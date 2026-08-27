Перед лицом идеологического безумия вроде «однополых браков» или «беременных мужчин» мы окажемся в добром согласии с мусульманами и большинством буддистов – да и с большинством неверующих. Но главное в религии – не то, против кого мы дружим.2 комментария
МИД заявил о готовности оперативно организовать контакты с США
В МИД России заявили о готовности к контактам с США
В МИДготовы в сжатые сроки организовать необходимые контакты с США по Украине, как только такие запросы поступят, заявил замглавы ведомства Михаил Галузин.
Российское внешнеполитическое ведомство выразило готовность к оперативному взаимодействию с американской стороной по украинскому вопросу, передает РИА «Новости».
По словам заместителя главы МИД Михаила Галузина, Москва ожидает соответствующих обращений.
«Внимательно отслеживаем сигналы из Вашингтона. Готовы в сжатые сроки организовать необходимые контакты с американцами, как только такие запросы поступят», – подчеркнул дипломат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва сохраняет контакты с Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского конфликта через рабочие каналы связи.
Президент России Владимир Путин ранее выражал готовность приветствовать посреднические инициативы США.
При этом российская сторона не получала от Киева сигналов о готовности к мирному диалогу.