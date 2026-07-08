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    Переговоры США и Ирана вернулись на стадию войны
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    Сикорский посоветовал Буданову сдерживать эмоции
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    Путин заявил о высочайшем запасе прочности российской энергосистемы
    Путин потребовал ускорить решения по обеспечению Крыма топливом
    Путин заявил об обеспеченности топливом сельскохозяйственной отрасли
    Путин призвал нефтяников прекратить «зажимать» топливо для независимых АЗС
    Мнения
    Илья Ухов Илья Ухов Добивание врага с Запада требует времени и сил

    В нынешнем противостоянии с Западом, в борьбе за будущее на полях Правобережной Украины нет ничего уникального. Вот Петр I более чем 300 лет тому назад сражался практически с теми же противниками и в тех же локациях.

    3 комментария
    Александр Тимохин Александр Тимохин Британия теряет морскую мощь по собственной инициативе

    Возникает ощущение, что британцы скатились к магическому мышлению – если повторять мантры типа «дроны», «искусственный интеллект» и прочее, то победа придет сама. При этом у бывшей владычицы морей нет никакого плана развития собственного флота.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Власти Украины захлопнули ловушку для украинского народа

    Нет у вас теперь никаких дедов, воевавших в Красной армии, строивших корабли в Николаеве и преподававших русскую литературу в Киевском университете. Единственный дед ваш – Бандера, единственное наследие ваше – Бабий Яр, зверски убитые польские дети и сожженные белорусские села.

    16 комментариев
    8 июля 2026, 21:30 • Новости дня

    В России на треть снизилось число мошенничеств

    Григоренко сообщил Путину о снижении числа мошенничеств против россиян на треть

    В России на треть снизилось число мошенничеств
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Количество мошеннических действий в отношении россиян в первом полугодии 2026 года сократилось примерно на треть. Об этом вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил президенту России Владимиру Путину на совещании с членами правительства.

    По словам зампреда правительства, положительная динамика подтверждается официальной статистикой МВД., сообщается на сайте Кремля.

    «У нас, по официальным данным МВД, за первое полугодие этого года на треть снизилось количество мошеннических действий против россиян. То есть у нас впервые зафиксирована официальная статистика, которая подтверждает снижение количества мошеннических действий», – сказал Григоренко.

    Он отметил, что власти связывают снижение числа преступлений с уже принятыми мерами противодействия телефонному и интернет-мошенничеству. «Мы считаем, что наши меры дают эффект. Но мы ни в коем случае не останавливаемся», – подчеркнул вице-премьер.

    Одним из ключевых инструментов борьбы с мошенниками, по его словам, становится применение биометрических технологий при совершении различных операций. Григоренко пояснил, что большинство преступных схем в интернете основано на компрометации учетных данных пользователей, тогда как биометрические данные невозможно похитить таким же способом.

    «У нас одной из основных мер, которые мы сейчас проводим, является использование биометрии в сделках. Потому что биометрия – это тот же пароль, его невозможно украсть, потому что в основном все схемы мошеннические в интернете строятся на том, чтобы украсть пароль и через пароль совершить какие-то действия в интернете: снять деньги или украсть деньги. А лицо невозможно украсть», – заявил он.

    Вице-премьер добавил, что власти продолжают расширять использование биометрических сервисов. При этом, как подчеркнул Григоренко, применение такой технологии остается добровольным. «И надо отдать должное нашим гражданам, они этим охотно пользуются. Естественно, это все добровольно», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля в России создали оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством.

    Месяцем ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о резком снижении ущерба от действий телефонных аферистов.

    В мае Росфинмониторинг отчитался о сокращении количества киберпреступлений на 12% по итогам прошлого года.

    8 июля 2026, 11:40 • Новости дня
    В Max пользователям разрешили запускать до пяти публичных каналов

    В национальном мессенджере Max начали внедрять опцию, позволяющей каждому человеку вести собственные блоги и открывать до пяти публичных страниц.

    Владельцы аккаунтов теперь могут свободно регистрировать новые сообщества, сообщается в канале New Media.

    Для запуска достаточно перейти в раздел чатов, нажать соответствующую кнопку в верхней части экрана и заполнить базовую информацию о проекте, включая название и главную фотографию.

    Изначально площадка создается в закрытом формате. Впоследствии автор вправе сделать ее общедоступной, выбрав уникальный свободный никнейм. Для открытого профиля потребуется цифровой идентификатор, который можно оформить прямо в процессе регистрации.

    На данный момент нововведение постепенно появляется у владельцев устройств на базе Android в тестовом режиме. Разработчики обещают в скором времени добавить аналогичный функционал в веб-версию и полноценное приложение для компьютеров.

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    8 июля 2026, 11:45 • Новости дня
    Газпром заявил о сохранении поставок газа в Турцию после атаки Украины на «Голубой поток»
    Газпром заявил о сохранении поставок газа в Турцию после атаки Украины на «Голубой поток»
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Накануне вечером объекты экспортной магистрали «Голубого потока» подверглись налету дронов, однако благодаря оперативным мерам транзит газа турецким потребителям не пострадал, сообщил Газпром.

    Инцидент на компрессорной станции «Краснодарская» произошел 7 июля в 19.51, сообщает Газпром. Этот инфраструктурный объект является важнейшим звеном в цепочке экспорта энергоносителей по газопроводу «Голубой поток».

    «Атака была направлена на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию», – подчеркнули в компании.

    В настоящее время технические специалисты устраняют повреждения, полученные станцией после удара беспилотников. Оперативные действия профильных служб позволили предотвратить остановку транзита, прокачка голубого топлива продолжается в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле компания «Газпром» сообщила об атаке беспилотников на компрессорную станцию «Русская».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о росте интенсивности ударов украинских дронов по береговым объектам газопроводов.

    В феврале Владимир Путин поручил усилить антитеррористическую защищенность энергетической инфраструктуры страны.

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    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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    8 июля 2026, 12:16 • Новости дня
    Путин поздравил участников Всероссийского свадебного фестиваля в НЦ «Россия»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин направил приветственное послание парам, собравшимся в Национальном центре «Россия», где проходит III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца».

    Текст обращения главы государства опубликован на сайте Кремля.

    Президент обратился к участникам с словами: «Приветствую вас на III Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца» и поздравляю с Днем семьи, любви и верности».

    «Сегодня по всей стране проходят интересные, содержательные мероприятия, посвященные этому замечательному празднику, и ваш фестиваль занимает особое место в его масштабной программе. Для участия в торжестве в Москву из разных регионов приехали любящие пары, чтобы здесь, в столице нашей Родины, соединить свои судьбы и вместе, рука об руку идти по жизни», – отметил президент.

    Путин сердечно поздравил новобрачных с рождением новой семьи, пожелал счастья и благополучия и подчеркнул, что семья является надежной опорой и главной жизненной ценностью.

    «Именно в отчем доме, в семейном кругу во многом формируются личность и мировоззрение человека, закладываются культурные традиции и такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о близких, любовь к Отечеству, чувство сопричастности к его судьбе», – подчеркнул президент. Он выразил уверенность, что фестиваль пройдет в атмосфере дружбы и запомнится яркими моментами.

    Ранее Путин назвал поддержку большой и крепкой многодетной семьи безусловным стратегическим приоритетом.

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    8 июля 2026, 16:32 • Новости дня
    Трамп сообщил о намерении передать Украине лицензии на производство Patriot
    Трамп сообщил о намерении передать Украине лицензии на производство Patriot
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Соединенные Штаты намерены предоставить Киеву разрешение на создание зенитных ракетных комплексов Patriot. Соответствующее решение было озвучено в ходе переговоров американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

    «Мы передадим вам лицензию на производство Patriot. Это довольно здорово», – сказал Трамп, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа разрешение на выпуск американских зенитных комплексов.

    До этого американский лидер пообещал рассмотреть просьбу украинских властей о самостоятельном производстве боеприпасов для систем противовоздушной обороны.

    Зимой глава киевского режима договорился с президентом США о поставках пакета ракет PAC-3 для Patriot.

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    8 июля 2026, 18:22 • Новости дня
    Законопроект «Единой России» о «гаражной амнистии» принят во втором чтении

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госдума во втором чтении одобрила законопроект о продлении действия так называемой гаражной амнистии. Продление гаражной амнистии на пять лет даст шанс оформить в собственность еще сотни тысяч гаражей и земельных участков в упрощенном порядке.

    Документ продлевает льготный механизм еще на пять лет – до 1 сентября 2031 года. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, передают РИА «Новости».

    Амнистия действует с 1 сентября 2021 года и позволяет в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и землю под ним, во многих случаях участок передается бесплатно. По данным Росреестра, за время действия механизма граждане оформили порядка 249 тыс. гаражей и более 496 тыс. участков под ними.

    Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что всего в собственность уже переведены 750 тыс. гаражей и земельных участков. За последний месяц между первым и вторым чтением, по его словам, дополнительно оформлено еще 50 тыс. объектов.

    «Тема востребована, она очень актуальна, потенциал огромный. Благодаря продлению на пять лет гаражной амнистии как минимум, полмиллиона граждан смогут оформить свои права», – заявил парламентарий, его слова приводятся в Telegram-канале фракции «Единая Россия». Он подчеркнул, что законопроект поможет защитить людей от мошенничества и спорных ситуаций с земельными участками.

    Инициаторами поправок выступили секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев и Павел Крашенинников.

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    8 июля 2026, 14:41 • Новости дня
    SCMP: Венгерские истребители перехватили китайский лайнер над Румынией

    Tекст: Ольга Иванова

    В небе над Румынией венгерские истребители перехватили пассажирский самолет Airbus A350, следовавший из Гонконга в Лондон.

    Китайская авиакомпания Cathay Pacific начала внутреннее расследование после инцидента с перехватом ее пассажирского лайнера венгерскими истребителями, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету South China Morning Post.

    Экипаж самолета временно перестал отвечать румынским диспетчерам, что привело к активации протокола быстрого реагирования НАТО. В результате венгерские истребители Gripen были подняты в воздух. «В среду авиакомпания Cathay Pacific заявила, что инцидент расследуется», – приводит газета заявление компании.

    Инцидент произошел в субботу около 14.42 по московскому времени. Истребители подали экипажу визуальное предупреждение для восстановления связи и вернулись на базу. В авиакомпании подчеркнули, что безопасность пассажиров не пострадала. Лайнер успешно вышел на связь и благополучно приземлился в лондонском аэропорту Хитроу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гонконгский перевозчик Cathay Pacific в 2024 году отменил десятки рейсов из-за неисправности двигателей самолетов Airbus A350.

    Британская военная авиация в мае прибыла на румынскую территорию для патрулирования воздушного пространства.

    Шведские истребители JAS 39 Gripen месяцем ранее поднимались на перехват российских самолетов над Балтийским морем.

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    8 июля 2026, 01:21 • Новости дня
    Axios сообщил о целях американских ударов в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Военные США нанесли авиаудары по иранским военным объектам в районе Ормузского пролива в ответ на возобновившиеся атаки Ирана на коммерческие суда.

    «По словам американского чиновника, целями были иранские системы противовоздушной обороны, системы наблюдения за побережьем, ракеты класса «земля – воздух», пусковые установки противокорабельных крылатых ракет, пусковые установки беспилотников и портовые сооружения», – пишет портал Axios .

    Американский чиновник уточнил, что удары, нанесенные США во вторник, были в четыре-пять раз масштабнее и мощнее, чем предыдущие в Ормузском проливе 10 дней назад.

    Иранские государственные СМИ сообщали, что взрывы были слышны в портовых городах Бендер-Аббас и Сирик, а также на острове Кешм.

    Напомним, армия США 7 июля нанесла удары по Ирану, обвинив его в новых атаках на суда в Ормузе. В этот же день Минфин США отозвал лицензию на сделки с иранской нефтью.

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    8 июля 2026, 11:27 • Новости дня
    Трамп заявил об окончании перемирия с Ираном

    Трамп заявил о конце перемирия с Ираном и назвал переговоры бессмысленными

    Трамп заявил об окончании перемирия с Ираном
    @ Al Drago/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил об окончании перемирия с Тегераном и назвал дальнейшие переговоры бессмысленными.

    Президент США считает, что соглашение о прекращении огня с Ираном больше не действует, передает РИА «Новости». По его словам, дальнейшие переговоры с иранской стороной не имеют смысла.

    «Для меня это очень интересный вопрос. Я думаю, что оно закончено. Я не хочу иметь с ними дел», – заявил американский лидер журналистам в Анкаре, отвечая на вопрос о статусе перемирия после недавнего обмена ударами.

    Политик добавил, что попытки договориться с Тегераном являются пустой тратой времени.

    «Они могут говорить, но я думаю, что они напрасно тратят свое время», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент США Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном. До этого американский лидер заявил о достижении широкого соглашения между странами.

    США вечером в понедельник провели серию ударов по Ирану. По данным центрального командования США, были поражены 80 целей.

    В ответ иранские беспилотники атаковали американскую военную базу в Бахрейне.

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    8 июля 2026, 10:34 • Новости дня
    Странные металлы заставили физиков переписать законы электричества

    New Scientist: Физики пересмотрели природу электричества из-за странных металлов

    Странные металлы заставили физиков переписать законы электричества
    @ Manfred Bail//imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Исследователи наткнулись на необычное сопротивление в ряде материалов, которое заставляет пересмотреть классические законы протекания тока и приблизиться к разгадке высокотемпературной сверхпроводимости.

    Около 40 лет назад физики обнаружили материалы, проводящие ток с нулевым сопротивлением при неожиданно высоких температурах, пишет New Scientist. Однако ученые упустили из виду другую особенность этих веществ: при нагревании они демонстрировали странный тип сопротивления, не поддающийся объяснению существующими теориями.

    В обычных проводниках сопротивление растет пропорционально квадрату температуры, тогда как в странных металлах эта зависимость оказалась линейной.

    «Должно быть что-то в этом, что дает ответ», – заявил физик-теоретик Субир Сачдев из Гарвардского университета. Классическая физика объясняет проводимость движением электронов или квазичастиц, которые сталкиваются друг с другом, создавая сопротивление. Однако в странных металлах линейный рост сопротивления противоречил поведению квазичастиц, что заставило ученых искать новые объяснения.

    В последние годы исследователи предложили несколько гипотез. Одна из них связывает линейное сопротивление с квантовыми флуктуациями электронов на грани фазовых переходов. Эксперименты с использованием пучков нейтронов подтвердили, что эти колебания синхронно изменяются с температурой. Другая теория, предложенная Сачдевом и его коллегами, опирается на принципы голографии и описывает электричество в странных металлах как квантовый суп, подчиняющийся универсальным законам, не связанным с отдельными частицами.

    Теоретики надеются, что разгадка тайны странных металлов поможет понять механизмы сверхпроводимости при комнатной температуре. Хотя точных ответов пока нет, ученые продолжают искать истину, объединяя различные подходы и концепции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские исследователи синтезировали гибридную структуру для устройств памяти нового поколения.

    Специалисты НИУ МИЭТ создали гибкий материал для преобразования магнитного поля Земли в электрический ток.

    Отечественные ученые представили эластичный композит для гибкой электроники.

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    8 июля 2026, 10:06 • Новости дня
    Залужный заявил о полном отсутствии перспектив у НАТО
    Залужный заявил о полном отсутствии перспектив у НАТО
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший главнокомандующий ВСУ и посол Киева в Лондоне Валерий Залужный выразил уверенность в том, что Североатлантический альянс утратил свои перспективы из-за недостаточной сплоченности вокруг Украины.

    Валерий Залужный опубликовал авторскую статью, в которой подверг резкой критике текущее состояние Североатлантического альянса, передает Lenta.Ru.

    По мнению украинского дипломата, военный блок не смог в полной мере объединиться для поддержки Киева.

    «Такой подход НАТО не имеет перспективы ни в техническом, ни в политическом плане. Не потому, что НАТО плохо, а потому, что это альянс Старого Света, которого уже не существует», – объяснил Залужный.

    Бывший главнокомандующий ВСУ также подчеркнул, что будущая архитектура безопасности напрямую зависит от тех сил, которые сейчас защищают целую страну в центре Европы. Он уверен, что именно эти субъекты будут определять контуры нового миропорядка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Валерий Залужный объявил о намерении баллотироваться на пост президента на Украине.

    В экспертных кругах обсуждали возможные сценарии развития политической ситуации вокруг Залужного.

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    8 июля 2026, 07:30 • Новости дня
    В Таганрогском заливе атакованы два танкера

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Таганрогском заливе повреждения получили два пустых танкера, направлявшихся в Ростов-на-Дону, пострадали два человека, сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

    Разлива нефтепродуктов удалось избежать, указал губернатор в Max.

    В результате инцидента два человека получили легкие ранения, им оказали медицинскую помощь, однако от госпитализации оба отказались.

    С одного из судов пришлось эвакуировать экипаж.

    Также Слюсарь отметил, что дроны ВСУ атаковали 11 районов области, а также города Новошахтинск и Каменск-Шахтинский.

    Напомним, в ходе ночной атаки украинских БПЛА в Саратовской области погиб мирный житель.

    В ночь с воскресенья на понедельник над Россией уничтожили 519 украинских беспилотников.

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    8 июля 2026, 16:59 • Новости дня
    Си Цзиньпин вручил российскому ученому Оганову высшую научную премию Китая
    Си Цзиньпин вручил российскому ученому Оганову высшую научную премию Китая
    @ megagrant.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский кристаллограф Артем Оганов удостоен высшей международной премии Китая в области науки и техники, награду ему вручил лично председатель КНР.

    «Только что в Пекине я получил – лично от Си Цзиньпина – международную Государственную премию Китая в области науки и техники», – сообщил ученый в своем блоге, передает ТАСС.

    Оганов подчеркнул, что премия присуждается раз в два года и вручается не более чем десяти лауреатам. В текущем году награды удостоились девять человек. Он уточнил, что среди победителей прошлых лет было много выдающихся исследователей, включая шесть нобелевских лауреатов.

    В этом году среди награжденных также оказался нобелевский лауреат, химик Жан-Мари Лен. По словам российского кристаллографа, химики и материаловеды в этот раз фактически доминировали, что свидетельствует о «второй весне химических наук».

    Профессор РАН назвал эту награду самой престижной в Китае и в своей карьере. Он добавил, что вместе с премией приходит большая ответственность – продолжать развитие и делать мир лучше.

    Профессор РАН Артем Оганов – известный российский кристаллограф-теоретик, химик и материаловед. Он входит в число ученых, сформировавших направление компьютерного конструирования новых материалов, и удостоен звания заслуженного профессора Сколтеха.

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    8 июля 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт: Samsung знал о производстве ракет «Фламинго» на заводе «Самсунг-Украина»

    Эксперт Онуфриенко: Киев сделал Samsung соучастником конфликта с Россией

    Эксперт: Samsung знал о производстве ракет «Фламинго» на заводе «Самсунг-Украина»
    @ Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Мировые компании знают о выпуске военной продукции их гражданскими заводами, расположенными на Украине. Это дает России право считать подобные корпорации прямыми соучастниками конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее российские силы поразили предприятие «Самсунг-Украина», производящее комплектующие для крылатых ракет «Фламинго».

    «Выпуск военной продукции на мощностях зарубежных предприятий – это давняя украинская практика. На заводе «Самсунг-Украина», вероятно, производилась или собиралась поступающая с Запада электроника для систем коррекции, управления и наведения ракет «Фламинго». Это профильное предприятие, обладающее необходимой технологической базой, станками, другим оборудованием», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Спикер полагает также, что на предприятии были задействованы западные специалисты. «Собственными ресурсами для такой работы Украина практически не обладает», – подчеркнул он. «Уверен, материнская компания не просто знала о перепрофилировании завода, но также технически и консультационно участвовала в процессе. Все это с полным правом позволяет России назвать подобные корпорации прямыми соучастниками конфликта», – подчеркнул спикер.

    Он напомнил, что западные страны и производственные объединения уже открыто сообщают о создании совместных с Киевом предприятий для выпуска ракет, дронов, боеприпасов. «Украина обладает довольно внушительным ресурсом для размещения на своей территории военных производств, в том числе – путем перепрофилирования гражданских площадок», – заметил собеседник.

    По его словам, все эти объекты должны становиться целями российских ударов. «Поражение «Самсунг-Украина» говорит о хорошей работе нашей разведки и высокой точности ВКС. Но это не значит, что Киев утратил возможность производить компоненты для «Фламинго». Уверен, выпуск продукции в кратчайшие сроки будет перенесен на другую аналогичную площадку», – добавил эксперт.

    «Кроме того, российскую задачу по уничтожению так называемого украинского ВПК осложняет то, что приобретшие военное значение гражданские предприятия размещены в непосредственной близости от жилых кварталов», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее Минобороны России в своем канале в Max сообщило, что в ночь на среду был нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве. В результате было поражено предприятие компании «Самсунг-Украина», на котором производились и хранились комплектующие для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго». Также был уничтожен цех по сборке БПЛА большой и средней дальности.

    Двумя днями ранее Россия поразила киевские предприятия, производящие БПЛА большой и средней дальности, средства телеметрии, электронного и оптического оборудования, РЛС и РЭБ, а также артиллерийские катера. Военный эксперт Юрий Кнутов пояснял газете ВЗГЛЯД, что удары по украинскому ВПК носят комплексный характер, направленный на уничтожение «глаз и рук» ВСУ.

    Видео последствий ударов по объектам ВПК в Киеве смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    8 июля 2026, 07:58 • Новости дня
    Нанесен удар по производящему ракеты «Фламинго» заводу «Самсунг-Украина» в Киеве
    Нанесен удар по производящему ракеты «Фламинго» заводу «Самсунг-Украина» в Киеве
    @ dsns

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные нанесли групповой удар по нескольким объектам украинского военно-промышленного комплекса, включая завод «Самсунг-Украина», где производились компоненты для ракет «Фламинго», сообщило Минобороны.

    «В результате удара поражены: промышленное предприятие компании «Самсунг-Украина», на котором осуществлялось производство и хранение комплектующих для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго», – говорится в сообщении ведомства в Max.

    Отмечается, что удар пришелся по Киеву.

    Также поражен цех сборки беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.

    Удары проводились в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру в России.

    Несколькими днями ранее ВС России нанесли массированный удар по Киеву. Был поражен целый ряд заводов и производств в украинской столице.

    Ранее Министерство обороны отчиталось об уничтожении десяти военных предприятий в городе.

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    8 июля 2026, 13:19 • Новости дня
    Кремль назвал удары по танкерам в Азовском море террористической атакой Киева
    Кремль назвал удары по танкерам в Азовском море террористической атакой Киева
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал удары по танкерам в Азовском море террористической деятельностью Киева и пообещал ответ в рамках спецоперации.

    Оценку ударам по танкерам в Азовском море дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, атаки со стороны Украины на суда, задействованные в энергетической сфере, представляют угрозу международным поставкам, передает РИА «Новости».

    Песков заявил: «Это именно проявление террористической деятельности киевского режима в отношении международной энергетической инфраструктуры».

    Он подчеркнул, что речь идет не только о нападении на конкретные танкеры, но и о попытке дестабилизировать важные логистические маршруты.

    Говоря о реакции Москвы на произошедшее, Песков отметил, что Россия в ответ продолжает специальную военную операцию.

    Ранее в Таганрогском заливе были повреждены два пустых танкера, направлявшихся в Ростов-на-Дону, пострадали два человека.

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