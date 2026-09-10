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США дистанцировались от санкций союзников против Израиля
Politico: Вашингтон не стал вмешиваться в санкции союзников против Израиля
Белый дом решил не вмешиваться в политику союзников, которые ввели экономические ограничения против израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан.
Администрация президента США Дональда Трампа заняла выжидательную позицию в отношении санкций Британии, Франции и Канады против израильских поселений, пишет Politico. Вашингтон старается избегать публичных конфликтов с союзниками накануне промежуточных выборов.
Американский чиновник, знакомый с ситуацией, пояснил этот подход. «Нам не нужно ввязываться в каждую ссору между союзниками. Израиль может постоять за себя, и они это сделают», – заявил источник издания.
Госсекретарь Марко Рубио накануне отметил, что США не планируют вводить собственные рестрикции, но и не стал осуждать действия партнеров. По словам экспертов, такая стратегия позволяет Белому дому сохранить баланс между поддержкой Израиля и недовольством политикой премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Сам Дональд Трамп уклонился от резких заявлений, пообещав лишь обсудить ситуацию с израильской стороной. При этом ряд республиканцев в Конгрессе уже выразили обеспокоенность действиями союзников и призвали ввести ответные меры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США Дональда Трампа не стала возражать против британских санкций в отношении израильских поселений.
В конце августа сотни бывших израильских генералов потребовали от правительства остановить насилие поселенцев на Западном берегу реки Иордан.
Ранее отказ премьер-министра Биньямина Нетаньяху от американского мирного плана подорвал доверие союзников к политике Вашингтона.