На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.6 комментариев
Российские штурмовики устроили засаду на спецназ ВСУ в Сумской области
Российские военнослужащие заманили украинский спецназ и пехоту в подготовленную ловушку во время попытки контратаки в Сумской области, сообщили в российских силовых структурах.
Источник в силовых структурах сообщил, что российские штурмовые подразделения успешно организовали засаду для украинского спецназа и пехоты в Сумской области, передает ТАСС.
По его словам, украинские силы попытались предпринять неудачную контратаку, отбить занятые позиции в лесном массиве. Малая группа спецназа противника без доразведки и прикрытия БПЛА зашла в посадку, общаясь жестами в полной тишине, начала производить разведку местности, после чего зашла группа украинских солдат для закрепления.
«За всей работой ВСУ наблюдали российские штурмовики, после того как противник собрался в лесополосе, по ним был нанесен удар», – сообщил источник в силовых структурах.
Собеседник агентства отметил высокую подготовку украинского подразделения. Бойцы передвигались скрытно, общались жестами и соблюдали дистанцию, однако это не помогло им избежать удара после того, как группа собралась в лесополосе.
В августе российские военнослужащие разгромили несколько штурмовых групп противника на Сумском направлении.
В конце июля подразделения территориальной обороны ВСУ отошли с занимаемых позиций в районе Малой Слободки.
Перед этим бойцы группировки «Север» пресекли восемь безуспешных вражеских контратак.