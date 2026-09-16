Лантратова назвала условие для получения 25-процентной надбавки к пенсии

Лантратова сообщила о надбавке к пенсии в 25% для сельских жителей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Неработающие пенсионеры с 30-летним стажем в сельском хозяйстве имеют право на 25-процентную надбавку к фиксированной выплате к страховой пенсии, передает РИА «Новости».

«Есть меры и для тех, кто десятилетиями работал на земле. Неработающие пенсионеры, которые не менее 30 лет трудились в сельском хозяйстве, имеют право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии на 25%. В 2026 году такая доплата составляет 2396,17 рублей в месяц», – рассказала Яна Лантратова.

Омбудсмен пояснила, что если гражданин уже получил право на эту доплату, последующий переезд в город не лишает его выплат. По ее словам, государство не только не просит сельских жителей мириться с меньшими возможностями, но и помогает их создавать.

Кроме того, для жителей села предусмотрена сельская ипотека со ставкой до 3% годовых, помощь с ремонтом жилья и программы «Земский доктор» и «Земский учитель» с выплатами от 500 тыс. до 2 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с августа текущего года власти увеличили пенсионные выплаты для граждан с сельским стажем.

Размер базовой фиксированной выплаты в 2026 году составил 9584 рубля.

Кабинет министров сделал начисление надбавки за работу в сельском хозяйстве полностью автоматическим.