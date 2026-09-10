  • Новость часаКолесник: Украина втягивает Британию в прямой военный конфликт с Россией
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Венгрия перешла к антироссийской политике с нюансами
    Россия договорилась о поставке Индии 105 самолетов Ил-114-300
    МВД сообщило о введении налога на неработающих родственников мигрантов
    Медведев объяснил причины ужесточения собственной риторики
    ФСБ: Киев планировал теракт против резиденции посла Британии в Москве
    Луговой: Посольство Британии в Москве следует закрыть из-за угрозы провокаций
    Медведев опроверг слухи о новой волне мобилизации в России
    Евросовет заявил о планах ввести новые общеевропейские налоги
    Россия предложила Вьетнаму аренду самолетов по «мокрому» лизингу
    Мнения
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Зачем Христос приходил в Калмыкию после войны

    Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.

    2 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Русский язык на Украине сохраняет долгая воля

    «Ты – то, что ты ешь», – говорят диетологи средней руки. Киевляне питаются не отходами с киевского стола, а продуктами мировых культур. Поэтому и сохраняют русский.

    10 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Американские переговорщики по Украине зависли в зоне ожидания

    Администрация Трампа оценила ситуацию и отказалась предпринимать хоть какие-то действия ни в части поддержки Киева, ни в плане роста давления на Москву. То есть в идею достижения урегулирования украинского вопроса через давление на Россию там попросту не верят.

    2 комментария
    10 сентября 2026, 12:28 • Новости дня

    Российские войска взяли под контроль харьковские Гоптовку и Зарубинку

    Российские войска взяли под контроль харьковские Гоптовку и Зарубинку
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные освободили населенные пункты Гоптовка и Зарубинка, расположенные в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России успешно продвинулись на харьковском направлении, взяв под свой контроль два населенных пункта. Речь идет о Гоптовке и Зарубинке, сообщает Минобороны России.

    Успешные действия были осуществлены силами подразделений группировки войск «Север».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военнослужащие освободили населенный пункт Озерное в Харьковской области.

    Неделей ранее Вооруженные силы России взяли под контроль село Должанка на этом же направлении.

    В начале августа бойцы спецназа «Ахмат» совместно с группировкой «Север» пресекли попытки украинских диверсантов вернуть утраченные позиции.

    10 сентября 2026, 01:45 • Новости дня
    Медведев объяснил причины ужесточения собственной риторики
    Медведев объяснил причины ужесточения собственной риторики
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев согласился с тем, что его риторика в последние годы стала жестче, а повлияли на это некоторые обстоятельства и страны.

    «Не буду лукавить – то, каким образом повели себя ряд стран с нашим государством, с нашим народом, повлияло на мою риторику. Если раньше я мог просто так думать, особенно находясь на известных государственных позициях, то сейчас я об этом говорю открыто. Я считаю, что это правильно», – заявил он в интервью газете «Ведомости».

    Медведев также считает, что его слова в значительной мере отражают точку зрения большинства российских граждан. Кроме того, политик признался в некоторой степени разочарованности.

    «Я разочарован. Это правда. Мне казалось, что ряд государств и политиков, с которыми мы выстраивали отношения, должны были быть более умными. Например, европейцы… Они могли себя совершенно иначе повести при возникновении конфликта. Я не говорю – принять российскую точку зрения. Но просто оценить, что происходит. Почему у нас такие обеспокоенности?» – сказал он, подразумевая причины СВО.

    По мнению Медведева, при всей абсурдности ситуации, когда «наши ракеты направлены на ваши города, а ваши ракеты – на наши» и всем понятно, что нравиться подобное не может никому, «они наплевали на нашу позицию».

    «Результат известен», – резюмировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев заявил, что конфликт на Украине должен завершиться на условиях Москвы, а также заверил, что Москва не забудет ни одного антироссийского шага Запада. Замглавы Совбеза также отметил, что немецкие власти ведут себя как неонацисты.

    Комментарии (13)
    9 сентября 2026, 16:22 • Новости дня
    CNN: Приближение российских войск к Славянску и Краматорску гасит оптимизм Украины
    CNN: Приближение российских войск к Славянску и Краматорску гасит оптимизм Украины
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Оптимизм Украины относительно положения на фронте ослабевает по мере продвижения российских войск к ключевым оборонительным узлам в Донбассе. Под угрозой оказлись последние города из так называемого «пояса крепостей» – Славянск и Краматорск, передает CNN.

    Как отмечает телеканал, ситуация заметно ухудшилась в последние недели: украинские подразделения все чаще оказываются в невыгодном положении на разных участках фронта. По оценке аналитика американского Института изучения войны (ISW) Дженни Олмстед, обстановка складывается в пользу Москвы – российские ВС постепенно приближаются к Славянску и Краматорску.

    «Пояс крепостей» имеет значение для обороны не только Донбасса, но и других районов восточной и центральной Украины. Городская застройка, рельеф, автомобильные и железные дороги формируют естественный барьер перед малонаселенными равнинами на западе. Прорыв этого рубежа, указывает CNN, может позволить российским войскам наступать значительно быстрее.

    Пресс-офицер 93-й механизированной бригады ВСУ Ирина Рыбакова рассказала телеканалу о резком ухудшении обстановки в Краматорске за последние недели. По ее словам, удары происходят десятки раз в день, а беспилотники представляют постоянную опасность. Утром и вечером жители практически не выходят на улицы, а почти все мосты в городе разрушены. Краматорск долгое время оставался важным тыловым центром ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска вплотную приблизились к Славянску и Краматорску. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил о преодолении первого оборонительного рубежа укрепрайона. Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2026, 13:08 • Видео
    Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2026, 13:56 • Новости дня
    Эксперт объяснила важность уничтожения логистических центров ВСУ в Николаеве

    Политолог Шеслер: Николаев стал ключевым транспортным центром обеспечения ВСУ

    Эксперт объяснила важность уничтожения логистических центров ВСУ в Николаеве
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Большая часть портовых и складских мощностей в Николаеве является частью разветвленной сети снабжения ВСУ. Поэтому российские удары направлены не на поражение отдельных целей, а на уничтожение всей логистической схемы, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Россия поразила объекты ВПК, порты и грузовые терминалы в Николаевской и Одесской областях.

    «В нынешней конфигурации линии боевого соприкосновения Николаев стал одним из главных транспортных центров обеспечения ВСУ. Морской порт практически блокирован, но грузы доставляются поездами и автомобилями. Кроме того, на складах хранится множество товаров военного и двойного назначения, которые были завезены ранее», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    По ее словам, расположенные в пригородах Николаева и рядом с портами логистические центры имеют огромные крытые площади. «Также под нужды ВСУ используется прилегающая территория, на которой располагались так называемые стройдворы», – напомнила спикер.

    «Склады и логистические центры имеют разветвленные подъездные пути, коммуникации, электроснабжение. Поэтому их удобно использовать для перераспределения военных грузов. При этом объекты разбросаны по пригородам Николаева. Это объясняет регулярность российских ударов. Все цели невозможно поразить за одну ночь», – заметила собеседница.

    Она также обратила внимание на то, что пораженные комплексы тесно связаны с торговыми сетями, такими как «Эпицентр» и «Метро». «Россия наносит точечные удары также и по ряду ТЦ, используемых для помощи ВСУ. Таким образом, уничтожаются не отдельные элементы схемы снабжения противника, а целые блоки», – пояснила эксперт.

    Шеслер указала, что немалая часть складских и портовых резервуаров используется для хранения топлива для ВСУ. «Бывшие маслоэкстракционные мощности, зерновые и глиноземные терминалы адаптированы под военные нужды. Это кратно увеличивает важность российских ударов по Николаеву», – считает аналитик.

    «Учитывая всю номенклатуру хранящихся там товаров и массированность российского удара, в скором времени мы увидим сокращение определенных поставок. В первую очередь это отразится на подразделениях ВСУ, находящихся на Херсонском направлении», – предположила спикер.

    «Также значимо поражение одесской портовой инфраструктуры, используемой для доставки военных грузов из-за границы», – добавила эксперт. При этом, уточнила она, заявления местных властей, что Украине грозит продовольственная катастрофа из-за российских ударов, ложны. «В стране достаточно продуктов», – резюмировала Шеслер.

    В ночь на среду Россия групповыми ударами поразила объекты украинского ВПК, морские порты и суда, а также логистические центры, работающие в интересах ВСУ. Атака была проведена высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также БПЛА, говорится в канале Минобороны в Max.

    Основная часть целей располагается в Николаеве и Николаевской области. В грузовом терминале «Ника терра» было уничтожено три резервуара с ГСМ, предназначенных для ВСУ, и три хранилища с военными грузами. Также был поражен цех по производству и склад хранения БПЛА.

    Кроме того, под удар попали логистические центры «Метро», «АТП ЮТК», «Новая почта», «Николаев-2», «Электротехника», а также складские терминалы «Диметра» и Жовтневое. Помимо этого, целью стала электроподстанция «Трихаты», снабжающая николаевские портовые мощности. В самом порту целями стали четыре резервуара с ГСМ и хранилище с военным имуществом.

    Также объектом ударов стал идущий в Одессу сухогруз с военными товарами. Газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах России в зоне СВО. В частности, российские войска вплотную приблизились к еще остающимся под контролем ВСУ ключевым городам Донбасса – Славянску и Краматорску.

    Комментарии (5)
    10 сентября 2026, 10:40 • Новости дня
    При атаке безэкипажного катера на набережную Сочи пострадали 28 человек
    При атаке безэкипажного катера на набережную Сочи пострадали 28 человек
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    При ночной атаке безэкипажного катера на набережную Сочи пострадали 28 человек, среди пострадавших – двое детей, сообщили в оперативном штабе Кубани.

    Число пострадавших после удара безэкипажного катера по сочинской набережной возросло до 28 человек, передает Оперштаб в Max. Ранее сообщалось о восьми раненых.

    «По уточненным данным, при атаке БЭК ночью 9 сентября на набережной в Сочи пострадали 28 человек, в том числе двое детей», – говорится в заявлении.

    Всем пострадавшим оперативно оказали необходимую медицинскую помощь. На данный момент в медицинских учреждениях остаются трое взрослых и один ребенок. В результате ночного нападения также частично пострадала инфраструктура пляжа и прилегающая территория Приморской набережной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, изначально оперативный штаб сообщил об одном пострадавшем на набережной Сочи. Позже число раненых возросло до восьми человек. В августе от удара беспилотников по кубанскому селу Архипо-Осиповка пострадали почти 60 граждан.

    Комментарии (6)
    9 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    Высокопоставленный командир ВСУ уничтожен ударом по мосту в Краматорске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Офицер элитных беспилотных войск Вооруженных сил Украины Вадим Герасика ликвидирован во время удара по мосту в Краматорске.

    «В Краматорске в результате удара по мосту через Казенный Донец ликвидирован начальник штаба – заместитель командира 39-го отдельного батальона беспилотных систем майор Герасика», – рассказал РИА «Новости» источник в российских силовых структурах.

    Машина офицера в момент удара двигалась по мосту. Точный удар не только перерезал украинскую логистику, но и уничтожил высокопоставленного командира войск беспилотных систем.

    Напомним, 7 сентября российская авиация атаковала мост в Краматорске полуторатонными фугасными бомбами.

    Месяцем ранее военнослужащие группировки войск «Южная» сожгли пункты управления украинскими беспилотниками на краматорско-дружковском направлении.

    В июле российские военные ликвидировали командира батальона отдельной бригады беспилотных систем ВСУ.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    Военным Армении приказали отдавать честь по стандартам НАТО

    Hraparak: Военным Армении приказали отдавать честь по стандартам НАТО

    Военным Армении приказали отдавать честь по стандартам НАТО
    @ Daniel Naupold/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащих армянской армии обязали выполнять воинское приветствие по стандартам Североатлантического альянса, поднося руку к голове без головного убора, пишет издание Hraparak.

    Ранее воинское приветствие выполнялось с поднесением руки к головному убору, теперь же солдатам и офицерам необходимо его снять, передает РИА «Новости». «По нашим сведениям, армянская армия пока соответствует стандартам армий НАТО исключительно в вопросах, не имеющих первостепенного значения. Например, военнослужащим предписано впредь отдавать честь без головного убора, как принято в армиях НАТО», – говорится в публикации онлайн-издания hraparak.am.

    Источники издания отмечают, что подобные нововведения вызывают недовольство среди военных, которые считают их бессмысленными. В министерстве обороны Армении заявили, что окончательного решения по этому вопросу пока нет, однако обсуждения возможного перехода на новые стандарты приветствия уже ведутся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Армения решила ввести в вооруженных силах военную форму по стандартам НАТО.

    В рамках реформ Минобороны республики отказалось от уставного восклицания «Ура!».

    В мае текущего года военное ведомство изменило эмблему армии.

    Комментарии (7)
    10 сентября 2026, 07:13 • Новости дня
    Окруженные в Харьковской области силы ВСУ понесли потери

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подразделения украинской армии, оказавшиеся в окружении в Харьковской области, несут потери под массированными ударами российской авиации и артиллерии, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Попавшие в окружение боевики ВСУ в Харьковской области несут серьезные потери, сказал собеседник ТАСС.

    «На великобурлукском направлении ожесточенные бои в районе Ольховатки. Российская авиация и артиллерия интенсивно работают по скоплениям живой силы противника внутри котла. Бойцы «Севера» уничтожают окруженные силы противника», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные продолжили сужение кольца вокруг окруженных украинских формирований.

    За прошедшую неделю украинские войска потеряли более 20 единиц техники при попытках прорыва.

    Внутри образовавшегося котла остаются около 1,7 тыс. боевиков.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2026, 08:24 • Новости дня
    Разработан антидрон «Кречет» со скоростью полета до 450 км в час
    Разработан антидрон «Кречет» со скоростью полета до 450 км в час
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В России создали самый быстрый самолетный антидрон «Кречет», способный развивать скорость до 450 км в час и перехватывать вражеские беспилотники.

    Российские разработчики представили новый беспилотник, способный перехватывать вражеские дроны на высоких скоростях, передает РИА «Новости». Аппарат оснащен двумя электромоторами и запускается с помощью катапульты.

    «Впервые представлен самый быстрый в России антидрон самолетного типа «Кречет» на двух электромоторах со скоростью до 450 км в час. Запускается с катапульты, имеет повышенную маневренность за счет обратной стреловидности крыла и за счет этого фактора уменьшен его размер», – рассказал генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

    По словам руководителя центра, высокая скорость необходима для перехвата беспилотников противника вдогонку. Обратная стреловидность крыла обеспечивает аппарату высокую маневренность, особенно на малых скоростях, что важно при атаке на маневрирующие цели. Если дрон промахнется, он сможет быстро развернуться и повторить атаку.

    Аппарат может быть оснащен боевой частью или поражать цели кинетически. Благодаря своим характеристикам «Кречету» не требуются мобильные платформы – он способен самостоятельно догонять вражеские дроны, такие как «Лютый», скорость которых не превышает 200 км в час. Модель была впервые показана на Международном технологическом конгрессе в парке «Патриот».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инженеры группировки войск «Запад» спроектировали дрон-перехватчик «Астра-ПВО» с максимальной скоростью 560 км в час.

    Российские подразделения в зоне специальной военной операции приступили к боевым испытаниям зенитного беспилотника «Сварог про» с искусственным интеллектом.

    Бойцы батальона противодействия БПЛА за один день сбили свыше 50 украинских аппаратов с помощью дрона «Елка».

    Комментарии (4)
    9 сентября 2026, 19:54 • Новости дня
    ВС России поразили два логистических центра ВСУ в Николаеве

    ВС России поразили склад хранения БПЛА ВСУ на территории «Конвейрмаш»

    ВС России поразили два логистических центра ВСУ в Николаеве
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли точные удары по военным объектам противника, уничтожив хранилища дронов на заводе «Конвейрмаш» и крупные логистические узлы, сообщило Минобороны.

    Российская армия провела успешную атаку на военную инфраструктуру ВСУ с использованием высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотных летательных аппаратов, сообщается в канале ведомства в Max. В числе пораженных объектов – склад хранения БПЛА на территории «Конвейрмаш».

    Помимо этого, удары пришлись по логистическим центрам Delivery и «Нибулон» в Николаеве. Эти объекты активно использовались для хранения и распределения грузов украинской армии. Также атаке подвергся морской порт города.

    На территории грузового терминала «Ника терра» уничтожены хранилища с военным имуществом и резервуары с горюче-смазочными материалами.

    Дополнительно военные вывели из строя судно типа «буксир». Оно занималось сопровождением морских кораблей в порт Одессы.

    Ранее политолог Лариса Шеслер назвала Николаев одним из главных транспортных центров обеспечения украинской армии.

    Министерство обороны отчиталось об уничтожении хранилищ с военным имуществом на территории николаевского грузового терминала «Ника терра».

    Несколькими днями ранее российские военные уничтожили в этом регионе крупный логистический объект с военно-техническим оборудованием.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2026, 18:00 • Новости дня
    ФРГ решила модернизировать порт Бремерхафен к приему крупных контингентов НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Германии направят около 1,5 млрд евро на модернизацию порта Бремерхафен для быстрой переброски войск и техники НАТО, пишет Euractiv.

    Германия планирует вложить около 1,5 млрд евро в обновление порта Бремерхафен для оперативного приема крупных военных контингентов и техники НАТО, пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал Euractiv.

    «Во вторник власти Бремена одобрили инвестиционный план по развитию инфраструктуры на сумму 200 млн евро, который должен обеспечить привлечение 1,35 млрд евро от правительства ФРГ на модернизацию морского порта Бремерхафен и его транспортных связей с внутренними районами страны… В соответствии с требованиями НАТО, порт пройдет масштабную модернизацию, чтобы обеспечить возможность приема больших объемов военной техники в сжатые сроки», – говорится в публикации издания.

    Бремен станет одной из ключевых точек высадки войск альянса на восточном фланге. Первоначальную готовность порта обеспечат к 2027 году, а полностью завершат модернизацию в 2031 году.

    Глава минфина Бремена Бьерн Фекер подчеркнул, что инвестиции послужат оборонным целям НАТО и принесут пользу портовой отрасли. Мэр Бремена Андреас Бовеншульте добавил, что эти вложения станут крупнейшими в истории региона. Бремерхафен является четвертым по величине портом Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной агентство Bloomberg сообщило о подготовке немецкого порта Бремерхафен к перемещению тяжелой военной техники.

    Ранее российские дипломаты назвали ФРГ основным логистическим узлом для переброски сил НАТО на восточный фланг. Позже стало известно, что Берлин также запланировал создание нового арсенала дальнобойных вооружений за 12 миллиардов евро.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2026, 07:53 • Новости дня
    ВС России поразили склад дронов в Николаеве и два сухогруза в порту Одессы
    ВС России поразили склад дронов в Николаеве и два сухогруза в порту Одессы
    @ JulianexSonntag/AA/IMAGO/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска нанесли серию ночных ударов по логистическим центрам и морским портам Украины, уничтожив склады с иностранным вооружением и суда обеспечения, сообщило Минобороны.

    В ходе ночной атаки ударными беспилотниками был уничтожен склад дронов в Николаеве, указало ведомство в Max.

    Кроме того, в порту Черноморск Одесской области поражены объекты инфраструктуры распределительного центра таможенного терминала. Эти мощности использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения, поставляемых другими странами.

    Также на переходе морем в порт Одесса были поражены два сухогруза, которые доставляли военные грузы. Вместе с ними под удар попал буксир, сопровождавший эти суда.

    В начале сентября российские военные уничтожили логистический объект украинской армии в Николаеве.

    В ночь на среду в этом же городе и в Николаевской области были поражены пять логистических центров.

    Вечером 9 сентября удары пришлись по логистическим центрам Delivery и «Нибулон» в Николаеве.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2026, 19:33 • Новости дня
    Кровля и купол храма в Новороссийске пострадали при атаке украинских дронов

    Tекст: Денис Тельманов

    В Новороссийске в результате ночной атаки украинских беспилотников пострадал храм святителя Спиридона Тримифунтского, получивший повреждения кровли и куполов, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    Украинские беспилотники атаковали храм святителя Спиридона Тримифунтского в Новороссийске, передает ТАСС. В результате удара пострадала центральная часть здания. «Минувшей ночью беспилотники ВСУ нанесли удар не только по гражданской инфраструктуре, но и по православной святыне – храму святителя Спиридона Тримифунтского», – сообщил Кравченко.

    Мэр Новороссийска уточнил, что серьезные повреждения получили кровля и купола храма, а также частично нарушено остекление. При этом внутреннее убранство церкви практически не пострадало.

    Все иконы остались целы, а стены и алтарная часть получили лишь точечные повреждения. Восстановительные работы в храме начнутся 10 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после атаки беспилотников власти Новороссийска ввели в городе режим чрезвычайной ситуации.

    Мэр Андрей Кравченко объявил траур по погибшим жителям. Двумя днями ранее украинский дрон поджег купол храма Николая Чудотворца в Тамбовской области.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2026, 16:30 • Новости дня
    В Кремле объяснили готовность Зеленского к компромиссам нехваткой денег

    Песков: Готовность Зеленского к компромиссам вызвана нехваткой денег

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Готовность главы киевского режима Владимира Зеленского к компромиссам возникла из-за нехватки денег и оружия после ударов по гражданским объектам России, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Такая готовность появилась после того, как выразился президент Путин, киевский режим открыл ящик Пандоры, нанося удары по нашим объектам, мирным экономическим объектам, объектам социальной инфраструктуры», – приводит РИА «Новости» слова Пескова.

    Проявленную украинским руководством гибкость Песков объяснил стремительно ухудшающейся экономической ситуацией на Украине. Он подчеркнул, что готовность к обсуждению спорных вопросов возникла на фоне острой нехватки финансовых средств и вооружений у Киева.

    Представитель Кремля отметил, что украинским властям хорошо известно, на какие именно уступки им необходимо пойти для достижения мирного урегулирования конфликта. По его словам, в Киеве прекрасно понимают условия реального выхода из кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах США по снижению интенсивности конфликта зимой.

    Ранее Дмитрий Песков подтвердил готовность Москвы к мирным консультациям на территории Турции. До этого представитель Кремля анонсировал дальнейшее усиление военного давления на украинскую сторону для достижения поставленных целей.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2026, 14:27 • Новости дня
    Бывший главный кадровик Минобороны Кузнецов получил 12 лет колонии за взятку

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший начальник Главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов получил 12 лет колонии строгого режима за получение взятки на сумму более 80 млн рублей.

    Гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова к 12 годам колонии строгого режима за взятку, превышающую 80 млн рублей, передает ТАСС.

    «Назначить Кузнецову 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом в размере 125 млн 349 тыс. рублей, с запретом занимать руководящие должности в течение шести лет», – огласил судья приговор.

    Бывший генерал-лейтенант запаса лишен воинского звания и государственных наград. Суд также конфисковал в доход государства его жилой дом и участок в Краснодарском крае, а имущество останется под арестом до выплаты штрафа. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Кузнецов отказался признать вину в получении крупной взятки. Расследование этого уголовного дела Следственный комитет России завершил осенью прошлого года.

    Ранее правоохранительные органы арестовали недвижимость и активы генерала на сумму около 500 млн рублей.


    Комментарии (0)
    9 сентября 2026, 20:24 • Новости дня
    ВС России уничтожили украинский МиГ-29 и шесть локомотивов

    Минобороны: ВС России уничтожили украинский МиГ-29 и шесть локомотивов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские войска уничтожили украинский истребитель МиГ-29 в Киевской области с помощью беспилотников дальнего действия, а также поразили шесть локомотивов в четырех регионах страны, сообщило Минобороны.

    Российские военные ликвидировали украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме в Киевской области, передает РИА «Новости». Удар был нанесен с использованием беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.

    «МиГ-29 воздушных сил Украины уничтожен на аэродроме Васильково Киевской области с применением БПЛА дальнего действия», – заявили в Министерстве обороны России.

    Кроме того, российские силы поразили шесть локомотивов, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины. Удары наносились беспилотниками «Герань-4 сикер» в Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях. В военном ведомстве подчеркнули, что все намеченные цели были успешно поражены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня российские беспилотники поразили два украинских истребителя МиГ-29 на аэродроме в Николаевской области.

    В начале июля Вооруженные силы России нанесли массированный удар по логистическим центрам и военным аэродромам противника.

    Днем позже армия ликвидировала крупное хранилище топлива ВСУ в Харьковской области с помощью дрона «Герань-4».

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска взяли под контроль харьковские Гоптовку и Зарубинку
    При атаке безэкипажного катера на набережную Сочи пострадали 28 человек
    Казахстан нарастил транзит энергоносителей через Грузию
    Иран повредил американские военные самолеты в Иордании
    МВД назвало число ежегодно приезжающих в Россию иностранцев
    Разработан антидрон «Кречет» со скоростью полета до 450 км в час
    В Москве задержан художник-постановщик сериала «Ликвидация»

    Европа без России коллекционирует газовые кризисы

    Газовый рынок Европы сильно лихорадит. Так плохо подготовка к зиме не шла минимум 17 лет. Нервы сдают, и тысяча кубометров вплотную приближается к тысячам долларов. И это не предел цены, считают в Кремле. В то, что зимой газ может стоить еще дороже, поверили и сами европейцы. Как они допустили такой провал? Подробности

    Перейти в раздел

    США готовят Норвегию к противостоянию с Россией в Арктике

    Размещение в Норвегии южнокорейских самоходных установок и американского комплекса Mk 70 превращает королевство в новый военный плацдарм НАТО у границ России. Эксперты предупреждают, что дальность соответствующих ракет позволяет угрожать Северному флоту и стратегической авиации. Чем опасны универсальные пусковые установки, зачем альянс усиливается в Арктике и какой ответ может подготовить Москва? Подробности

    Перейти в раздел

    Новые ракеты усиливают роль боевых вертолетов в зоне спецоперации

    Россия впервые показала за рубежом сразу несколько образцов новейшего оружия – в том числе уже испытанных в зоне спецоперации. Наиболее интересные среди них – новые виды крылатых ракет. В чем их особенность и почему перед нами демонстрация новой роли боевых вертолетов? Подробности

    Перейти в раздел

    Венгрия перешла к антироссийской политике с нюансами

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что высылка десяти российских дипломатов вызвана «необходимостью защищать национальный суверенитет». Это объяснение ничего не объясняет. Чего на самом деле добивается Будапешт, ответ которому, как пообещали в Москве, будет жестким? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации