Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.0 комментариев
Разработчик «Атома» рассказал об уровне локализации электромобиля
Кияшко: Уровень локализации российского электромобиля «Атом» достиг 70%
Уровень локализации российского электромобиля «Атом» на старте производства достигает 70%, сообщил директор по взаимодействию с органами власти АО «Кама» Анатолий Кияшко.
«Мы выстраиваем систему, где каждая деталь, от батареи до кузова, создается в России, и каждый этап подчиняется единому стандарту качества. В мире мало примеров, когда страна с нуля создает полноценную электромобильную индустрию. Мы идём этим путём и уже видим результат», – подчеркнул Кияшко, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД
В России производятся тяговая батарея и электропривод от «Росатома», кузовные детали и шины. Это позволяет оперативно ремонтировать машины без ожидания зарубежных поставок. В июле 2026 года началась передача первых серийных автомобилей покупателям по предзаказам, до конца года планируется поставить не менее трех тыс. электромобилей.
Параллельно развивается сервисная инфраструктура: подписано 26 договоров с партнерами в восьми городах. К 2027 году сеть охватит 16 регионов, а к 2029 году – 48 городов. Внедряется формат «консьерж-сервиса» с бесконтактной передачей авто и подменными машинами.
Также подписано соглашение с автозаводом «Москвич» о совместной организации производства. Электромобиль включен в перечень Минпромторга для таксомоторных перевозок, что делает его полноправным участником коммерческой мобильности.
В июле производитель передал первые электромобили «Атом» покупателям.
В августе бренд подписал договоры с сервисными партнерами в восьми городах России.
Представители компании назвали выпуск транспортных средств внутри страны главным условием снижения расходов на эксплуатацию.