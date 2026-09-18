  • Новость часаЦИК назвала первые цифры явки на выборах в Госдуму
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украина погружается в финансовую бездну
    Памфилова заявила об использовании мошенниками темы мобилизации на выборах
    Мерц приготовился к борьбе за политическое выживание
    Акции «Ашана», Nestle и «Леруа Мерлен» передали во временное управление
    Дистанционно на выборах в 32 регионах проголосовали 2 млн человек
    Российские войска освободили Веролюбовку и Золотой Колодезь в ДНР
    Мерц объявил о конце трансатлантической дружбы EC и США
    Трамп заявил о приближении США к поворотной точке в войне с Ираном
    Лидеры пяти стран призвали урезать новый бюджет ЕС
    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко Как советский офицер спас от гибели Ким Ир Сена

    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалёку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой. Оглянувшись, понял, что бросать её некуда: вокруг – толпа. И накрыл гранату собой.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Человечество взволновала искусственная совесть

    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

    9 комментариев
    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезно побыть чужими

    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию.

    15 комментариев
    18 сентября 2026, 12:33 • Новости дня

    Атака ВСУ повредила здание избирательного участка в Краснодарском крае

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские БПЛА повредили школьный спортзал на Кубани, где находился избирательный участок, однако документация и оборудование уцелели, сообщили в оперативном штабе региона.

    Украинские беспилотники атаковали Гулькевичский район Краснодарского края, повредив помещение школьного спортзала, указали в штабе, передает ТАСС.

    В здании располагался избирательный участок.

    «Повреждения избирательной документации и технологического оборудования нет, пострадавших нет. Происшествие случилось до открытия участков», – добавили там.

    Комиссия оперативно переехала в соседнее социальное учреждение. Процесс голосования продолжается в штатном режиме.

    Ранее в Краснодарском крае обломки беспилотников повредили школьный спортивный зал.

    Из-за угрозы атаки дронов избирательные участки в Сочи приостанавливали работу.

    18 сентября 2026, 09:07 • Новости дня
    Члены избиркомов Бурятии встретили избирателей в национальных костюмах

    Tекст: Вера Басилая

    Члены некоторых участковых избирательных комиссий в Бурятии встретили пришедших голосовать граждан в национальных костюмах, сообщил ЦИК Бурятии.

    В дни голосования на некоторых избирательных участках члены комиссий встречают избирателей в национальных костюмах, сообщает избирком Бурятии в соцсети «ВКонтакте».

    «Эта инициатива стала яркой особенностью текущей избирательной кампании и проходит в рамках Года единства народов России», – пояснили представители ведомства.

    Подобные акции проходят и в других регионах страны. Во Владивостоке восьмилетняя Алисия вместе с бабушкой надели русские наряды и исполнили песню «Матушка-земля» для пришедших голосовать. На другом участке студенты колледжа испекли пирожки для угощения посетителей. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко оказался 51-м проголосовавшим на своем участке, пишут «Известия».

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва стартовали в России и продлятся 18, 19 и 20 сентября.

    В выборах депутатов Госдумы девятого созыва участвуют десять политических партий. Отдать голос можно за кандидатов в 225 одномандатных округах. Для россиян за рубежом открыты 333 участка в 152 странах мира.

    Для обеспечения безопасности Центральная избирательная комиссия назначила на всех участках ответственных за эвакуацию сотрудников.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2026, 16:10 • Новости дня
    В Москве представлен доклад об инсценировке Украиной событий в Буче

    Захарова: Киев выдавал боевиков «Азова» за погибших жителей Бучи

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Украины использовали тела убитых украинских боевиков для создания масштабной фальсификации, представив их жертвами среди мирного населения весной 2022 года после боев в Киевской области, говорится в докладе «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима», представленном в Москве организацией Международный общественный трибунал.

    Официальный Киев попытался выдать уничтоженных членов националистического батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) за мирных граждан, погибших в Буче, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

    «Это абсолютно точно фальсификация, только теперь у нас есть уже неопровержимые факты – конкретные, раскладывающие ее по деталям. О чем идет речь? Речь идет о том, что за мирных жителей они выдали украинских военнослужащих, в первую очередь, как мы понимаем, экстремистов из террористического нацбатальона «Азов», – цитирует ТАСС представителя внешнеполитического ведомства.

    Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции, на которой председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев представил доклад «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима».

    Документ разоблачает фальсификацию событий в украинском городе. Доклад содержит факты представления Украиной погибших в различных населенных пунктах в ходе боев украинских военнослужащих в качестве убитых мирных граждан в Буче.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Мария Захарова анонсировала презентацию масштабного расследования преступлений киевского режима. В конце августа дипломат назвала события в Буче британской информационно-политической спецоперацией ради срыва мирных переговоров.

    Весной официальный представитель МИД России обвинила украинские власти в намеренной отправке очевидцев инсценировки в Буче на верную гибель.

    Комментарии (10)
    17 сентября 2026, 20:00 • Видео
    В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

    Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2026, 05:02 • Новости дня
    Захарова сообщила о провокациях на избирательных участках
    Захарова сообщила о провокациях на избирательных участках
    @ Razmik Zackaryan/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Провокационные действия против российских избирательных участков и попытки повлиять на ход голосования уже фиксируются, включая атаки дронов и дезинформацию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Задают часто вопрос: могут ли провокации быть? Так они уже идут. И на территории нашей страны. Вплоть до атаки на избирательные участки украинскими дронами, [в виде] огромного потока дезинформации, который запущен на этот счет, попыток повлиять различными способами», – заявила она ТАСС.

    По словам Захаровой, подобные действия фиксируются не только внутри страны, но и за ее пределами. Дипломат пояснила, что западные государства пытаются снять с себя ответственность за обеспечение безопасного прохода граждан к избирательным участкам.

    Кроме того, речь идет не просто об информационных провокациях, а о прямых информационных атаках, подчеркнула представитель МИД России.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва стартовали в России и продлятся 18, 19 и 20 сентября.

    В выборах депутатов Госдумы девятого созыва участвуют десять политических партий. Отдать голос можно за кандидатов в 225 одномандатных округах. Для россиян за рубежом открыты 333 участка в 152 странах мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать сентябрьские выборы в России, однако заверила, что Россия полностью готова к выборам. Генконсул Епифанов сообщил о мерах безопасности на участках в Канаде.

    Комментарии (3)
    17 сентября 2026, 20:27 • Новости дня
    Нанесен удар по газовому хранилищу под Кировоградом на Украине

    Рожин сообщил об уничтожении газового хранилища под Кировоградом

    Нанесен удар по газовому хранилищу под Кировоградом на Украине
    @ Anang Firmansyah/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Кировограда после удара прекратило работу газовое хранилище, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Рожин сообщил в Max о выведении из строя газового хранилища, расположенного в районе Кировограда. «Газовое хранилище в районе Кировограда вышло из чата», – написал он.

    Напомним, ВС России в среду поразили цели в Киеве, Запорожье и Одесской области.

    В Запорожье после ночного удара вспыхнул крупный пожар на территории государственного оборонного предприятия «Искра», производящего радиолокационные системы.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил информацию о масштабных повреждениях объектов энергетической инфраструктуры на территории Киева, Одессы и Сумской области.

    Комментарии (5)
    17 сентября 2026, 13:45 • Новости дня
    Крупнейший КПП на границе Молдавии и Украины остановил работу

    КПП Паланка на границе Молдавии и Украины закрылся из-за аварии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Крупнейший на юге Молдавии контрольно-пропускной пункт (КПП) Паланка приостановил работу из-за аварии на линии связи, сообщила пограничная полиция Молдавии, рекомендовав воспользоваться соседними пунктами пропуска через границу.

    Работа крупнейшего контрольно-пропускного пункта Паланка на юге Молдавии временно остановлена из-за аварии на линии связи, передает ТАСС.

    Пограничная полиция республики рекомендовала гражданам выбирать для пересечения границы соседние пункты пропуска.

    «Авария нарушила интернет-соединение и повлекла сбой в работе информационных систем, используемых при осуществлении пограничного контроля. Неисправность возникла за пределами пункта пропуска», – уточнили в ведомстве.

    Пункт пропуска Паланка расположен на главной транспортной магистрали, которая соединяет Молдавию с Одесской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября пограничный переход Тудора – Староказачье приостановил работу из-за удара беспилотника.

    В конце августа движение через два контрольно-пропускных пункта на молдавско-украинской границе остановилось из-за воздушной тревоги.

    Днем ранее украинский пункт пропуска «Виноградовка» закрылся после серии взрывов.

    Комментарии (2)
    17 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    МИД: Планы Киева сорвать выборы в России с треском провалились

    Постпред Полянский: Планы Киева сорвать выборы в России с треском провалились

    МИД: Планы Киева сорвать выборы в России с треском провалились
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель при ОБСЕ Дмитрий Полянский сообщил, что регулярные атаки украинских беспилотников не смогли спровоцировать недовольство россиян и сорвать голосование в Государственную думу.

    Российский дипломат поделился подробностями на закрытом заседании постсовета ОБСЕ в Вене. По его словам, на протяжении трех месяцев сотни ракет и дронов ежедневно атаковали отечественные объекты промышленной и энергетической инфраструктуры, передает ТАСС.

    «Задача этой кампании была сформулирована предельно откровенно и цинично: спровоцировать недовольство россиян властями и сорвать намеченные на 18-20 сентября выборы в Государственную думу», – отметил Полянский.

    При этом дипломат подчеркнул, что попытки киевских властей дестабилизировать обстановку перед голосованием потерпели сокрушительное фиаско.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о безуспешности попыток украинского руководства воспрепятствовать проведению голосования.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «десятым делом» признание Европой итогов выборов в Госдуму.


    Комментарии (8)
    17 сентября 2026, 23:10 • Новости дня
    В России стартовали выборы депутатов Госдумы девятого созыва
    В России стартовали выборы депутатов Госдумы девятого созыва
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В единый день голосования 2026 года в России открылись первые участки на Камчатке, стартовали выборы депутатов Государственной думы девятого созыва, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова приняла участие в открытии первых избирательных участков.

    Гимн России прозвучал на открытии избирательного участка в Петропавловске-Камчатском в 8:00 по местному времени в пятницу (23:00 мск четверга), сообщает РИА «Новости».

    «Приветствуем всех первых избирателей Камчатского края, которых мы сейчас видим на избирательном участке», – сказала Памфилова, приветствуя первых избирателей по видеосвязи.

    Голосование продлится три дня, с 18 по 20 сентября. В рамках ЕДГ-2026 состоятся более 2,2 тыс. избирательных кампаний, по итогам которых планируется распределить 20,7 тыс. мандатов.

    Памфилова ранее сообщала, что досрочное голосование прошло в 37 регионах. Голоса отдали более 203 тыс. человек внутри страны и более 14 тыс. на зарубежных участках.

    Для избирателей доступен традиционный бумажный бюллетень, возможность проголосовать онлайн или по месту нахождения. Дистанционное электронное голосование возможно в 32 регионах и на московской платформе, заявки подали более 4 млн человек.

    В выборах депутатов Госдумы девятого созыва участвуют десять политических партий. Отдать голос можно за кандидатов в 225 одномандатных округах. Для россиян за рубежом открыты 333 участка в 152 странах мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать сентябрьские выборы в России, однако заверила, что Россия полностью готова к выборам.

    Комментарии (4)
    18 сентября 2026, 10:54 • Новости дня
    Памфилова заявила об использовании мошенниками темы мобилизации на выборах

    Памфилова: Мошенники в дни выборов используют тему мобилизации

    Памфилова заявила об использовании мошенниками темы мобилизации на выборах
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В интернете распространяются фейковые постановления с призывом голосовать в военкоматах, направленные на запугивание граждан темой мобилизации, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

    По словам Памфиловой, злоумышленники распространяют в интернете поддельное постановление от имени Избирательной комиссии Республики Бурятия, передает РИА «Новости».

    В фальшивом документе сообщается, что якобы для голосования подготавливаются помещения на базе военных комиссариатов, и содержится призыв к мужчинам приходить на выборы именно туда.

    «Уже тысячу раз все объявили, президент, все говорили, что никакая мобилизация не предусмотрена, но все равно пытаются играть на этой теме», – заявила Элла Памфилова на брифинге. Она подчеркнула, что выборы проходят в штатном режиме и нет необходимости создавать пункты для голосования в военкоматах.

    Помимо этого, глава ЦИК сообщила о другой мошеннической схеме. С 17 сентября руководители регионов, дипломатических представительств и государственных органов получают фейковые рассылки с требованием остановить подготовку к выборам.

    «Голосование, несмотря на всех провокаторов и недоброжелателей, идет в штатном режиме», – сказала Памфилова.

    Голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва началось 18 сентября и продлится три дня. В рамках единого дня голосования 2026 года планируется распределить 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей. Ранее президент Владимир Путин назвал эти выборы важнейшим внутриполитическим событием.

    В начале сентября президент России Владимир Путин назвал слухи о мобилизации информационной атакой противника.

    Накануне голосования председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать выборы.

    Центральная избирательная комиссия успешно отразила масштабную кибератаку на систему дистанционного электронного голосования.

    Комментарии (5)
    17 сентября 2026, 19:40 • Новости дня
    Белоруссия помогла 18 гражданам России и Украины воссоединиться с семьями

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На белорусско-украинской границе прошел очередной этап гуманитарной миссии, благодаря которой 18 человек смогли воссоединиться со своими семьями, пишут белорусские СМИ.

    Очередная гуманитарная миссия по воссоединению семей прошла на белорусско-украинской границе в пункте пропуска «Новая Гута», передает БелТА. К своим родным из России на Украину отправились 15 граждан, а с Украины к близким возвращаются три человека. В основном это пенсионеры и маломобильные граждане.

    Супруги Валентина и Виктор едут к детям на Украину. «Там живут сын и дочка. А мы оба больны – мне надо суставы менять, а у дедушки – болезнь Паркинсона. Я уже не могу обслуживать его», – отметила женщина. Она добавила, что не виделась с дочкой, сыном и внуками около шести лет, и выразила благодарность медицинским работникам.

    Пенсионерка Людмила Александровна едет из Кривого Рога в Москву к мужу, с которым не виделась три года. По ее словам, возвращение через Белоруссию оказалось наиболее удобным вариантом, так как поездка через другие страны, например, Турцию, была бы слишком сложной.

    В этот же день состоялся обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной. Российская сторона передала 252 тела, украинская – 23. Белоруссия продолжает предоставлять безопасные гуманитарные коридоры для обмена между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе на белорусско-украинской границе состоялся процесс передачи 15 мирных жителей.

    Российский омбудсмен Яна Лантратова обсудила воссоединение семей с украинским коллегой.

    В июне три российские семьи вернулись на родину через пункт пропуска «Новая Гута».

    Комментарии (0)
    17 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Безэкипажный катер Ростеха впервые доставил избирательные бюллетени на Валаам
    Безэкипажный катер Ростеха впервые доставил избирательные бюллетени на Валаам
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Беспилотное судно госкорпорации «Ростех» впервые успешно привезло избирательные документы на остров Валаам, преодолев 45 километров по Ладожскому озеру.

    «Безэкипажный катер госкорпорации «Ростех» при поддержке дрона-ретранслятора «Суперкам» впервые доставил избирательные бюллетени и документы на Валаам для проведения выборов. Катер прошел 45 километров по Ладожскому озеру от Сортавала до острова», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы компании.

    Перед выполнением рейса аппарат прошел тестирование на маршруте от залива Ниэмелянсалми до центральной гавани монастыря. На острове проживают более 140 зарегистрированных избирателей. Устойчивую связь судна с оператором на берегу поддерживал беспилотник «Суперкам».

    Погодные условия во время перехода составили три балла волнения. В будущем госкорпорация планирует расширить использование подобных аппаратов на другие труднодоступные регионы страны.

    Длина судна составляет около семи метров. Аппарат способен преодолевать до одной тысячи километров, перевозя груз весом до одной тонны, а его крейсерская скорость достигает 40 узлов.

    Напомним, Центризбирком договорился об использовании безэкипажных катеров для транспортировки бюллетеней.

    Ранее госкорпорация «Ростех» представила модель новейшего спасательного робототехнического морского комплекса R-SAVER-1.

    В прошлом году разработчики показали на выставке в Петербурге первый арктический морской беспилотник «Бриз».

    Комментарии (4)
    17 сентября 2026, 13:07 • Новости дня
    Памфилова сообщила о полной готовности России к предстоящим выборам
    Памфилова сообщила о полной готовности России к предстоящим выборам
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова подтвердила стопроцентную готовность государства к проведению голосования за депутатов Госдумы.

    Как передает РИА «Новости», соответствующее заявление об избрании депутатов и глав восьми регионов прозвучало во время доклада руководителя ведомства.

    «Я считаю, что избирательная система России и сообщество избирательных комиссий готовы к выборам. Хочу еще раз пожелать всем партиям и кандидатам добиться того успеха, которого они достойны, – а от этого выиграет наша страна», – сказала Элла Памфилова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать сентябрьские выборы в России.

    Масштабная кибератака на российскую избирательную систему провалилась.

    В конце августа Центризбирком объявил о начале досрочного голосования в 12 регионах страны.

    Комментарии (3)
    18 сентября 2026, 09:05 • Новости дня
    На выборах в Госдуму проголосовали онлайн свыше миллиона избирателей
    На выборах в Госдуму проголосовали онлайн свыше миллиона избирателей
    @ Александр Пирагис/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Свыше миллиона человек уже воспользовались системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах депутатов Госдумы девятого созыва.

    Согласно данным портала дистанционного электронного голосования, более миллиона избирателей сделали свой выбор онлайн, передает РИА «Новости».

    На выборах по федеральному округу выдано более миллиона бюллетеней, принято свыше 1,04 млн. По одномандатным округам выдано также более миллиона бюллетеней, а принято более 1,03 млн.

    В онлайн-формате проголосовали уже около 25% от всех зарегистрированных на дистанционное голосование избирателей. Всего о желании голосовать дистанционно заявили более 4 млн человек.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва начались 18 сентября и продлятся три дня. Дистанционное голосование в 2026 году проходит в 32 регионах России и на московской платформе. Ранее президент Владимир Путин назвал эти выборы важнейшим внутриполитическим событием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг стартовали выборы депутатов Госдумы девятого созыва.

    Накануне глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о пяти новых форматах голосования.

    В прошлом месяце начался прием заявлений на участие в ДЭГ на выборах в нижнюю палату парламента.

    Комментарии (2)
    17 сентября 2026, 18:33 • Новости дня
    Зеленский возмутился отсутствием поддержки со стороны Китая

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил сожаление из-за отсутствия поддержки со стороны Китая в текущем конфликте, опубликовав соответствующее заявление в социальных сетях.

    Зеленский выразил недовольство тем, что Пекин не оказывает поддержку Украине, пишет РИА «Новости». Он опубликовал соответствующее сообщение в социальных сетях, комментируя позицию азиатской страны.

    «Жаль, что Китай не на нашей стороне», – написал Зеленский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пекин отверг обвинения в бездействии по украинскому кризису.

    Ранее сам Зеленский отказался рассматривать КНР в качестве гаранта безопасности Украины. До этого украинский лидер раскритиковал китайское руководство из-за игнорирования швейцарского мирного саммита.

    Комментарии (2)
    17 сентября 2026, 14:49 • Новости дня
    Названа цель участия боевиков наркокартелей Латинской Америки в боях на Украине

    Экс-сотрудник СБУ Прозоров: Наркокартели отправляют боевиков ВСУ для опыта боев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что латиноамериканские наркокартели направляют боевиков в зону спецоперации для освоения навыков управления беспилотниками.

    Колумбийские и мексиканские наркокартели направляют своих боевиков в зону боевых действий для освоения передовых военных технологий. Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров на пресс-конференции в ТАСС отметил, что особый интерес для них представляет применение беспилотников.

    «Их отправляют на Украину наркокартели, колумбийские, мексиканские, для того, чтобы получить боевой опыт, потому что за этим будущее», – рассказал Прозоров. По его словам, вернувшись в Латинскую Америку с западным оружием, боевики получают высокие доплаты за новые навыки.

    Прозоров добавил, что в Колумбии уже зафиксированы случаи уничтожения правительственных вертолетов с помощью FPV-дронов. Ими управляли граждане, прошедшие подготовку в украинском конфликте. Также в боях участвовали офицеры польского спецназа, которые доложили своему командованию об отставании Польши в сфере FPV-дронов.

    Украинское командование относится к иностранным наемникам как к пушечному мясу, отправляя их на самые опасные участки, сообщил Прозоров. Он привел пример из 2022 года, когда при отступлении из Лисичанска ВСУ бросили иностранные подразделения в качестве заслона, что привело к их уничтожению.

    «Отношение украинского командования к иностранным гражданам стало просто откровенно как к мусору. Их реально используют в качестве живого мяса, затыкать проблемы на фронте», – добавил Прозоров.

    Большинство идейных наемников, приехавших «устроить сафари на русских людей», уже ликвидированы. Сейчас в ряды ВСУ вступают преимущественно коммерческие бойцы из Латинской Америки. Прозоров призвал их не ехать на Украину, предупредив о высоких рисках гибели.

    «Они ехали воевать на Украину исключительно для того, чтобы убивать русских. Они видели в этом свой смысл жизни. Но русская армия очень быстро сбивала с них спесь, желание пострелять, устроить сафари на русских людей. И их численность упала в разы. Сейчас мы можем говорить, что идейных русофобов среди наемников практически не осталось. Основная группа, которая едет на Украину сейчас – это коммерческие наемники, в основном сейчас из Латинской Америки», – сказал Прозоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВСУ отправляет латиноамериканских наемников на самые напряженные участки фронта без должного обучения.

    Ранее президент Колумбии Густаво Петро выступил против участия своих граждан в украинском конфликте. До этого отмечалось, что после службы на Украине такие боевики находят высокооплачиваемую работу в мексиканских наркокартелях.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2026, 14:28 • Новости дня
    Работники одесских портов начали массово увольняться

    На Украине заявили о массовом увольнении сотрудников одесских портов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сотрудники морских портов Большой Одессы начали массово покидать рабочие места на фоне длительного простоя и прекращения захода иностранных грузовых судов.

    Сотрудники одесского порта начали массово увольняться из-за отсутствия работы, передает ТАСС.

    Эксперт Анна Ковальчук в беседе с украинским изданием «Страна» отметила, что ранее трудоустройство в порту Одессы считалось престижным и «труднодоступным».

    Иностранные грузовые суда перестали заходить в порты Большой Одессы, включая Измаил и Южный, с 22 июля. Международные компании отказываются от сотрудничества по соображениям безопасности, предпочитая переориентировать свои грузоперевозки на другие направления.

    Ранее через эти черноморские порты проходил основной поток экспорта украинской агропромышленной продукции и товаров металлургического сектора. Теперь же инфраструктура простаивает, что и стало причиной массового оттока кадров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко предупредил о риске массовых увольнений сотрудников украинских портов из-за простоев.

    Крупногабаритные корабли полностью прекратили заходить в гавани Одессы и Николаева на фоне регулярных атак.

    Российские войска нанесли серию точных ударов по украинским морским портам и логистическим центрам.

    Комментарии (0)
    Главное
    ФСБ предотвратила подрыв газопровода украинским диверсантом
    Россия впервые показала комплекс противодействия БПЛА «Жнец»
    Херсонские власти пообещали построить новую Каховскую ГЭС
    Немцев призвали готовиться к обороне
    МВД назвало 10 причин для замены паспорта
    Хакеры взломали системы OpenAI с помощью ИИ-модели Claude
    Житель Чукотки бросил рыбалку ради стопроцентной явки села на выборах

    Ссора с Россией заставила финнов сжигать леса

    Финны все больше вынуждены буквально сжигать собственные леса только ради того, чтобы согреться – вместо того, чтобы использовать их для выгодной переработки. Лесопилки и целлюлозно-бумажные комбинаты в стране закрываются, а причиной всему стал и энергетический кризис, и конфликт с Россией, которая до 2022 года в изобилии снабжала Финляндию древесиной. Подробности

    Перейти в раздел

    Участие в выборах станет вкладом в победу России

    Через несколько дней россияне выберут депутатов Госдумы – впервые в условиях специальной военной операции и беспрецедентного внешнего давления. По мнению экспертов, значение нынешнего голосования выходит за рамки формирования нового состава парламента. Участие в выборах станет возможностью поддержать тех, кто защищает страну в ходе СВО, и продемонстрировать единство общества, когда ответственность за будущее страны объединяет граждан, как на передовой, так и в тылу. Подробности

    Перейти в раздел

    Угроза от ИИ превзошла ожидания человечества

    В конце недели на саммите в Нью-Йорке США и КНР обсудят «общие риски» от искусственного интеллекта обеих моделей – китайской с открытым кодом и американской с закрытым. Ранее лидеры отрасли сенсационно призвали ограничить развитие ИИ, но Вашингтон против этого и в чем-то прав: точка невозврата пройдена. Как ни замедляй время, опасная эра близко. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина погружается в финансовую бездну

    Из-за российских дальнобойных ударов Украина столкнулась с резким падением собираемости налогов. А главное, на что жалуются киевские политики – заканчиваются средства на введение войны, и прежде всего зарплату военным. Сколько Киев сегодня просит у Запада на свое содержание и как рассчитывает его в этом перехитрить? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

      Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

    • Что чувствует командир, отправляя людей в атаку

      Почему Рогачев не отпускал мобилизованных в штурм? Что нужно, чтобы у бойцов не было страха? Где должен быть командир в самых опасных бросках?

    • Британия трещит по швам

      Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Декретный отпуск в 2026 году: как оформить, размер выплат и порядок начисления

      Декретный отпуск в России включает отпуск по беременности и родам, а также последующий отпуск по уходу за ребенком. Каков порядок его оформления, как рассчитывается соответствующее пособие и каковы сроки выплат?

    • Как укрыть розы на зиму: когда начинать, чем укрывать и как защитить кусты от морозов

      Розы укрывают на зиму не сразу после первых холодов, а после подготовки кустов и наступления устойчивых небольших морозов: слишком раннее укрытие может привести к выпреванию, плесени и гибели почек. В средней полосе и Подмосковье основные работы обычно приходятся на октябрь и ноябрь, но точные сроки зависят от погоды, сорта, возраста куста и состояния почвы. Рассказываем, когда начинать укрывать розы на зиму, как подготовить кусты, какие материалы выбрать, чем опасна пленка и какие ошибки чаще всего губят розы зимой.

    • Бабье лето – 2026: когда наступит и какая погода ожидается в Москве

      Бабье лето – устойчивый период теплой и сухой погоды, который приходит в конце лета или осенью, после первого похолодания. Когда наступает этот период, сколько длится и на что ориентироваться жителям столицы?

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации