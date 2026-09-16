На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.6 комментариев
Соцфонд напомнил о праве отцов на декретные выплаты
Мужчины имеют законную возможность уйти в отпуск для заботы о младенце и ежемесячно получать соответствующие финансовые начисления до достижения малышом полутора лет, напомнили в Социальном фонде.
Подобная мера поддержки распространяется на официально трудоустроенных граждан, указали в фонде, передает РИА «Новости».
В ведомстве подчеркнули, что финансовая помощь назначается непосредственно тому родственнику, который фактически осуществляет присмотр за младенцем.
«Может ли отец получать пособие по уходу за ребенком до полутора лет? Да, он может оформить на работе отпуск по уходу за ребенком и получать ежемесячное пособие до момента, пока малышу не исполнится полтора года», – пояснили представители Соцфонда.
Законодательство допускает передачу этого права не только папе, но и работающим бабушкам или дедушкам. При этом трудоустройство матери не является обязательным условием. Главное ограничение состоит в запрете на одновременное оформление выплаты двумя родственниками.
Для получения денег мужчине достаточно подать соответствующее заявление по месту своей работы.
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