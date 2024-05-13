Поведение Украины напоминает поведение «первобытного племени» тасадаев. Но несоответствия образа, созданного украинцам на Западе, и реальной сути слишком заметны, как заметны были под листьями орхидей матерчатые трусы тасадаев.8 комментариев
Актера Стива Бушеми госпитализировали после нападения в Нью-Йорке
«Невменяемый» мужчина ударил по лицу актера Стива Бушеми в Нью-Йорке
В Нью-Йорке на прошлой неделе был госпитализирован актер Стив Бушеми, который подвергся нападению во время дневной прогулки, сообщили источники в правоохранительных органах.
Как пишет New York Post, «какой-то зверь подошел» и без причины ударил 60-летнего актера «средь бела дня». У Бушеми отек лица и левого глаза, он был доставлен в больницу. При этом «невменяемый нападавший» скрылся и до сих пор не задержан, передает РИА «Новости».
Издание указывает, что «это одно из последних неспровоцированных нападений в пяти районах». Ранее актера Майкла Штубарга ударили камнем по голове во время пробежки, нападавшего задержали.
Бушеми снялся во множестве фильмов и сериалов, включая «Бешеных псов», «Воздушную тюрьму», «Смерть Сталина», «Клан Сопрано», «Подпольную империю».