МИД заявил о готовности России к извращенным провокациям Запада на выборах

Захарова: Россия готова к извращенным провокациями Запада на выборах

Tекст: Вера Басилая

По словам Захаровой, МИД России полностью подготовлен к возможным вмешательствам недружественных государств в электоральный процесс, передает радио Sputnik.

«Мы абсолютно к этому готовы, при этом мы прекрасно понимаем, что и с той стороны готовность не меньше к совершению, может, намного извращенных провокаций», – сказала официальный представитель министерства.

Представитель ведомства отметила стремление западных стран уничтожить демократические институты. По ее словам, работающие за рубежом сотрудники МИД живут в условиях постоянных угроз и шпионских интриг, однако они уже выработали устойчивый иммунитет к подобным действиям.

Голосование за депутатов Госдумы девятого созыва пройдет в три дня, начиная с 18 сентября. Всего планируется провести более 2 тыс. кампаний разного уровня и заместить 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала поведение западных стран в преддверии голосования абсолютно недопустимым.

Захарова отметила безуспешность попыток украинского руководства воспрепятствовать проведению выборов.