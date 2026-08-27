МИД заявил о готовности оперативно организовать контакты с США

В МИД России заявили о готовности к контактам с США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российское внешнеполитическое ведомство выразило готовность к оперативному взаимодействию с американской стороной по украинскому вопросу, передает РИА «Новости».

По словам заместителя главы МИД Михаила Галузина, Москва ожидает соответствующих обращений.

«Внимательно отслеживаем сигналы из Вашингтона. Готовы в сжатые сроки организовать необходимые контакты с американцами, как только такие запросы поступят», – подчеркнул дипломат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва сохраняет контакты с Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского конфликта через рабочие каналы связи.

Президент России Владимир Путин ранее выражал готовность приветствовать посреднические инициативы США.

При этом российская сторона не получала от Киева сигналов о готовности к мирному диалогу.