Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.56 комментариев
Кремль: Путин проведет двусторонние встречи на саммите АСЕАН в Казани
В Казани 17-18 июня состоится саммит Россия – АСЕАН, приуроченный к 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, где президент России Владимир Путин проведет отдельные двусторонние встречи, сообщили в Кремле.
Масштабное мероприятие пройдет 17 и 18 июня и будет приурочено к 35-летию отношений между Москвой и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, сообщили в Кремле. Лидеры планируют оценить текущее стратегическое партнерство и определить будущие векторы развития в политике, экономике и гуманитарной сфере.
Участники встречи обменяются мнениями по ключевым международным проблемам. По итогам переговоров ожидается утверждение казанской декларации и комплексного плана действий. Кроме того, президент России Владимир Путин проведет отдельные двусторонние встречи с главами иностранных делегаций.
Параллельно с основным событием 17 июня состоится профильный деловой форум. На этой площадке предприниматели обсудят перспективы расширения торгово-экономического взаимодействия.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина на саммите Россия – АСЕАН ожидает переговорный марафон.
Президент Владимир Путин определил Казань местом проведения саммита.