Песков сообщил о готовности России импортировать топливо ради стабилизации

Tекст: Ольга Иванова

Россия вела контакты с другими странами о возможном импорте нефтепродуктов, передает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос журналистов, из каких государств может быть налажен импорт, Дмитрий Песков заявил: «Контакты осуществляются».

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что потенциальный импорт нефтепродуктов рассматривался как шаг к стабилизации топливного рынка России и был нацелен на снижение ажиотажного спроса. Он добавил, что страна готова пойти на такие поставки при достижении договоренностей по приемлемым ценам.

По словам Пескова, совещания по мерам стабилизации топливного рынка в России проходили ежедневно. Он напомнил, что президент Владимир Путин в воскресенье провел отдельное совещание по ситуации в топливной сфере, а правительственная рабочая группа под руководством вице-премьера Александра Новака в ручном режиме занималась этими вопросами.

Представитель Кремля указал, что на встречах у президента и на ежедневных совещаниях у Новака обсуждался комплекс мер по стабилизации рынка топлива, а за деталями он предложил обращаться в правительство и аппарат вице-премьера. Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что правительство продлило разрешение отдельным НПЗ выпускать бензин и дизель класса «Евро-3» и может на год допустить снижение стандартов вплоть до «Евро-2».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия начала импорт топлива и рассматривает ввоз из-за рубежа как важнейшую меру стабилизации внутреннего рынка.

Правительство России изучает проект постановления о возвращении на рынок бензина и дизельного топлива пониженных стандартов и о возможном импорте бензина.

Президент Владимир Путин сообщил о временном запрете экспорта бензина и авиакеросина и о рассмотрении полного запрета на экспорт дизельного топлива для защиты внутреннего рынка.