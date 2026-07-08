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Разработчики «Атома» рассказали о выгоде владения российским электромобилем
Выпуск транспортных средств внутри страны делает их эксплуатацию заметно дешевле, рассказал на выставке Иннопром-2026 директор по взаимодействию с государственными органами АО «КАМА» Анатолий Кияшко.
По его словам, экономия достигается благодаря доступному сервису и минимальному времени простоя техники, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Концепция машины-гаджета также способствует снижению расходов. «Машина обновляется, как смартфон, и получает новые функции без замены техники – это позволяет продлить актуальность автопарка. Кроме того, собственная ОС, мобильное приложение и голосовое управление создают основу для интеграции с системами таксопарков и каршеринга», – отметил представитель компании.
Частные владельцы получают дополнительные преимущества, включая нулевой транспортный налог, бесплатный проезд по федеральным платным трассам и парковку в Москве. Машины можно покупать без посредников.
Кияшко добавил, что важнейшие узлы электромобиля производятся внутри страны. Платформа и цифровая архитектура созданы отечественными специалистами с нуля. Инженерные центры работают в Москве, Набережных Челнах и Петербурге, объединяя более 1000 инженеров.
Напомним, российский электромобиль «Атом» успешно прошел сертификационные краш-тесты.
Гендиректор компании-производителя АО «Кама» Игорь Поваразднюк пообещал передать первые машины заказчикам в течение лета.
Пресс-служба КамАЗа в конце прошлого года объявила о старте предпродаж этих транспортных средств.