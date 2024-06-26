Раненая жительница Севастополя рассказала, как спасла детей из-под обстрела

Жительница Севастополя Владлена рассказала о спасении детей из-под обстрела ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, первое, что они услышали, – взрыв над головой, после чего ее крестник Ваня выбежал из воды и побежал под навес, передает РИА «Новости».

Владлена добавила, что как только она зашла под навес, начали падать «шарики» (суббоеприпасы). Она добавила, что последний «шарик» упал недалеко от бара, где они прятались, у нее заложило уши, а в ноге остался осколок. Потом это взрывы закончилось, а рядом с ней оказались дети, мать которых ранило, или убило.

Она отметила, что активное участие в эвакуации оказал один из барменов кафе на пляже, а также официант заведения и спасатели. Кроме того, спустя короткое время люди начали приходить в себя и помогать друг другу.

«Дети говорят – возьмите нас с собой. Мы без родителей. Я им говорю, у меня машина забита – пошли на руки на колени. Куда-нибудь сядем. И мы уехали оттуда. Только потом осознание пришло, что с нами случилось», – рассказал Владлена.

Напомним, по данным Минобороны, в воскресенье киевским режимом была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.

В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей.