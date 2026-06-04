Устроив прибалтийский воздушный коридор для дальнобойных БПЛА, Зеленский смешал НАТО карты в деле подготовки агрессии против России. Реализация мелкой – с точки зрения глобального противостояния России и Запада – украинской задачи вступила в противоречие с подготовкой куда более масштабного нападения.2 комментария
СМИ: Украина перебросила все оставшиеся комплексы Patriot для защиты Киева
Украинское командование сосредоточило оставшиеся зенитные ракетные комплексы Patriot вокруг Киева, оставив остальные регионы под защитой малоэффективных систем радиоэлектронной борьбы, сообщили СМИ.
Вооруженные силы Украины перебросили все доступные зенитные ракетные комплексы Patriot в Киев для создания надежного щита от воздушных атак, передают «Вести» со ссылкой на Shot. В результате другие области страны остались прикрыты лишь бюджетными средствами радиоэлектронной борьбы Lima.
Стоимость одной установки Patriot достигает 1,5 млрд долларов, тогда как комплексы РЭБ оцениваются примерно в 60 тыс. евро. Последние способны эффективно противодействовать беспилотникам, но абсолютно бесполезны против крылатых ракет. Военный эксперт Андрей Марочко подтвердил информацию о концентрации систем ПВО вокруг украинской столицы.
«Украина сейчас ввиду того, что очень мало поступает боеприпасов, по сути, осталась безоружной. Это бесполезная в какой-то степени груда техники, которая не позволяет обеспечивать то действие, которое она должна выполнять функционально», – отметил специалист. По его оценке, воздушное пространство над страной в данный момент напоминает дуршлаг.
Из-за финансовых трудностей поставки новых систем Patriot на Украину приостановлены. В распоряжении ВСУ находится около пяти восстановленных комплексов, а имеющегося запаса ракет хватит лишь на несколько месяцев.
Владимир Зеленский пожаловался на затягивание западных поставок зенитных ракетных комплексов Patriot.
Ряд европейских стран отказался передавать Киеву ракеты для данных систем противовоздушной обороны из-за опасений за собственную безопасность.