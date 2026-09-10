Сербия вооружается баллистикой перед лицом больших перемен

Tекст: Дмитрий Бавырин

Для тех в Сербии, кто моложе сорока, Александр Вучич – величина постоянная. Он как будто бы вечен, хотя ему всего 56 лет.

Его помнят как шефа военной пропаганды Слободана Милошевича, которому был запрещен въезд во все страны Евросоюза, и как популярного лидера, который ведет Сербию к членству в том же самом Евросоюзе. Его считали фактическим руководителем страны, когда он занимал пост министра обороны, а теперь подходит к концу его второй президентский срок.

Никто не верил, что эпоха Вучича на этом закончится – и она действительно планирует себя продлить. Одновременно с роспуском Скупщины - сербского парламента – президент утвердил решение о проведении внеочередных парламентских выборов 25 октября. Он сам возглавит список правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), а потом, если все сложится, – новый состав правительства, став премьер-министром.

По конституции это даже лучше, чем быть президентом, поскольку у премьера больше полномочий: Сербия - парламентская республика. Но реальная власть давно сосредоточена в том кресле, где сидит Вучич, и пересаживаться он может на свое усмотрение, - все перемены стоит считать косметическими.

Премьером он уже был в 2014-2017 годах, а нынешняя поездка на машине времени может закончиться аварией только в двух случаях: если на выборах внезапно победит оппозиция или произойдет госпереворот по кейсу «майдан». И то, и другое не то чтобы вероятно, но новое пересаживание из кресла в кресло все равно грозит оказаться самым трудным, поэтому гарантировать ничего нельзя даже с учетом нечеловеческой живучести Вучича как политика.

Противостоящая ему сила обла, озорна, огромна, стозевна - студенты. Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен тоже причастна, но представлять оппозицию на выборах будет Студенческий список. Это пока даже не партия, а общественное движение под флагами тех, кто барагозил на улицах Сербии полтора года, пытаясь обрушить власть по украинскому сценарию и под теми же предлогами - диктатура и коррупция.

Все началось с обрушения козырька нови-садского вокзала и гибели под ним 16 человек. Вызванный этим гнев был вполне благороден: проект капитального ремонта здания критиковали специалисты, а часть средств на него растащили чиновники. Это наложилось на усталость от эры Вучича и давно сформулированный запрос сербов на улучшение городской инфраструктуры (чтоб была не хуже, чем у соседей). Потом расширилось, вошло в раж, а теперь уже и не важно, с чего начиналось: борьба идет не за честную власть и не за эффективную власть, а просто - за власть.

Несколько раз, в моменты особенно масштабных протестов казалось, что Вучич не устоит, однако скептики в который уже раз были посрамлены.

Из двух главных требований бунтующих, президент с лукавой ухмылкой небожителя выполнил оба, однако с нюансами: назначил досрочные выборы в парламент (уже четвертые в десятилетии) и запланировал свою досрочную отставку, но только лишь для того, чтобы сохранить власть. В свою очередь, оппозиция решила объединиться вокруг студентов.

У СПП рейтинг одобрения в обществе за 40% и есть постоянный парламентский союзник в лице Социалистической партии, чьим лидером когда-то был Милошевич. У Студенческого списка рейтинг за 30% и есть некоторая надежда на то, что избирательный барьер преодолеет какая-нибудь из старых проевропейских партий, чьи бренды широкой популярностью больше не пользуются.

Таким образом, есть два претендента на власть и две группы поддержки. Два основных варианта развития событий. Пан или пропал.

Положение Еврокомиссии в этой конфронтации неоднозначно. Раскол в Сербии не проходит по линии «западники против патриотов», многое смешалось. В окружении Вучича немало агентов Брюсселя, а среди бунтующих - тех, кто считает позицию президента недостаточно просербской и пророссийской. Именно поэтому Урсула фон дер Ляйен и компания не приняли сторону оппозиции однозначно и не доверяют ряду заводил студенческого бунта.

Как следствие, еврочиновникам придется поработать головой и, включив все свои лоббистско-грантоедские структуры, помочь молодежи сформировать предвыборный список из лояльных к Брюсселю лиц, а потом еще и победить с этим коллективом на выборах. Нет ощущения, что в Еврокомиссии сейчас работают люди, которые способны решить столь нетривиальную задачу. Балканы тоже немного Восток, так что дело тонкое, а времени своим недоброжелателям хитрый интриган Вучич оставил мало.

Тем не менее, это первые по-настоящему конкурентные выборы будущего Сербии за долгие годы, когда победитель не известен, хотя и виден фаворит. Двумя словами - сюрпризы возможны. У друга и союзника Вучича - экс-премьера Венгрии Виктора Орбана - тоже был имидж непотопляемого и хорошие шансы сохранить власть, но его партия разгромно проиграла команде проевропейских «обновленцев».

Вероятно, в том числе поэтому уходящий президент и вероятный будущий премьер делает акценты не на том, что обеспечит Сербии лучшую жизнь, а на том, что обеспечит само существование сербского государства. На следующий год Вучич анонсировал запуск производства баллистических ракет дальнего радиуса действия, а чуть ранее - ударных беспилотников.

В Сербии идет подготовка к большой войне.

Вучич видит ее начало как нападение на сербскую территорию альянса двух исторических врагов - Хорватии и Албании с примкнувшим ним Косово. К сожалению, это не только предвыборная борьба с сопутствующей пропагандой и предложением сплотиться вокруг властей перед лицом национальной угрозы. Это вполне добросовестный взгляд будущее.

Пребывание Сербии на пороге перемен предопределено не тем, что под Вучичем зашаталось кресло, а тем, что Брюссель старается ускорить политические перемены на Балканах ради инкорпорирования в НАТО остатков полуострова.

Газета ВЗГЛЯД уже писала о том, что из-за этого и из-за планов Приштины на экспансию новая война грозит стать для Сербии неизбежностью, а Вучич отнюдь не параноик, хотя в реальности конфликт может начаться и по другому сценарию. В частности, совпасть с внутренними потрясениями, если результат парламентских выборов окажется неочевиден, и борьбу за власть решат продолжить на площадях.

Ощущение, которое Вучич пытается создать у собственных граждан, в том, что при нем как при премьере перемены будут менее болезненными и обойдутся без национальных предательств. И только сербам решать, что для них лучше: проводить дальнейшую подготовку страны к боевым действиям под опекой тех, кто против Сербии сам недавно воевал, - или же оставить в рубке непотопляемого капитана несмотря на то, что список претензий к нему по длине приближен к Дунаю.