  • Новость часаВ Севастополе при взрыве автомобиля погиб военный
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    Споры об Украине и пенсиях ставят точку в карьере Шольца
    Трамп предложил телеведущего на пост министра обороны США
    Джонсон назвал условие отправки британских войск на Украину
    «Королеву марафонов» Блиновскую признали банкротом
    Стало известно о продвижении российских сил возле Курахово
    Морская авиация ВМФ получила собственный флаг
    Трамп поручил Маску демонтаж американской бюрократии
    Трамп выбрал Джона Рэтклиффа на пост главы ЦРУ
    Россия оказалась восьмой по дешевизне сливочного масла в «Большой двадцатке»
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто станет новым президентом Украины, если Трамп отвергнет Зеленского

    ЗЕ-команда – это клиент демократов, и она не нужна Трампу у власти на Украине. Каким образом он может свергнуть Зеленского? Вариантов много. Но победа Трампа открывает окно возможностей и для других политиков.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Мат – более серьезная проблема, чем может показаться

    Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп подвигнет мир стоять на трех ногах

    Трамп пришел на четыре года. За ним – молодой сверхамбициозный, умный и горячий Вэнс, который при хорошем раскладе будет занимать место президента еще восемь лет. Двенадцать лет на то, чтобы выстроить новый миропорядок, который был бы устойчив и по-хорошему компромиссен, то есть устраивал бы все заинтересованные стороны.

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    13 ноября 2024, 11:05 • Новости дня

    В Севастополе при взрыве автомобиля погиб военный

    В Севастополе при взрыве автомобиля погиб военнослужащий, рассматривается версия о диверсии

    Tекст: Мария Иванова

    В Севастополе на улице Тараса Шевченко взорвался и загорелся автомобиль, в результате чего погиб водитель, являвшийся военнослужащим, сообщил глава региона Михаил Развожаев.

    В Севастополе произошел инцидент, при котором погиб военный, сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.

    Сообщение о пожаре поступило в службу 112 в среду, заявитель указал на взрыв и пожар автомобиля на улице Тараса Шевченко.

    Спасатели МЧС прибыли на место в 9.59. Они оперативно эвакуировали водителя из автомобиля и передали его врачам скорой помощи, но спасти его не удалось. Погибший оказался военнослужащим.

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заверил, что следственные органы установят причины взрыва, но нельзя исключать диверсию. Развожаев также призвал жителей города быть бдительными.

    Ранее в результате ночной атаки ВСУ на Севастополь с использованием ракет ATACMS в районе Северной стороны города рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы, сообщил Михаил Развожаев.

    Жительница Севастополя Владлена получила ранение ноги во время обстрела украинскими боевиками пляжа, но смогла вывезти детей в безопасное место.

    12 ноября 2024, 21:53 • Новости дня
    Экс-премьер Джонсон связал отправку войск Британии на Украину с Трампом
    Экс-премьер Джонсон связал отправку войск Британии на Украину с Трампом
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший премьер Британии Борис Джонсон заявил, что Великобритания может направить свои войска на Украину, если Дональд Трамп сократит финансирование Киева после победы на выборах.

    Джонсон отметил, что поддержка Украины является важной инвестицией для обеспечения коллективной безопасности Европы. Он подчеркнул, что если такая поддержка прекратится, Европе придется столкнуться с более серьезной угрозой со стороны России, что затронет не только Украину, но и другие страны, включая Грузию и страны Балтии, сказал он в интервью телеканалу GB News, передает РИА «Новости».

    В своей речи Джонсон добавил, что последствия поражения Украины будут ощутимы и за пределами Европы, в том числе в Тихоокеанском регионе и Южно-Китайском море. Экс-премьер выразил уверенность в том, что поддержка Украины необходима для предотвращения более крупных конфликтов в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что Дональд Трамп может сократить американскую помощь Украине в рамках урегулирования конфликта. Фицо также напомнил, что его правительство прекратило оказание Киеву военной помощи, сосредоточившись на гуманитарной поддержке и разминировании.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что победа Трампа на президентских выборах в США вынудит Евросоюз пересмотреть свою стратегию по Украине. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проведет встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном 13 ноября в Брюсселе, чтобы обсудить поддержку Украины. Это будет последняя встреча Блинкена с Рютте на посту госсекретаря США.

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    12 ноября 2024, 15:07 • Новости дня
    Опубликовано видео подрыва дамбы Кураховского водохранилища

    В Сети опубликовано видео подрыва дамбы Кураховского водохранилища в ДНР

    Опубликовано видео подрыва дамбы Кураховского водохранилища
    @ Кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Телеканал ТСН опубликовал видео, запечатлевшее момент прорыва дамбы Кураховского водохранилища около города Курахово в ДНР, где продолжаются боевые действия между российскими войсками и ВСУ.

    На кадрах видно, как вода прорывается через разрушенные участки, нанося значительный ущерб, передает «Военная хроника».

    Дорога на дамбе также получила повреждения в результате инцидента. Прорыв произошел в условиях продолжающегося наступления российских войск на позиции вооруженных сил Украины в этом районе, что усложняет транспортное сообщение и проведение операций в зоне конфликта.

    На кадрах также видны последствия прорыва: затопленные участки и поврежденные инфраструктурные объекты. Власти ДНР и местные службы работают над ликвидацией последствий и восстановлением транспортного сообщения.

    Ранее сообщалось, что российские штурмовые отряды вошли в восточную часть города Курахово в ДНР, где идут ожесточенные бои.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    12 ноября 2024, 20:48 • Новости дня
    Хуситы атаковали американский авианосец

    Хуситы заявили об ударе по авианосцу США и эсминцам в Красном море

    Хуситы атаковали американский авианосец
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Военные силы хуситов из движения «Ансар Аллах» нанесли ракетные и беспилотные удары по авианосцу США «Авраам Линкольн» в Аравийском море и двум эсминцам в Красном море.

    Как передает ТАСС, удары были произведены с использованием крылатых и баллистических ракет, а также беспилотников. По словам военного представителя хуситов Яхьи Сарии, удары по авианосцу и эсминцам были нанесены в ответ на подготовку Америкой враждебных операций против Йемена.

    «Это было сделано с использованием крылатых ракет и беспилотников, в то время как американский враг готовился к проведению враждебных операций против нашей страны», – заявил он.

    На данный момент официальные представители США не комментировали заявления хуситов. Подобные инциденты в регионе усиливают напряженность и создают потенциальные угрозы для безопасности международного судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители хуситов из движения «Ансар Аллах» заявили об атаке беспилотников «Яффо» на жизненно важный объект в Тель-Авиве в рамках операции военно-воздушных сил Йемена. Хуситы произвели удар гиперзвуковой ракетой «Палестина-2».

    Другая атака была осуществлена по авиабазе Неватим в районе Негев на юге оккупированной Палестины также с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2».

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    13 ноября 2024, 03:44 • Новости дня
    Трамп предложил телеведущего Хегсета на пост министра обороны США

    Трамп выдвинул телеведущего и ветерана боевых действий Пита Хегсета на пост шефа Пентагона

    Трамп предложил телеведущего Хегсета на пост министра обороны США
    @ Michael Brochstein/ Zuma/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп выбрал телеведущего и ветерана Пита Хегсета на пост министра обороны США, подчеркивая его опыт ведения боевых действий и работу на Fox News.

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Пита Хегсета на пост министра обороны, сообщает ТАСС. В заявлении переходной команды Трампа подчеркивается, что Хегсет – ветеран боевых действий с опытом службы в Ираке и Афганистане, а также ведущий на Fox News более восьми лет.

    Трамп в своем заявлении отметил: «Для меня честь объявить, что я выдвигаю кандидатуру Пита Хегсета на пост министра обороны. Пит жесткий, умный и верит в то, что Америка должна быть на первом месте. С Питом враги Америки будут знать, что наши войска снова будут великими».

    Хегсет приобрел известность как боевой офицер и телеведущий, что, по мнению Трампа, делает его идеальным кандидатом для руководства Пентагоном. Выбор Хегсета в значительной степени основывается на его патриотизме и военном опыте, который позволит укрепить обороноспособность США.

    Ранее Трамп назначил экс-директор Национальной разведки США Джона Рэтклиффа главой ЦРУ.

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    12 ноября 2024, 18:17 • Новости дня
    Трамп решил создать альянс с папой Римским против Украины

    The Independent сообщил о создании альянса Трампом, Орбаном и папой Франциском

    Трамп решил создать альянс с папой Римским против Украины
    @ Evandroinetti/Vaticanpool/Hearin/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина может лишиться западной помощи из-за нового альянса Трампа, Орбана и папы Франциска.

    Издание The Independent сообщило, что избранный президент США Дональд Трамп планирует создать новый альянс, целью которого станет прекращение западной помощи Украине. В этот альянс войдут премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и папа Франциск, а их совместные усилия могут привести к кардинальным изменениям в текущей поддержке Украины западными странами.

    По информации издания, Венгрия в последние годы активно призывала к немедленному прекращению конфликта на Украине и добивалась этого практически в одиночку. Папа Франциск также выражал поддержку этой позиции. Теперь, с победой Трампа на выборах, у них появился новый союзник, который неоднократно заявлял о необходимости завершения конфликта.

    Ожидается, что альянс будет использовать политическое влияние для ведения переговоров о прекращении военной поддержки Украины. Издание подчеркивает, что такие действия могут существенно изменить баланс сил и повлиять на дальнейшее развитие конфликта в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что Дональд Трамп может сократить американскую помощь Украине в рамках урегулирования конфликта. Фицо также напомнил, что его правительство прекратило оказание Киеву военной помощи, сосредоточившись на гуманитарной поддержке и разминировании.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что победа Трампа на президентских выборах в США вынудит Евросоюз пересмотреть свою стратегию по Украине.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проведет встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном 13 ноября в Брюсселе, чтобы обсудить поддержку Украины. Это будет последняя встреча Блинкена с Рютте на посту госсекретаря США. 

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    12 ноября 2024, 21:44 • Новости дня
    Педагоги раскритиковали идею не принимать в школы не говорящих по-русски детей мигрантов
    Педагоги раскритиковали идею не принимать в школы не говорящих по-русски детей мигрантов
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Речь должна идти не о разработке специального тестирования на знание русского языка детьми мигрантов перед приемом в школу, а о механизме их адаптации, подтягивания уровня языка до необходимого. Об этом заявили опрошенные газетой ВЗГЛЯД педагоги, комментируя законопроект, запрещающий брать в школу детей мигрантов с низким знанием русского языка. Недостатки этой инициативы отметили и в Общественной палате.

    Председатель палаты парламента Вячеслав Володин рассказал, что в Госдуму планируется внести законопроект, запрещающий зачислять детей мигрантов в школы без подтверждения знаний русского языка. Для них планируется внедрить процедуру проверки владения языком.

    Директор санкт-петербургского Президентского физико-математического лицея №239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич полагает, что в данном случае вряд ли возможно адекватное тестирование детей на знание русского языка.

    «Надо учесть, что среди тех, кто плохо знает русский язык, довольно много людей с гражданством России. А устраивать вступительные испытания при приеме в первый класс – это открыть ящик Пандоры», – рассуждает Пратусевич. По его словам, скорее речь должна идти не о разработке специального тестирования для детей-мигрантов, а о механизме адаптации, в том числе подтягивания уровня языка. Надо также найти способ приучить детей мигрантов соблюдать школьные нормы и правила.

    Заслуженный учитель Российской Федерации, доцент Департамента образовательных программ Высшей школы экономики Евгения Абелюк также раскритиковала инициативу депутатов. «Считаю такое решение негуманным. Если посмотреть на практики, которые существуют в подобных случаях во всем мире, можно увидеть, что это организация специальных классов и программ, когда в течение года детей готовят к обучению в общих классах, усиленно обучая языку», – замечает педагог.

    «По сути Госдума вынесла на обсуждение законопроект, который запрещает зачислять детей мигрантов в школы без подтверждения знаний русского языка. Я не являюсь сторонником запретов в любых их проявлениях. Любые запреты – это сигнал для общества о наличии проблемы и пока отсутствующем варианте ее решения. Обсуждаемый законопроект демонстрирует нам отсутствие единой позиции в отношении интеграции миграционной силы в российскую экономику», – говорит член комиссии Общественной палаты России по просвещению и воспитанию, заместитель председателя комиссии ОПРФ экономике и трудовым отношениям и председатель координационного совета ОПРФ по сетевым сообществам Ольга Голышенкова.

    По ее словам, с одной стороны, Россия поддерживает и приветствует приток рабочей силы в свою экономику. С другой, понимает, что релокация семьи и ее интеграция в культуру принимающей стороны – это обоюдная ответственность. Россия предоставляет приезжающим семьям право на образование, медицинскую помощь и иные социальные гарантии, однако она также должна сама выстроить и очень четко озвучить требования к гостям, должна дать понять, что не планирует становиться исключительно местом для заработка, считает член ОП.

    «Мы гостеприимная и высокотехнологичная страна, которая придерживается традиционных ценностей. Мы хотим верить, что наши ценности и нормы априори близки и принимаемы всеми приезжающими гостями и будущими жителями нашей страны. В этой связи наша готовность принимать будущих участников нашей экономики с непременным знанием русского языка – не прихоть, а необходимость для гармоничного проживания представителей разных народов и культур на одной территории и забота о благе нашей страны и нашего общего будущего», – объясняет специалист.

    По ее мнению, способы проверки знаний русского языка необходимо обсуждать как с педагогами начальных классов профильного предмета и школьными психологами, так и с классными руководителями начальных классов. Однако собеседница подчеркивает, что важно начать процесс адаптации вновь прибывающих в страну детей именно с оглашения правил и норм, а не с запретов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД порассуждала о том, как должна быть организована система преподавания в классах, где также обучаются не говорящие по-русски дети мигрантов.

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    12 ноября 2024, 19:59 • Новости дня
    Вучич: Страны Европы выстроятся в очередь за российским газом
    Вучич: Страны Европы выстроятся в очередь за российским газом
    @ РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Из-за сокращения экспорта сжиженного природного газа из США через три-четыре года многие страны будут вынуждены обратиться к России за поставками природного газа, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    Он пояснил, что в ближайшие годы Соединенные Штаты сократят экспорт сжиженного природного газа из-за растущего внутреннего потребления. Это, по мнению Вучича, приведет к серьезным энергетическим проблемам для стран, зависящих от поставок СПГ из США, пишет «Московский комсомолец».

    Президент Сербии отметил, что в результате этой ситуации многим странам, включая тех, кто ранее запрещал российский газ, придется обращаться за поставками именно к России. Он подчеркнул, что в будущем «все встанем в очередь» за российским газом, и Москва станет ключевым поставщиком для многих государств.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила заменить природный газ из России на сжиженный из Соединенных Штатов, так как он дешевле. Между тем страны ЕС за последние месяцы значительно увеличили закупки российского сжиженного природного газа. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия наращивает производство и экспорт СПГ.

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    12 ноября 2024, 14:48 • Новости дня
    Тайвань тайно передал Украине комплексы HAWK

    Forbes: Тайвань тайно поставил ВСУ 15 батарей зенитных ракетных комплексов HAWK

    Тайвань тайно передал Украине комплексы HAWK
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Тайвань тайно передал Украине 15 батарей зенитных ракетных комплексов HAWK с шестью пусковыми установками каждая, чтобы поддержать украинскую противовоздушную оборону в условиях перевода кадров в пехоту, сообщает Forbes.

    Тайвань передал украинским вооруженным силам комплексы противовоздушной обороны HAWK, сообщает Forbes. Обозреватель Дэвид Экс отметил, что остров тайно поставил Украине батареи зенитных ракет HAWK, что может существенно укрепить украинскую ПВО.

    По словам бывшего чиновника Пентагона Тони Ху, Тайвань передал лишние батареи этих комплексов, что делает его ключевым игроком в поддержке украинских ВВС. «Тайвань, возможно, без особой шумихи стал одним из главных спасителей украинских ВВС», – заявил Ху.

    Как сообщает издание, на вооружении ВСУ могли оказаться 15 батарей ЗРК HAWK, каждая из которых оснащена как минимум шестью пусковыми установками, способными запускать три ракеты. Это происходит на фоне перевода кадров из ПВО в пехоту, что ранее отмечала депутат Рады Марьяна Безуглая и подтвердил экс-спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, У Чжунда, ветеран спецназа Тайваня, погиб в ходе боевых действий на Украине в результате ночной операции у Авдеевки подтвердил представитель внешнеполитического ведомства Тайваня.

    Skydio, крупнейший производитель беспилотников в США, столкнулась с кризисом поставок из-за китайских санкций, запрещающих поставки ключевых компонентов, включая батареи. Компания Skydio начала ограничивать продажи аккумуляторов для своих дронов и продолжает поддержку Тайваня, несмотря на санкции, что отразится на клиентах.

    США начинают поставки особо ценных вооружений на Тайвань, включая комплексы HIMARS, которые также интересуют Украину.

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    12 ноября 2024, 16:44 • Новости дня
    Украина планирует мобилизовать миллион человек до конца 2024 года
    Украина планирует мобилизовать миллион человек до конца 2024 года
    @ Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские власти планируют мобилизовать 1 млн человек до конца 2024 года, включая инвалидов и психически нездоровых, с целью немедленной отправки на фронт.

    Украинские власти поставили задачу перед территориальными центрами комплектования мобилизовать 1 млн человек для отправки на фронт, передает «РИА Новости». Замглавы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил, что мобилизация должна быть завершена до конца 2024 года. Основными регионами для набора станут Харьковская, Одесская, Днепропетровская области и подконтрольные Киеву районы Запорожской и Херсонской областей.

    По словам Лисняка, в Харьковскую область были направлены 20 тыс. сотрудников военкоматов из западных регионов Украины. Он отметил, что мобилизации подлежат даже те граждане, кто имеет бронь от призыва или непригоден к военной службе по здоровью, в том числе инвалиды и люди с психическими заболеваниями. Также, по его словам, мобилизация ведется среди заключенных, которых отправляют на наиболее опасные участки фронта.

    Лисняк также рассказал, что из сотрудников правоохранительных органов формируются стрелецкий и штурмовой батальоны «Лють», а сами силовики привлекаются к мобилизационным рейдам. Он отметил резкую эскалацию социального напряжения в Харьковской области, где увеличилось количество поджогов автотранспорта сотрудников ТЦК, полиции и военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине начали мобилизовать людей с туберкулезом и ВИЧ-инфицированных в ряды вооруженных сил, несмотря на их состояние здоровья. Руководители украинского военно-промышленного комплекса стали скрывать своих сотрудников от мобилизации, чтобы сохранить рабочие кадры на производствах.

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    12 ноября 2024, 14:46 • Новости дня
    Стало известно о планах РЖД продать Рижский вокзал за 1 млрд рублей

    РЖД оценили Рижский вокзал в 1 млрд рублей для продажи

    Стало известно о планах РЖД продать Рижский вокзал за 1 млрд рублей
    @ Roman Denisov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Совет директоров РЖД вновь обсудит вопрос продажи Рижского вокзала в Москве на заседании 12 ноября, стоимость вокзала оценили в 1 млрд рублей.

    РЖД вновь планируют обсудить продажу Рижского вокзала на севере Москвы. Как передает РБК, на заседании совета директоров компании, которое состоится 12 ноября, будет рассмотрен вопрос об одобрении сделки. Вокзал оценен в 1 млрд рублей.

    По словам источника, знакомого с повесткой собрания, и собеседника, близкого к госкомпании, других деталей, таких как возможный покупатель и сроки реализации, пока не раскрыто. Представитель РЖД отказался от комментариев по этому вопросу.

    Как сообщалось ранее, вопрос о предварительном одобрении сделки был внесен в повестку еще в конце сентября. Тем не менее результаты предыдущего обсуждения не были раскрыты. В начале ноября стало известно, что вопрос продажи будет повторно обсужден на предстоящем заседании. Причины, по которым РЖД решили продать вокзал, официально не комментировались.

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    12 ноября 2024, 19:34 • Новости дня
    Зеленский решил рассмотреть на пост посла в США скандального дипломата

    В офисе Зеленского рассматривают назначение Мельника послом в США

    Зеленский решил рассмотреть на пост посла в США скандального дипломата
    @ dpa/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Офис Зеленского рассматривает кандидатуру Андрея Мельника на пост посла Украины в США вместо Оксаны Маркаровой, чья отставка была запрошена республиканцами.

    Как сообщает ТАСС, Мельник известен своими скандальными высказываниями во время работы в Германии, где он занимал пост посла с 2015 по 2022 год. Помимо Мельника, среди кандидатов называются заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква и внештатный советник Тимофей Милованов.

    Оксана Маркарова, нынешний посол Украины в США, может быть заменена на фоне критики со стороны республиканцев. Они были недовольны визитом Зеленского в Пенсильванию, где его сопровождали только представители Демократической партии. Смена посла может произойти до инаугурации избранного президента Дональда Трампа в январе 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник послал к черту депутата Бундестага Ральфа Стенгера за его критику передачи Киеву кассетных боеприпасов.

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Мельника послом в Бразилии. Мельник был уволен с поста посла в Германии после скандала с оскорблением канцлера Олафа Шольца.

    Президент Украины Владимир Зеленский намерен сменить посла в США Оксану Маркарову из-за недовольства республиканцев.

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    12 ноября 2024, 19:08 • Новости дня
    В Киргизии задержали планировавших госпереворот заговорщиков

    МВД Киргизии задержало планировавшую захват власти группу заговорщиков

    В Киргизии задержали планировавших госпереворот заговорщиков
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Киргизии задержана группа, включающая бывших силовиков и иностранца, за планирование массовых беспорядков и насильственного захвата власти.

    Как передает ТАСС, сотрудники МВД Киргизии арестовали группу лиц, в которую входили бывшие сотрудники силовых структур и иностранный гражданин, проходивший боевую подготовку. Заговорщики планировали осуществить госпереворот.

    В официальном заявлении МВД Киргизии говорится: «Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД была получена информация о подготовке некой группировкой массовых беспорядков и дестабилизации общественно-политической ситуации. По полученным данным, указанная организованная группировка была создана с целью организации массовых беспорядков, насильственного захвата власти».

    В результате оперативно-следственных мероприятий задержаны несколько участников группировки. МВД продолжает расследование, чтобы выявить все детали и всех участников предполагаемого заговора.

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    12 ноября 2024, 20:25 • Новости дня
    В Петербурге суд арестовал квартиру тещи журналиста Невзорова
    В Петербурге суд арестовал квартиру тещи журналиста Невзорова
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Суд в Петербурге арестовал недвижимость на Петроградской стороне, принадлежащую теще журналиста Александра Невзорова (признан в России иностранным агентом), по иску прокуратуры.

    Как передает ТАСС, руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева сообщила, что квартира была отчуждена Лидией Невзоровой своей матери Наталии Колесниковой по договору купли-продажи.

    В иске, представленном прокуратурой, содержится просьба признать сделку купли-продажи мнимой и обратить имущество в доход государства. В связи с этим суд применил обеспечительные меры, наложив арест на квартиру.

    Предварительное судебное заседание назначено на декабрь. Вопрос о признании сделки и дальнейшем статусе квартиры будет решаться в ходе этого заседания.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что журналист Александр Невзоров и его супруга Лидия Невзорова признаны экстремистским объединением, соответствующее решение вынес Октябрьский суд Петербурга.

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    12 ноября 2024, 16:04 • Новости дня
    Объявлено об изменении состояния здоровья певца Серова

    Представитель певца Серова сообщил об улучшении состояния здоровья артиста после болезни

    Объявлено об изменении состояния здоровья певца Серова
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Народный артист России Александр Серов, чье самочувствие ранее вызывало беспокойство, идет на поправку и проходит лечение, сообщает его представитель.

    Как пишет ТАСС, состояние здоровья народного артиста России Александра Серова заметно улучшилось, он идет на поправку. Это подтвердил представитель певца, который отметил, что Серов проходит соответствующее лечение.

    Поводом для беспокойства стали сообщения СМИ о возможной болезни артиста. Особенно это обсуждение усилилось после его выступления в подмосковной Балашихе, где многие обратили внимание на его внешний вид.

    По словам представителя Серова, информация о том, что певец выступал в спортивном костюме, не соответствует действительности. На самом деле, он был в классических брюках и туфлях, а кофта была выбрана из-за озноба, вызванного температурой.


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    12 ноября 2024, 12:45 • Новости дня
    ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины

    ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики ВПК Украины

    ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов и объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, удары наносились по скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты шесть американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 71 беспилотник.

    С начала проведения специальной военной операции уничтожены 648 самолетов, 283 вертолета, 35 622 беспилотника, 585 ЗРК, 19 176 танков и других бронемашин, 1487 боевых машин РСЗО, 17 723 орудия полевой артиллерии и минометов, 28 182 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России поразили место проведения испытаний ОТР «Сапсан» ВСУ. А в прошлые выходные ВС России нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ.

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