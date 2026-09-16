Tекст: Вера Басилая

Источник в силовых структурах сообщил, что российские штурмовые подразделения успешно организовали засаду для украинского спецназа и пехоты в Сумской области, передает ТАСС.

По его словам, украинские силы попытались предпринять неудачную контратаку, отбить занятые позиции в лесном массиве. Малая группа спецназа противника без доразведки и прикрытия БПЛА зашла в посадку, общаясь жестами в полной тишине, начала производить разведку местности, после чего зашла группа украинских солдат для закрепления.

«За всей работой ВСУ наблюдали российские штурмовики, после того как противник собрался в лесополосе, по ним был нанесен удар», – сообщил источник в силовых структурах.

Собеседник агентства отметил высокую подготовку украинского подразделения. Бойцы передвигались скрытно, общались жестами и соблюдали дистанцию, однако это не помогло им избежать удара после того, как группа собралась в лесополосе.

В августе российские военнослужащие разгромили несколько штурмовых групп противника на Сумском направлении.

В конце июля подразделения территориальной обороны ВСУ отошли с занимаемых позиций в районе Малой Слободки.

Перед этим бойцы группировки «Север» пресекли восемь безуспешных вражеских контратак.