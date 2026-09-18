Российские космонавты с МКС через доверенное лицо проголосовали на выборах

Tекст: Вера Басилая

Российские члены экипажа Международной космической станции приняли участие в голосовании дистанционно, передает РИА «Новости».

Доверенным лицом космонавтов стал заместитель начальника Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Андрей Бабкин.

Во время закрытого сеанса связи с Центром управления полетами экипаж сообщил Бабкину о своем выборе. Он заполнил бюллетени и опустил их в переносной ящик. В организации процесса участвовали председатель территориальной избирательной комиссии подмосковного Королева Владимир Печенин и председатель избиркома, к которому прикреплены космонавты, Татьяна Зеленцова. Опломбированный ящик затем доставили на избирательный участок.

В настоящее время на орбите находятся трое представителей «Роскосмоса»: Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев. «От Калининграда и до Камчатки каждый совершеннолетний гражданин Российской Федерации может прийти и отдать свой голос», – заявил ранее Дубров в обращении к россиянам. Кикина добавила, что выборы определяют развитие страны на ближайшие годы, а Федяев призвал всех выполнить гражданский долг.

Дубров и Кикина прибыли на МКС 14 июля 2026 года на корабле «Союз МС-29». Федяев находится на станции с 15 февраля 2026 года, куда прибыл на американском Crew Dragon. Трехдневное голосование продлится до 20 сентября.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва стартовали в России и продлятся 18, 19 и 20 сентября.

В выборах депутатов Госдумы девятого созыва участвуют десять политических партий. Отдать голос можно за кандидатов в 225 одномандатных округах. Для россиян за рубежом открыты 333 участка в 152 странах мира.

На выборах в Госдуму проголосовали онлайн свыше миллиона избирателей.

Российские космонавты рассказали о планах проголосовать с борта МКС.