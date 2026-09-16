На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.6 комментариев
«Новые кадры» CBS News оказались снимками уничтоженного в марте самолета ВВС США
Американский телеканал CBS News опубликовал «новые кадры», которые демонстрируют масштабные разрушения на американских базах на Ближнем Востоке в результате ударов ракет и дронов Ирана. Газета ВЗГЛЯД выяснила, что «новые кадры» оказались снимками самолета-разведчика Boeing E-3 Sentry AWACS ВВС США, уничтоженного иранским ударом 28 марта на базе в Саудовской Аравии. Фотографии пораженного самолета ранее уже публиковались.
Телеканал CBS News опубликовал новые кадры разрушений на базах Соединенных Штатов на Ближнем Востоке после иранских ударов. Фото с последствиями иранских атак беспилотниками и ракетами передали действующие военнослужащие на условиях анонимности. На одном из снимков с базы ВВС в Саудовской Аравии зафиксировано прямое попадание в заднюю часть четырехмоторного самолета Boeing E-3 Sentry. Хвост оторван от обгоревшего фюзеляжа, на котором крепился радар, необходимый для сбора разведданных в воздухе.
«Это серьезный ущерб нашим базам, о котором не сообщалось американской общественности. Мы стоим там с закрытыми глазами, получая удар в лицо», – рассказал телеканалу один из солдат.
При проверке фотографий газета ВЗГЛЯД выяснила, что снимки этого же самолета U.S. Air Force E-3 Sentry AWACS с авиабазы в Оклахоме, уничтоженного иранским ударом 28 марта 2026 года на базе в Саудовской Аравии, уже публиковались 30 марта 2026 года сетью USA TODAY Network и доступны в фотоархиве агентства Reuters.