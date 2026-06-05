Первые электромобили «Атом» пообещали отдать заказчикам летом

В АвтоВАЗе назвали сроки старта продаж кроссовера Lada Azimut

Соколов анонсировал старт продаж кроссовера Lada Azimut в четвертом квартале

Tекст: Елизавета Шишкова

«Какой-то конкретной даты я сейчас не назову, но если говорить о временном периоде, то это четвертый квартал этого 2026 года», – сказал он, передает ТАСС.

Соколов добавил, что производство машины начнется в следующем квартале. Ожидается, что автомобили поступят к дилерам до конца года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года автоконцерн направил более 500 млн рублей на модернизацию производства для выпуска Lada Azimut.

Осенью прошлого года эту машину впервые продемонстрировали за пределами России на выставке в Белоруссии.

Изначально разработчики презентовали созданный на платформе Vesta автомобиль в ходе прошлогоднего Петербургского международного экономического форума.