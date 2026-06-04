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    Андрей Колесник Андрей Колесник Украина сбивает Европе ритм подготовки к войне с Россией

    Устроив прибалтийский воздушный коридор для дальнобойных БПЛА, Зеленский смешал НАТО карты в деле подготовки агрессии против России. Реализация мелкой – с точки зрения глобального противостояния России и Запада – украинской задачи вступила в противоречие с подготовкой куда более масштабного нападения.

    2 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Русский язык помогает открывать законы Вселенной

    Знание русской культуры, своих корней, преданий народной жизни – все это дает твердую почву в освоении любых наук. Ведь научная деятельность всегда ведется в определенных исторических условиях конкретной страны и народа, составляющего стержень этого государства.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем нам одежда, «говорящая» на иностранном

    Портрет Че Гевары на груди не делает вас похожим на Че Гевару. Голубая футболка с числом «10» не делает вас похожим на Марадону. Но еще хуже, когда вам вообще всё равно, что и на каком языке на вас написано. Это просто неуважение к себе.

    30 комментариев
    4 июня 2026, 10:45 • Новости дня

    СМИ: Украина перебросила все оставшиеся комплексы Patriot для защиты Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское командование сосредоточило оставшиеся зенитные ракетные комплексы Patriot вокруг Киева, оставив остальные регионы под защитой малоэффективных систем радиоэлектронной борьбы, сообщили СМИ.

    Вооруженные силы Украины перебросили все доступные зенитные ракетные комплексы Patriot в Киев для создания надежного щита от воздушных атак, передают «Вести» со ссылкой на Shot. В результате другие области страны остались прикрыты лишь бюджетными средствами радиоэлектронной борьбы Lima.

    Стоимость одной установки Patriot достигает 1,5 млрд долларов, тогда как комплексы РЭБ оцениваются примерно в 60 тыс. евро. Последние способны эффективно противодействовать беспилотникам, но абсолютно бесполезны против крылатых ракет. Военный эксперт Андрей Марочко подтвердил информацию о концентрации систем ПВО вокруг украинской столицы.

    «Украина сейчас ввиду того, что очень мало поступает боеприпасов, по сути, осталась безоружной. Это бесполезная в какой-то степени груда техники, которая не позволяет обеспечивать то действие, которое она должна выполнять функционально», – отметил специалист. По его оценке, воздушное пространство над страной в данный момент напоминает дуршлаг.

    Из-за финансовых трудностей поставки новых систем Patriot на Украину приостановлены. В распоряжении ВСУ находится около пяти восстановленных комплексов, а имеющегося запаса ракет хватит лишь на несколько месяцев.

    Владимир Зеленский пожаловался на затягивание западных поставок зенитных ракетных комплексов Patriot.

    Ряд европейских стран отказался передавать Киеву ракеты для данных систем противовоздушной обороны из-за опасений за собственную безопасность.

    3 июня 2026, 12:26 • Новости дня
    В Госдуме и Совфеде назвали цели атаки ВСУ на Петербург в день старта ПМЭФ

    Депутат Колесник: Киев атакой дронов пытался запугать участников ПМЭФ

    В Госдуме и Совфеде назвали цели атаки ВСУ на Петербург в день старта ПМЭФ
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Противник атакой БПЛА на Петербург и Ленобласть в первый день ПМЭФ надеялся запугать участников мероприятия. Однако действия Украины обернутся против нее самой, поскольку в современном мире не приветствуется терроризм, сказали газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник и сенатор Григорий Карасин.

    «Беспрецедентный бандитский налет украинских беспилотников на Санкт-Петербург лишь подтверждает, что киевские власти полностью потеряли чувство реальности, стремятся эскалировать, развязать масштабную агрессивную человеконенавистническую войну», – отметил Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам.

    По его словам, удары противника по гражданским объектам, автобусам с мирными жителями – «совершенно другое качество военного конфликта». «Мы воспринимаем все это как новый виток террористической активности руководства Украины. Я убежден, что ответ будет жестким, и он не заставит себя долго ждать», – подчеркнул собеседник.

    Схожей точки зрения придерживается Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. «Удары по мирному населению стали для киевского режима нормой ведения боевых действий», – отметил он. Парламентарий не исключает, что ВСУ «приурочили атаку» на Петербург и Ленинградскую область к открытию Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «В мероприятии примут участие представители более 100 стран, которые заинтересованы в развитии своих экономик и сотрудничестве с Россией. Киевские власти же пытаются посеять страх среди участников ПМЭФ», – указал депутат. Однако действия Украины, скорее, обернутся против нее самой. «Нигде в мире не приветствуется терроризм», – подчеркнул Колесник.

    По его словам, во всех деталях атаки на Петербург и Ленобласть, в том числе в маршруте пролета БПЛА, разберутся компетентные органы России. Собеседник назвал несколько возможных вариантов, откуда могли быть произведены запуски дронов: Финский залив и страны Прибалтики. «Россия – правовое государство. Мы не выдвигаем огульные обвинения. Но когда выясним причастных к налету, виновные будут тяжело наказаны», – заключил парламентарий.  

    Утром 3 июня, в день начала Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), украинские беспилотники атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Удары нанесены по объектам инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах северной столицы, сообщил губернатор города Александр Беглов.

    По его словам, пострадали несколько человек. «Работает оперативный штаб. Силы и средства приведены в повышенную готовность», – написал градоначальник. Глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что над территорией региона сбиты 59 БПЛА. В Лужском районе в результате падения обломков беспилотника незначительно повреждены четыре частных жилых дома.

    В петербургском аэропорту Пулково вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов, они были сняты в 8.27 мск.

    Напомним, в Петербурге с 3 по 6 июня проходит ПМЭФ. В этом году мероприятие посвящено теме «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему». Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что подтверждено участие примерно 20 тыс. человек из более чем 100 государств мира. Форум впервые за несколько лет посетит официальная делегация США.

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    3 июня 2026, 19:59 • Новости дня
    Посольство России в Лондоне призвало Британию эвакуировать дипломатов из Киева
    Посольство России в Лондоне призвало Британию эвакуировать дипломатов из Киева
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское посольство в Лондоне передало британским властям рекомендацию вывезти своих дипломатов из Киева.

    Соответствующий комментарий дипмиссия опубликовала после визита посла России Андрея Келина в Форин-офис, передает ТАСС.

    «Посол призвал собеседников с максимальной серьезностью отнестись к заявлению МИД России от 25 мая в связи с началом системного уничтожения военных и военно-промышленных объектов в Киеве. Вновь довел до британской стороны настоятельную рекомендацию эвакуировать из города дипломатический персонал и иностранных граждан», – подчеркнули в ведомстве.

    Ранее Министерство иностранных дел России призвало иностранных граждан срочно покинуть Киев.

    Заместитель главы МИД Сергей Рябков обвинил западных политиков в искажении рекомендаций по безопасности.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал отказ Евросоюза эвакуировать посольства.

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    3 июня 2026, 21:14 • Видео
    США против России: давление продолжается

    Замглавы МИД России Александр Панкин заявил на полях ПМЭФ, что США наращивают давление на Россию и ее союзников. Что ждет отношения Москвы и Вашингтона?

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    3 июня 2026, 20:36 • Новости дня
    Госсекретарь США признал отсутствие нейтралитета Вашингтона в украинском кризисе

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон не может выступать нейтральным миротворцем из-за поставок вооружений Киеву и санкционного давления на Москву, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    По словам Рубио, Соединенные Штаты нельзя считать независимой стороной в процессе урегулирования украинского кризиса, передают «Вести». Соответствующее заявление сделал Рубио во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

    Глава Госдепа пояснил, что американские власти отправляют военную помощь Киеву и вводят ограничения против России. По его словам, таким образом Вашингтон однозначно выбрал сторону в текущем противостоянии.

    «Давайте внесем ясность с учетом вышесказанного: мы не являемся, если говорить откровенно, беспристрастными посредниками в этой войне», – подчеркнул Рубио.

    Ранее Рубио заявил об отсутствии перспектив мирного соглашения по Украине.

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия намерена вести специальную военную операцию ровно столько времени, сколько будет необходимо для достижения всех поставленных целей.

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    3 июня 2026, 22:11 • Новости дня
    Премьер Венгрии оценил срок выполнения Украиной условий для членства в ЕС

    Мадьяр заявил о готовности Украины вступить в Евросоюз через 15 лет

    Премьер Венгрии оценил срок выполнения Украиной условий для членства в ЕС
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Выполнение всех условий для полноправного членства в Евросоюзе потребует от Киева закрытия 33 переговорных глав и займет до 15 лет, заявил премьер Венгрии Петер Мадьяр.

    По словам Мадьяра, окончательная евроинтеграция Киева потребует значительного времени, передает РИА «Новости».

    «Количество лет, в течение которых страны смогут завершить выполнение всех 33 глав соглашения о вступлении в ЕС, зависит от проделанной ими работы», – заявил премьер Венгрии Петер Мадьяр.

    В случае успешного завершения переговоров за 10 или 15 лет Будапешт проведет юридически необходимый референдум.

    График переговоров о приеме Киева в Евросоюз остается неопределенным из-за позиции Венгрии.

    До этого Будапешт выдвинул обязательным условием для начала диалога выполнение 11 требований по защите прав национальных меньшинств в Закарпатье.

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала невыполнимым требование Украины о вступлении в объединение в 2027 году.

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    4 июня 2026, 09:01 • Новости дня
    При ударе дрона по поезду в Крыму погиб человек
    При ударе дрона по поезду в Крыму погиб человек
    @ Алексей Мальгавко/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате удара украинского беспилотного летательного аппарата по составу, следовавшему из Азовского в Керчь, погиб один человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    ЧП произошло во время движения поезда по маршруту, один человек погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести, указал Аксенов в Max.

    На месте происшествия активно работают профильные ведомства и экстренные оперативные службы.

    «Соболезнования родным и близким погибшего. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим. Органы власти окажут всю необходимую помощь и поддержку», – подчеркнул руководитель республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате украинского удара по Симферополю погибли три человека.

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    3 июня 2026, 21:34 • Новости дня
    Военкоры сообщили о взятии Константиновки в клещи

    Военкоры сообщили о прорыве российских войск вглубь Константиновки

    Военкоры сообщили о взятии Константиновки в клещи
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия продолжает активное продвижение, проникая в новые районы Константиновки и усиливая давление на противника с флангов, сообщили военкоры.

    Российские войска прорываются вглубь Константиновки и берут город в клещи, следует из сообщения в Max «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В населенном пункте идут ожесточенные бои с использованием артиллерии, авиации и беспилотников.

    Подразделения развивают фланговый охват, продвигаясь в Долгой Балке. Присутствие российских сил уже зафиксировано в северной части города.

    Украинские военные аналитики отмечают ухудшение положения для Вооруженных сил Украины.

    «Общая ситуация для ВСУ продолжает ухудшаться, поскольку российские штурмовые группы проникают в западную и восточную части города», – констатируют они.

    Киевские ресурсы также указывают, что в течение нескольких недель российские войска небольшими группами продвигались вглубь Константиновки, из-за чего определить точные зоны контроля стало затруднительно.

    Ранее в середине мая российские военные начали тактический охват Константиновки с флангов. Позже штурмовые подразделения вошли на территорию химического завода в Константиновке.

    На фоне ухудшения оперативной обстановки украинское командование перебросило часть личного состава на вторую линию обороны, и ВСУ начали отступать из Константиновки.

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    4 июня 2026, 01:57 • Новости дня
    Жертвами украинского удара по Симферополю стали три человека
    Жертвами украинского удара по Симферополю стали три человека
    @ Официальная группа Правительства Крыма в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате украинской атаки на Симферополь три человека погибли, еще семь получили ранения, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    «По предварительным данным, три человека погибли, еще семь получили ранения», – сообщил Аксенов в «Максе».

    Удар пришелся по нежилым объектам. На месте происшествия работают сотрудники экстренных оперативных служб.

    Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также отметил, что власти Крыма со своей стороны окажут всю возможную помощь и поддержку семьям жертв.

    Аксенов пожелал скорейшего выздоровления всем получившим ранения гражданам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силами ПВО уничтожены семь атаковавших Севастополь беспилотников ВСУ, в результате украинской атаки горит крыша двухэтажного частного дома.

    Накануне украинские войска нанесли удар беспилотником по следовавшему в Симферополь пассажирскому автобусу.  Жертвами удара украинского беспилотного летательного аппарата по автобусу в Енакиево в ДНР стали семь человек.


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    3 июня 2026, 18:52 • Новости дня
    Рябков заявил о готовности России продолжать спецоперацию сколько потребуется
    Рябков заявил о готовности России продолжать спецоперацию сколько потребуется
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона намерена вести специальную военную операцию ровно столько времени, сколько будет необходимо для достижения всех поставленных целей, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    «Так долго, как потребуется», – ответил замминистра на соответствующий вопрос журналистов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

    В декабре прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о намерении продолжать спецоперацию при отказе Киева от мирного соглашения.

    Осенью президент Владимир Путин предупредил о вынужденном решении задач вооруженным путем из-за невозможности дипломатического урегулирования.

    Постпред России при ООН Василий Небензя подтвердил готовность наращивать боевые действия на Украине в течение любого необходимого времени.

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    3 июня 2026, 14:24 • Новости дня
    МИД призвал мир осудить атаку ВСУ в Енакиево
    МИД призвал мир осудить атаку ВСУ в Енакиево
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила о необходимости осуждения атаки на рейсовый автобус в Енакиево.

    «Призываем все ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ решительно осудить жестокий теракт в Енакиево», – подчеркнула дипломат, ее комментарий опубликован на сайте МИД.

    По словам Захаровой, игнорирование подобных преступлений со стороны властей Украины равносильно поддержке человеконенавистнического курса нынешнего киевского руководства. Она отметила, что Москва выражает глубокие соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого нападения.

    Дипломат также добавила, что украинские войска терпят поражение на линии соприкосновения. В связи с этим Киев вымещает бессильную злобу на беззащитных мирных жителях, в очередной раз демонстрируя свою бесчеловечную сущность.

    Ранее посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал атаку украинского беспилотника на рейсовый автобус в Енакиеве преднамеренным терактом.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо счел удар по гражданскому транспорту сознательным убийством. Захарова констатировала превращение Украины в террористический режим.

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    4 июня 2026, 08:55 • Новости дня
    Финляндия заявила о способности сбивать летящие на Петербург дроны
    Финляндия заявила о способности сбивать летящие на Петербург дроны
    @ IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Финляндия была готова сбить украинские дроны, летевшие на Петербург, если они нарушили бы воздушное пространство страны, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

    Финские военные планировали уничтожить украинские беспилотники в случае нарушения воздушного пространства государства, передает РИА «Новости». С таким заявлением выступил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью  Ilta-Sanoma.

    Политик прокомментировал недавнюю атаку на Петербург, отметив, что финская разведка заранее получила информацию о готовящемся ударе. Это позволило оперативно выработать стратегию действий. «В результате были введены некоторые ограничения на воздушное и морское сообщение в районе Порвоо и Лаппеэнранты, и наши силы находились в боевой готовности», – заявил он.

    Глава оборонного ведомства добавил, что Хельсинки не раскрывает детали использованных разведывательных систем. Однако, по его словам, военным удалось предвидеть ситуацию и за одну ночь обеспечить необходимый уровень защиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинские беспилотники направились к Петербургу со стороны стран Балтии.

    В мае киевский режим по ошибке запустил ударные дроны в сторону финской границы.

    В связи с этим Финляндия потребовала от Киева исключить попадание аппаратов на свою территорию.

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    4 июня 2026, 01:46 • Новости дня
    Конгрессмены США одобрили голосование по законопроекту о санкциях против России
    Конгрессмены США одобрили голосование по законопроекту о санкциях против России
    @ Evan Golub/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Палата представителей США поддержала вынесение на голосование инициативы об ужесточении ограничений против Москвы и поддержке Киева.

    За продвижение документа высказались 218 политиков, против выступили 204 человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на C-SPAN.

    Теперь конгрессмены получили возможность вынести проект на голосование в обход спикера Майка Джонсона.

    Старший демократ комитета по иностранным делам Грегори Микс выразил надежду на завершение процедур на этой неделе, передает ТАСС.

    Документ предусматривает серьезное ужесточение санкций против России и закрепление их в долгосрочной перспективе. Дополнительно проект включает важные положения об оказании Вашингтоном военной помощи Украине и другим государствам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Палата представителей США приняла резолюцию об ограничении военных полномочий президента США Дональда Трампа в конфликте с Ираном.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская администрация вскоре предоставит подробную информацию о расходовании выделенных Конгрессом 400 млн долларов на военную поддержку Украины.

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    4 июня 2026, 03:14 • Новости дня
    Рубио заявил об угрозе эскалации на Украине
    Рубио заявил об угрозе эскалации на Украине
    @ Ron Sachs/CNP/NY Post/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты обеспокоены возможной эскалацией на Украине, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    «Сейчас, я думаю, [конфликт на Украине] угрожает эскалацией, потому что мы наблюдаем глубокие удары», – приводит слова Рубио РИА «Новости».

    Выступая в Палате представителей, американский госсекретарь заявил о том, что на линии соприкосновения, по оценке Вашингтона, положение дел в данный момент зашло в тупик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио признал отсутствие американского нейтралитета в украинском кризисе.

    В конце мая американский дипломат допустил дальнейшую эскалацию конфликта из-за обмена мощными ударами. До этого глава Госдепа подтвердил готовность Вашингтона стать посредником для скорейшего возобновления мирных переговоров.

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    4 июня 2026, 02:33 • Новости дня
    Рютте не позволил Зеленскому ответить на вопрос о нехватке у Киева ЗРК Patriot
    Рютте не позволил Зеленскому ответить на вопрос о нехватке у Киева ЗРК Patriot
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Антон Антонов

    Генсек НАТО Марк Рютте во время выступления в Киеве не дал Владимиру Зеленскому ответить на вопрос СМИ о нехватке у Киева систем ПВО Patriot.

    Инцидент произошел на совместной пресс-конференции Рютте и Зеленского. Представитель агентства Bloomberg задала вопрос о ходе переговоров с США касательно поставок зенитных ракетных комплексов Patriot, передает РИА «Новости».

    Генеральный секретарь альянса вмешался в диалог, потребовав права ответить первым, и начал активно защищать позицию Вашингтона. «Можно я начну, потому что тут я должен встать на защиту Штатов. Я верю, что они делают все возможное для того, чтобы поставить ракеты для Patriot Украине. Я действительно в это верю, основываюсь на всех доказательствах, которые у меня есть», – заявил Рютте.

    При этом генеральный секретарь так и не позволил Зеленскому вставить хотя бы слово для комментария по данной теме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти проигнорировали послание Владимира Зеленского Белому дому о нехватке зенитных комплексов. Глава киевского режима пожаловался на отсутствие прогресса с Вашингтоном в вопросе поставок средств противоракетной обороны.

    Рютте прибыл с визитом в Киев для участия в заседании Североатлантического совета блока на уровне постпредов и встречи в рамках Совета НАТО-Украина.

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    4 июня 2026, 01:16 • Новости дня
    Посол Келин обвинил Британию в стремлении уничтожить Россию
    Посол Келин обвинил Британию в стремлении уничтожить Россию
    @ Илья Дмитрячев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Великобритания делает все, чтобы уничтожить Россию, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

    «Мы с Британией находимся по разные стороны баррикад. Британия делает все, чтобы уничтожить нас, нанести России стратегическое поражение», – приводит слова дипломата РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

    По его словам, для достижения этой цели западные страны снабжают украинскую армию деньгами и оружием, а также усиливают санкционное давление. Кроме того, Лондон намеренно срывает переговорный процесс, который ранее велся при участии американской стороны.

    При этом Келин отметил полную неэффективность британских рестрикций против Москвы: «Мы почти не замечаем их действие».

    Он указал, что экономика страны успешно справляется с кумулятивным эффектом ограничений, развивая новые методы производства вооружений и опираясь на значительные человеческие ресурсы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее Келин оценил нехватку ресурсов у Великобритании для организации морской блокады в Балтийском регионе.

    В начале года британский премьер-министр Кир Стармер пообещал продолжить санкционное давление на Россию.

    До этого российский посол указал на отсутствие у Лондона средств для дальнейшего финансирования киевского режима.

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    3 июня 2026, 13:48 • Новости дня
    Захарова: Украина превратилась в террористический режим
    Захарова: Украина превратилась в террористический режим
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя теракты ВСУ, заявила, что Украина превратилась в террористический режим.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала недавний удар по автобусу в Енакиево, передает RT. Дипломат подчеркнула, что подобные действия спонсируются западными странами.

    «Украина полностью превратилась, по сути, в террористический режим, который имеет четкий план уничтожения гражданского населения. Это же не только наша страна – они то же самое делают в Африке, они то же самое делают на Ближнем Востоке», – констатировала представитель ведомства.

    Ранее Захарова назвала удар ВСУ по автобусу в Енакиево целенаправленным уничтожением мирного населения методами террора.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник охарактеризовал эту атаку как военное преступление для запугивания гражданских лиц.

    До этого Захарова обратилась к мировым специалистам с вопросом о трансформации киевского режима в международную террористическую ячейку.

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    За что НАТО боится Северный флот ВМФ России

    1 июня отмечается День Северного флота – самого молодого, но самого могучего и значимого в ВМФ России. Как и когда Северный флот доказал свою исключительную важность для безопасности нашей страны – и почему в наши дни он является ключевым инструментом и с точки зрения обеспечения интересов России в Арктике, и как фактор сдерживания при противостоянии с НАТО? Подробности

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    Финансист и застройщик поможет деградации нацразведки США

    И. о. главы одного из ключевых разведывательных ведомств США назначен человек, никогда не имевший отношения ни к разведке, ни даже в целом к государственной службе. Более того, его репутация подмочена судебными исками. Почему же президент США Дональд Трамп остановился именно на этой кандидатуре? Похоже, на то у него есть конкретные политические причины. Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • США против России: давление продолжается

      Замглавы МИД России Александр Панкин заявил на полях ПМЭФ, что США наращивают давление на Россию и ее союзников. Что ждет отношения Москвы и Вашингтона?

    • США банкротят ООН ради третьей мировой

      Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильна, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

    • Снова война: Иран вышел из переговоров

      Руководство Ирана заявило о приостановке переговоров с США из-за действий Израиля в Ливане. Скорее всего, это означает возобновление большой войны. Еще ранее стало понятно, что Вашингтон хочет переиграть партию.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Выпускной в 2026 году: даты, программа и где пройдут торжества в Москве и Санкт-Петербурге

      В 2026 году выпускные вечера в России пройдут в конце июня: Москва проведёт городской праздник на ВДНХ, Санкт-Петербург встретит выпускников на праздновании «Алых парусов» - в концертной программе на Дворцовой площади и водно-пиротехническом шоу на Неве. Одновременно в Москве пройдёт Всероссийский выпускной бал, главной площадкой которого станет Государственный Кремлёвский дворец.

    • «Алые паруса» 2026: дата, программа и как попасть на праздник выпускников в Санкт-Петербурге

      В Санкт-Петербурге состоится ежегодный праздник выпускников «Алые паруса» – масштабное музыкальное и пиротехническое шоу с проходом парусника по акватории Невы. Концертная часть проводится на Дворцовой площади в закрытом формате, доступном только по именным приглашениям, тогда как с набережных за шоу могут наблюдать все желающие.

    • Шкала перевода баллов ОГЭ-2026 в оценки: таблица по всем предметам

      Cо 2 июня по 6 июля 2026 года в российских школах проводится основной государственный экзамен (ОГЭ) – главная форма аттестации по итогам 9-х классов, то есть основного общего образования. Как устроена система оценивания в ОГЭ, каким стандартным школьным оценкам соответствуют баллы экзамена – и сколько баллов нужно набрать для поступления в профильный класс по каждому из предметов?

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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