономике и гуманитарной сфере.

    Участники встречи обменяются мнениями по ключевым международным проблемам. По итогам переговоров ожидается утверждение казанской декларации и комплексного плана действий. Кроме того, президент России Владимир Путин проведет отдельные двусторонние встречи с главами иностранных делегаций.

    Параллельно с основным событием 17 июня состоится профильный деловой форум. На этой площадке предприниматели обсудят перспективы расширения торгово-экономического взаимодействия.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина на саммите Россия – АСЕАН ожидает переговорный марафон.

    Президент Владимир Путин определил Казань местом проведения саммита.

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    15 июня 2026, 10:56 • Новости дня
    Путин поздравил дорогого друга Си Цзиньпина с днем рождения

    Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину по случаю дня рождения.

    Путин адресовал теплые слова председателю КНР. В своем обращении президент отметил значительные достижения Китая под руководством Си Цзиньпина в экономике и науке.

    «Под Вашим руководством Китайская Народная Республика добивается впечатляющих достижений в экономическом, социальном и научно-техническом развитии, последовательно укрепляет свои позиции на мировой арене», – говорится в тексте телеграммы на сайте Кремля.

    «Тепло вспоминаю нашу недавнюю встречу в Пекине, в полной мере подтвердившую позитивную динамику российско-китайских связей на всех основных направлениях. Достигнутые договоренности имеют большое значение для дальнейшего укрепления отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими странами», – отметил Путин.

    По словам Путина, Россия и Китай продолжат конструктивный диалог и тесную совместную работу на благо дружественных народов, в интересах построения справедливого, по-настоящему демократического многополярного миропорядка.

    «Искренне желаю Вам, дорогой друг, доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности», – заявил Путин.

    Ранее официальная встреча лидеров двух государств в Пекине продлилась почти три часа.

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    15 июня 2026, 06:15 • Новости дня
    Встреча Путина и Си Цзиньпина запланирована на полях саммита АТЭС

    Представитель МИД Бердыев: Путин и Си Цзиньпин проведут встречу на саммите АТЭС

    Встреча Путина и Си Цзиньпина запланирована на полях саммита АТЭС
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин планируют провести переговоры во время саммита АТЭС в Шэньчжэне осенью, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

    «Мы планируем двустороннюю встречу с Китайской Народной Республикой на уровне лидеров», – приводит слова дипломата РИА «Новости».

    Саммит АТЭС состоится 18–19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бердыев заявил о попытках Запада сорвать российское председательство в АТЭС.

    Помощник президента Юрий Ушаков анонсировал осенний визит Путина на саммит организации в китайский Шэньчжэнь.

    В мае лидеры двух государств приняли в Пекине совместную декларацию о становлении многополярного мира.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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