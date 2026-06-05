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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Детский труд не только вреден, но и полезен

    В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.

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    Михаил Зайцев Михаил Зайцев США хотят задушить Китай в объятиях ИИ

    Чтобы контролировать глобальную ИИ-гонку, а в перспективе создать и возглавить новую монополию, американцы могут инициировать по аналогии с ОПЕК организацию производителей и экспортеров технологий искусственного интеллекта.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв К чему ведет гонка за американскими базами

    Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.

    3 комментария
    5 июня 2026, 14:30 • Новости дня

    Первые электромобили «Атом» пообещали отдать заказчикам летом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первые электромобили «Атом» отправятся оформившим предзаказы физлицам в течение лета, заявил гендиректор компании-производителя «Атома» АО «Кама» Игорь Поваразднюк на ПМЭФ.

    Первые электромобили «Атом» отправятся оформившим предзаказы физическим лицам в течение лета 2026 года, рассказал генеральный директор компании-производителя АО «Кама» Игорь Поваразднюк в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

    «В течение лета начнем уже закрывать те предзаказы, которые были сформированы от физических лиц», – пояснил топ-менеджер.

    Открытые предпродажи отечественных электрокаров стартовали в апреле. Полная стоимость машины достигает 3,98 млн рублей, однако при использовании государственной программы льготного кредитования цена снижается до 3,055 млн рублей, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, создатели отечественного электрокара пообещали сделать его доступнее китайских аналогов.

    В декабре прошлого года пресс-служба «Камаза» объявила о старте предпродаж новых машин.

    В ноябре прошлого года специалисты автозавода «Москвич» собрали первый тестовый экземпляр автомобиля.

    3 июня 2026, 15:35 • Новости дня
    В АвтоВАЗе назвали сроки старта продаж кроссовера Lada Azimut

    Соколов анонсировал старт продаж кроссовера Lada Azimut в четвертом квартале

    В АвтоВАЗе назвали сроки старта продаж кроссовера Lada Azimut
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский автомобильный гигант запустит реализацию новейшего кроссовера Lada Azimut в четвертом квартале 2026 года. Об этом рассказал руководитель предприятия Максим Соколов на полях Петербургского международного экономического форума.

    «Какой-то конкретной даты я сейчас не назову, но если говорить о временном периоде, то это четвертый квартал этого 2026 года», – сказал он, передает ТАСС.

    Соколов добавил, что производство машины начнется в следующем квартале. Ожидается, что автомобили поступят к дилерам до конца года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года автоконцерн направил более 500 млн рублей на модернизацию производства для выпуска Lada Azimut.

    Осенью прошлого года эту машину впервые продемонстрировали за пределами России на выставке в Белоруссии.

    Изначально разработчики презентовали созданный на платформе Vesta автомобиль в ходе прошлогоднего Петербургского международного экономического форума.

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    3 июня 2026, 09:31 • Новости дня
    Бренд Aurus представил кабриолет и обновленный Senat на ПМЭФ

    Aurus показал обновленные модели Senat и кабриолет на ПМЭФ

    Бренд Aurus представил кабриолет и обновленный Senat на ПМЭФ
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    На площадке Петербургского экономического форума (ПМЭФ) состоялась премьера новых модификаций отечественных представительских автомобилей: в частности, широкой публике впервые продемонстрировали удлиненную версию флагманского седана.

    Российская автомобильная марка Aurus продемонстрировала на Петербургском международном экономическом форуме обновленные модели Senat и Senat Long, а также версию в кузове кабриолет, передает РИА «Новости».

    Ранее обновленный Aurus Senat можно было увидеть лишь во время церемонии инаугурации президента России Владимира Путина в 2024 году. При этом удлиненная версия Senat Long представлена широкой публике впервые.

    Кроме того, на стенде компании в Гараже особого назначения экспонируются современный кабриолет Aurus Senat и исторический кабриолет ЗИС-110Б. Последний использовался во время парадов Победы в Москве в 1950-е годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские автопроизводители анонсировали презентацию обновленных моделей Aurus на ПМЭФ. Отечественная марка подготовила рестайлинговый седан с новыми цифровыми решениями в салоне.

    Ранее Минпромторг запланировал первый этап обновления этих автомобилей на 2026 год.

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    4 июня 2026, 16:55 • Видео
    Пентагон оставил Литву без прикрытия

    США выводят своих военных из Литвы. Якобы в ходе ротации, но когда и кто прибудет им на замену Вашингтон умалчивает. Ранее литовцы пытались доказать, что очень полезны НАТО в деле войны с Россией. Вероятно, их услышали.

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    3 июня 2026, 19:18 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» назвал дату запуска производства обновленной Lada Niva Legend

    Глава «АвтоВАЗ» анонсировал дату старта производства новой Lada Niva Legend

    «АвтоВАЗ» назвал дату запуска производства обновленной Lada Niva Legend
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    «АвтоВАЗ» приступит к сборке усовершенствованного внедорожника Lada Niva Legend с новым двигателем и оцинкованным кузовом во второй половине лета, сообщили в руководстве автогиганта.

    Производство модернизированной модели Lada Niva Legend начнется 20 июля 2026 года. Об этом рассказал ТАСС руководитель «АвтоВАЗа» Максим Соколов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

    «20 июля - именно тогда мы планируем запуск автомобиля Niva Legend в ее новой комплектации, с новым двигателем и другими опциями», - сказал он.

    Ранее представители концерна уточняли, что машину оснастят восьмиклапанным мотором объемом 1,8 литра. Внедорожник впервые получит фронтальную подушку безопасности водителя и кузовные детали из двусторонней оцинкованной стали. В их числе оказались капот, крыша, задняя дверь и передняя панель.

    Инженеры также модернизируют переднюю подвеску транспортного средства. Смещение стабилизатора поперечной устойчивости вперед позволит заметно улучшить управляемость и плавность хода. Всего машина получит более 100 новых и свыше 60 усовершенствованных деталей.

    Ранее отечественный автогигант анонсировал премьеру модернизированного внедорожника на Петербургском международном экономическом форуме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зарубежные делегаты выставки высоко оценили технические улучшения легендарного автомобиля. Напомним, что весной предприятие направило более 530 млн рублей на обновление сборочных линий.

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    4 июня 2026, 17:40 • Новости дня
    Водитель сбил двухлетнего ребенка в Москве и скрылся

    В Москве задержали водителя за наезд на двухлетнего ребенка

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице мужчина за рулем автомобиля совершил наезд на малолетнего мальчика, после чего попытался скрыться с места происшествия, но был оперативно задержан правоохранителями.

    Водитель автомобиля сбил двухлетнего ребенка на северо-востоке Москвы, сообщает столичная прокуратура, передает ТАСС.

    «В дворе дома на Гостиничной улице водитель автомобиля сбил ребенка, после чего покинул место дорожной аварии. Двухлетний мальчик госпитализирован», – заявили в надзорном ведомстве.

    Правоохранители установили, что за рулем находился мужчина 1959 года рождения. Нарушитель уже задержан, начата доследственная проверка. Прокуратура контролирует ход разбирательства и привлечение водителя к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте текущего года водитель электровелосипеда сбил восьмилетнего мальчика на московском тротуаре. В ноябре прошлого года автомобилист после смертельного наезда на подростка в Коломне скрылся с места происшествия. В октябре прошлого года в столичной Капотне водитель автомобиля Infiniti наехал на маленькую девочку.

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    3 июня 2026, 12:40 • Новости дня
    Делегация из Африки восхитилась российской Lada Niva на ПМЭФ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На экономическом форуме в Петербурге зарубежные участники высоко оценили модернизированную Lada Niva Legend, назвав технические улучшения внедорожника настоящей инновацией.

    Юбилейная экспозиция отечественного автогиганта привлекла пристальное внимание зарубежных участников Петербургского международного экономического форума. Группа примерно из 15 представителей африканского континента одной из первых посетила стенд компании, передает Lenta.ru.

    Иностранцы тщательно изучили представленные модели, включая классический ВАЗ-2101 выпуска 1970 года, новейший кроссовер Lada Azimut и спортивные версии автомобилей. Главным открытием для них стал внедорожник Lada Niva Legend, получивший серьезные технические улучшения.

    Делегаты надолго задержались у стенда для детального осмотра и сделали памятные фотографии на фоне машины. «What an innovation!» («Какое новшество!») – громко заявил один из гостей, заглянув под капот автомобиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «АвтоВАЗ» подготовил для Петербургского международного экономического форума уличную экспозицию с обновленной Lada Niva Legend.

    В апреле предприятие направило более 530 млн рублей на модернизацию линии по сборке этого семейства внедорожников.

    Власти Эфиопии договорились с российской компанией об изучении возможностей организации производства машин Lada внутри страны.

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    3 июня 2026, 09:46 • Новости дня
    Бренд Volga впервые представил флагманский кроссовер K50 на ПМЭФ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Отечественный автопроизводитель Volga продемонстрировал публике новую модель класса SUV D с двухлитровым турбомотором, продажи которой стартуют уже в июне.

    Презентация автомобиля состоялась на полях Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

    Новая машина оснащена полным приводом, восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и двигателем мощностью 238 лошадиных сил.

    Масштабное экономическое мероприятие проходит в Петербурге с 3 по 6 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные автопроизводители анонсировали премьеры новых машин бренда Volga на ПМЭФ-2026. В преддверии старта продаж пресс-служба компании раскрыла стоимость флагманского внедорожника K50 на уровне 4,199 млн рублей.

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    2 июня 2026, 19:22 • Новости дня
    «Яндекс» завершил сделку по продаже сервиса «Авто.ру»

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская IT-компания «Яндекс» передала права на популярную платформу объявлений «Авто.ру» и сопутствующие сервисы новому владельцу, сохранив при этом бренд и команду этого проекта.

    О завершении передачи «Авто.ру» структурам «Т-Технологии» сообщает ТАСС. Сумма соглашения составила 35 млрд рублей, при этом покупателем бизнеса выступила фирма «Т-авто».

    «Авто.ру» сохранит бренд и команду», – заверили представители «Яндекса». Новому собственнику переходит сама площадка автомобильных объявлений, платформа «Авто.ру бизнес» и специализированное решение для цифрового кредитования «еКредит».

    Покупатели ожидают значительного экономического эффекта от объединения активов. Дополнительный операционный доход от реализации синергии может превысить 45 млрд рублей в ближайшие три года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте текущего года «Яндекс» заключил соглашение о продаже сервиса «Авто.ру» группе «Т-Технологии» за 35 млрд рублей.

    Месяцем ранее несколько ведущих российских гостиничных сетей прекратили сотрудничество с платформой «Яндекс. Путешествия» из-за роста комиссий.

    В том же месяце средства массовой информации сообщили о планах корпорации приобрести маркетплейс Flowwow.

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    3 июня 2026, 09:04 • Новости дня
    На ПМЭФ впервые показали новый кроссовер Jeland J6

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кроссовер нового бренда Jeland модели J6, который будет выпускать «АГР Холдинг» на заводе в Шушарах, впервые показали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

    Новая модель автомобиля Jeland J6 была впервые представлена широкой публике на Петербургском международном экономическом форуме, передает РИА «Новости».

    Белый кроссовер занял место на стенде Петербурга, при этом название бренда размещено только на рулевом колесе.

    Производство автомобилей под маркой Jeland планируется запустить в текущем квартале на мощностях бывшего завода General Motors в Шушарах. Этот проект реализуется «АГР Холдингом» в партнерстве с китайской компанией Defetoo. Стоимость новинки составит от 2,29 до 2,65 млн рублей в зависимости от выбранной комплектации.

    Кроссовер Jeland J6 будет оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 147 лошадиных сил. В паре с ним работает роботизированная коробка передач, привод автомобиля – передний.

    Кроме того, на форуме «АвтоВАЗ» продемонстрировал гоночные автомобили Lada Vesta и Iskra, а также Lada Azimut в новом цвете морской волны «Серенада». Гоночные версии Iskra Cup и Vesta TCR отличаются специальными сиденьями-ковшами и укрепленным металлическими распорками кузовом. Гости ПМЭФ также смогли увидеть один из первых автомобилей ВАЗ-2101 и обновленную Niva Legend.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные автопроизводители анонсировали презентацию нового кроссовера Jeland J6 на ПМЭФ.

    Компания «АвтоВАЗ» подготовила для форума уличную экспозицию с обновленной моделью Lada Niva Legend.

    «АГР Холдинг» и китайская фирма Defetoo запустили совместное производство автомобильных двигателей в Калуге.

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    4 июня 2026, 14:48 • Новости дня
    Мантуров на ПМЭФ протестировал новый кроссовер Volga

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Первый вице-премьер России Денис Мантуров осмотрел новый кроссовер Volga на Петербургском экономическом форуме, а потом лично протестировал машину стоимостью более четырех миллионов рублей.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров в ходе Петербургского международного экономического форума побывал на водительском кресле нового кроссовера K50. Чиновник внимательно изучил салон машины, производство которой налажено в Нижнем Новгороде, передает РИА «Новости».

    На сегодня модельный ряд возрожденного бренда включает три автомобиля. Помимо протестированного кроссовера за 4,2 млн рублей, покупателям предложат седан С50 по цене от 2,9 млн рублей и доступный кроссовер К40 стоимостью от 2,75 млн рублей.

    Серийный выпуск машин марки Volga стартует на мощностях бывшего завода Volkswagen в текущем квартале. Ожидается, что первые автомобили поступят в продажу уже в июне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественный автопроизводитель продемонстрировал флагманский кроссовер K50 на полях форума. В преддверии старта продаж пресс-служба компании раскрыла цены на три новые модели. Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин лично испытал предсерийную версию полноприводной машины.

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    4 июня 2026, 11:21 • Новости дня
    Посетителям ПМЭФ презентовали мощный представительский седан Senat 900

    Гостям ПМЭФ в Петербурге впервые показали представительский Senat 900

    Tекст: Мария Иванова

    Публике на ПМЭФ впервые продемонстрировали новую модель с трехлитровым двигателем мощностью 326 лошадиных сил, способную разогнаться до 100 километров в час за 6,5 секунды.

    Премьера транспортного средства состоялась на площадке Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

    Модель позиционируется как представительский седан, оснащенный трехлитровым силовым агрегатом мощностью 326 лошадиных сил.

    Масштабное событие проходит в Петербурге с третьего по шестое июня. Главная тема текущего года звучит так: «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему».

    Деловая программа мероприятия посвящена формированию совершенно новой модели глобального развития. Особое внимание эксперты уделяют процессам масштабной трансформации мировой экономики в современных реалиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные автопроизводители анонсировали премьеры новых машин на Петербургском международном экономическом форуме.

    Российская марка Aurus ранее продемонстрировала на мероприятии обновленные модели Senat.

    Власти Санкт-Петербурга запланировали запуск производства автомобилей этого бренда на бывшем заводе Toyota в 2026 году.

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    4 июня 2026, 13:47 • Новости дня
    Мантуров сообщил о перезапуске всех оставленных иностранцами автозаводов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Все оставленные иностранцами автомобильные заводы в России нашли новых индустриальных партнеров, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

    В России успешно завершился процесс поиска новых владельцев для всех автомобильных предприятий, оставленных западными и азиатскими брендами, передает РИА «Новости». Об этом рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров во время Петербургского международного экономического форума.

    «В целом у нас все площадки по стране нашли своих стратегических партнеров», – подчеркнул политик на церемонии запуска производства автомобилей Senat. Сборка этой марки началась на бывшем заводе японского концерна Toyota в Шушарах.

    Аналогичная работа ведется на предприятиях в Сестрорецке и Шушарах, которыми ранее владели Hyundai и General Motors. Теперь компания «АГР Холдинг» готовит там выпуск машин под марками Jeland и Tenet. Кроме того, совместно с китайской Defetoo реорганизована калужская площадка Volkswagen.

    Масштабные изменения затронули и мощности в Нижнем Новгороде, где ранее собирали автомобили Volkswagen и Skoda. Теперь предприятие готовится к выпуску кроссоверов и седанов возрожденного бренда Volga.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае холдинг «АГР» запустил производство внедорожников Esteo на бывшем заводе General Motors в Шушарах.

    В апреле эта компания совместно с китайской Defetoo начала выпуск двигателей на калужской площадке Volkswagen.

    Немногим ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов анонсировал перезапуск всех покинутых иностранцами автозаводов города до конца текущего года.

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    4 июня 2026, 11:55 • Новости дня
    Мантуров запустил производство премиальных седанов Senat в Петербурге

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первый вице-премьер России Денис Мантуров в рамках ПМЭФ запустил производство автомобилей Senat 900 на заводе в Шушарах.

    Первый вице-премьер России Денис Мантуров дал старт работе сборочной линии на площадке в Шушарах, передает РИА «Новости».

    Сборкой моделей на оставленном японским концерном Toyota предприятии займется компания «СЗПК».

    Новый Senat 900 представляет собой крупный полноприводный седан. Длина машины составляет 5,14 метра, ширина достигает 1,9 метра, а высота равна 1,5 метра. Под капотом установлен трехлитровый бензиновый двигатель V6 мощностью 326 лошадиных сил с крутящим моментом 450 ньютон-метров.

    Во время церемонии запуска на полях ПМЭФ-2026 вице-премьер также оценил состояние отечественного рынка. «Порядка 50 различных моделей и более 20 брендов», – сказал Мантуров о доступных в России марках легковых автомобилей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Санкт-Петербурга анонсировали запуск производства автомобилей Senat на бывшем заводе Toyota.

    Российские автопроизводители запланировали презентацию обновленных моделей этого бренда на ПМЭФ-2026.

    Накануне отечественная марка продемонстрировала участникам форума удлиненную версию флагманского седана.

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    4 июня 2026, 16:52 • Новости дня
    Мантуров заявил о наличии десятков автомобильных брендов в России

    Мантуров сообщил о присутствии более 20 автомобильных брендов в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На площадке ПМЭФ-2026 стало известно о доступности россиянам свыше 20 марок машин, о чем сообщил первый зампред правительства Денис Мантуров.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров поделился данными об ассортименте транспортных средств в стране, передает РИА «Новости». Выступая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), он отметил значительное разнообразие доступных покупателям легковых машин.

    «Порядка 50 различных моделей и более 20 брендов», – сказал Мантуров о марках легковых автомобилей в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Мантуров запустил производство автомобилей Senat 900 на заводе в Шушарах. Там же стало известно, что все оставленные иностранными компаниями автомобильные предприятия в стране нашли новых индустриальных партнеров. Там же Мантуров лично протестировал новый отечественный кроссовер Volga.

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    2 июня 2026, 16:12 • Новости дня
    В России утвердили ГОСТ для проверки устойчивости автомобилей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России утвержден новый стандарт, регламентирующий методы испытаний для оценки устойчивости легковых и грузовых автомобилей, а также прицепов на дороге.

    Росстандарт утвердил новый ГОСТ для проверки устойчивости транспортных средств. Документ вводит современные методы испытаний для легковых, грузовых автомобилей и прицепов, выяснило РИА «Новости».

    Одним из главных этапов проверки станет тест на стабилизацию. Транспортное средство разгоняют до заданной скорости, затем осуществляют резкий поворот рулевого колеса для создания заноса. После этого руль отпускают, чтобы оценить поведение машины.

    Согласно требованиям стандарта, управляемые колеса и руль должны самостоятельно возвращаться в нейтральное положение. Угол поворота при этом не должен увеличиваться. Также предусмотрены проверки на рывок руля и заброс угловой скорости для оценки поведения машины в разных дорожных ситуациях. Испытания необходимо проводить на ровных участках без неровностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России утвердило план мероприятий по модернизации техосмотра автомобилей. Месяцем ранее Росстандарт ввел новый ГОСТ для электрических мопедов и мотоциклов.

    А в прошлом году коммерческий транспорт марок «Газель» и «Соболь» получил систему курсовой устойчивости.

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    4 июня 2026, 15:59 • Новости дня
    Senat раскрыл новых инвесторов компании

    Глава Senat раскрыл владельцев нового российского автопроизводителя

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новый отечественный бренд премиальных автомобилей Senat развивается на кредитные средства, однако полностью принадлежит пулу частных инвесторов, сообщило руководство компании.

    Глава Senat назвал собственников новой российской автокомпании, по его словам, ими стали частные инвесторы. Об этом генеральный директор компании Андрей Панков сообщил «Газете.Ru» в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

    «Проект Senat развивается на заемные деньги от банков, но принадлежит частным инвесторам. Мы, конечно, благодарны поддержке, которую нам оказали наши технологические партнеры и государство, но у Senat частные инвесторы», – рассказал Панков.

    На форуме впервые представили российский седан Senat 900 длиной 5137 мм и стоимостью около восьми млн рублей. Производитель также анонсировал появление лимузина с увеличенной на 200 мм колесной базой.

    Базовая комплектация автомобилей включает пневматическую подвеску и бензиновый двигатель мощностью 326 лошадиных сил. Салон отделан натуральным деревом и кожей, а кресла оснащены электроприводом, вентиляцией и функцией массажа. Для комфорта задних пассажиров предусмотрены раздельный климат-контроль и откидной столик.

    Ранее в четверг Панков анонсировал выпуск бронированного седана и внедорожника с максимально возможной технической унификацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый вице-премьер России Денис Мантуров запустил производство автомобилей Senat 900 на заводе в Шушарах. Публике на Петербургском международном экономическом форуме впервые продемонстрировали эту новую модель с трехлитровым двигателем.

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    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Пентагон оставил Литву без прикрытия

      США выводят своих военных из Литвы. Якобы в ходе ротации, но когда и кто прибудет им на замену Вашингтон умалчивает. Ранее литовцы пытались доказать, что очень полезны НАТО в деле войны с Россией. Вероятно, их услышали.

    • США против России: давление продолжается

      Замглавы МИД России Александр Панкин заявил на полях ПМЭФ, что США наращивают давление на Россию и ее союзников. Что ждет отношения Москвы и Вашингтона?

    • США банкротят ООН ради третьей мировой

      Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильна, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как оформить возврат товара в магазин: права покупателя, сроки и порядок действий в 2026 году

      Закон позволяет покупателю вернуть продавцу очень многие непродовольственные товары – даже без объяснения причин. При каких условиях товар надлежащего качества может быть возвращен, какие существуют исключения из этого правила, какова процедура возврата – и что делать в случае, если продавец отказывается принимать товар назад и возвращать деньги?

    • Чемпионат мира по футболу 2026: даты, расписание, стадионы и составы групп

      Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах – США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в турнире примут участие 48 национальных сборных; 104 матча будут сыграны на 16 стадионах в 16 городах за 39 дней. Каковы составы турнирных групп, в какие дни будут сыграны ключевые матчи и как смотреть матчи чемпионата в России?

    • Выпускной в 2026 году: даты, программа и где пройдут торжества в Москве и Санкт-Петербурге

      В 2026 году выпускные вечера в России пройдут в конце июня: Москва проведет городской праздник на ВДНХ, Санкт-Петербург встретит выпускников на праздновании «Алых парусов» – в концертной программе на Дворцовой площади и водно-пиротехническом шоу на Неве. Одновременно в Москве пройдет Всероссийский выпускной бал, главной площадкой которого станет Государственный Кремлевский дворец.

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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