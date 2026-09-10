  • Новость часаМВД сообщило о введении налога на неработающих родственников мигрантов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европа без России коллекционирует газовые кризисы
    Медведев объяснил причины ужесточения собственной риторики
    Apple оставила новую Siri AI без русского языка
    Кадыров призвал чеченцев укоротить бороды
    ФСБ: Киев планировал теракт против резиденции посла Британии в Москве
    Окруженные в Харьковской области силы ВСУ понесли потери
    Медведев опроверг слухи о новой волне мобилизации в России
    Россия договорилась о поставке Индии 105 самолетов Ил-114-300
    Трамп заявил об обеспеченности США венесуэльской нефтью на 500 лет
    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Русский язык на Украине сохраняет долгая воля

    «Ты то, что ты ешь» – говорят диетологи средней руки. Киевляне питаются не отходами с киевского стола, а продуктами мировых культур. Поэтому и сохраняют русский.

    2 комментария
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Американские переговорщики по Украине зависли в зоне ожидания

    Администрация Трампа оценила ситуацию и отказалась предпринимать хоть какие-то действия ни в части поддержки Киева, ни в плане роста давления на Москву. То есть в идею достижения урегулирования украинского вопроса через давление на Россию там попросту не верят.

    2 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Зачем железная дорога на золотую Колыму

    На Восточном экономическом форуме, прошедшем во Владивостоке, объявили о планах прокладки железнодорожной линии в Магадан. Единственная реакция на это у дальневосточных северян – давно пора!

    15 комментариев
    10 сентября 2026, 10:37 • Новости дня

    США дистанцировались от санкций союзников против Израиля

    Politico: Вашингтон не стал вмешиваться в санкции союзников против Израиля

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Белый дом решил не вмешиваться в политику союзников, которые ввели экономические ограничения против израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан.

    Администрация президента США Дональда Трампа заняла выжидательную позицию в отношении санкций Британии, Франции и Канады против израильских поселений, пишет Politico. Вашингтон старается избегать публичных конфликтов с союзниками накануне промежуточных выборов.

    Американский чиновник, знакомый с ситуацией, пояснил этот подход. «Нам не нужно ввязываться в каждую ссору между союзниками. Израиль может постоять за себя, и они это сделают», – заявил источник издания.

    Госсекретарь Марко Рубио накануне отметил, что США не планируют вводить собственные рестрикции, но и не стал осуждать действия партнеров. По словам экспертов, такая стратегия позволяет Белому дому сохранить баланс между поддержкой Израиля и недовольством политикой премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    Сам Дональд Трамп уклонился от резких заявлений, пообещав лишь обсудить ситуацию с израильской стороной. При этом ряд республиканцев в Конгрессе уже выразили обеспокоенность действиями союзников и призвали ввести ответные меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США Дональда Трампа не стала возражать против британских санкций в отношении израильских поселений.

    В конце августа сотни бывших израильских генералов потребовали от правительства остановить насилие поселенцев на Западном берегу реки Иордан.

    Ранее отказ премьер-министра Биньямина Нетаньяху от американского мирного плана подорвал доверие союзников к политике Вашингтона.

    7 сентября 2026, 17:50 • Новости дня
    CNN рассказал о трех необратимых экономических последствиях войны с Ираном для мира
    CNN рассказал о трех необратимых экономических последствиях войны с Ираном для мира
    @ Morteza Akhoundi/ISNA/Handout via Xinhua/Global Look Press

    Вооруженный конфликт с Ираном не только привел к росту стоимости топлива и увеличению транспортных расходов, но и изменил расстановку сил на глобальном нефтяном рынке. Даже после завершения боевых действий некоторые последствия кризиса могут оказаться необратимыми, пишут американские аналитики.

    Одним из главных изменений стало усиление влияния Тегерана на судоходство в Ормузском проливе, через который до начала конфликта проходило около 20% мировой нефти, сообщает CNN. После атак США и Израиля Иран сначала попытался перекрыть этот маршрут, лишив рынок примерно 13 млн баррелей поставок в сутки, а затем перешел к регулированию движения судов.

    Иранские власти создали специальную администрацию пролива и потребовали от судоходных компаний регистрировать корабли, придерживаться согласованных маршрутов и платить сборы. Впоследствии Соединенные Штаты организовали ночное сопровождение танкеров, чтобы защитить их от атак беспилотников.

    Инвестиционный стратег Baird Росс Мэйфилд полагает, что после войны позиции Ирана в Ормузском проливе останутся сильными. По его словам, страны, зависящие от ближневосточной нефти, будут вынуждены приспосабливаться к новым условиям.

    «Закрытие Ормузского пролива из гипотетического маловероятного риска превратилось в продемонстрированную и эффективную тактику», – заявил эксперт.

    Аналитики допускают, что будущее соглашение с Тегераном может предусматривать плату за обеспечение безопасного прохода. Руководитель отдела анализа сырьевых рынков JPMorgan Наташа Канева оценила возможное влияние подобных сборов примерно в один доллар на баррель. Обслуживание одного рейса крупного нефтяного танкера туда и обратно может обойтись приблизительно в 260 тыс. долларов.

    Вторым значительным последствием стало укрепление роли Китая на нефтяном рынке. Хотя КНР не относится к крупнейшим производителям сырья, страна продемонстрировала способность быстро сокращать импорт и управлять спросом. Использование накопленных до войны резервов позволило Пекину уменьшить закупки примерно на пять млн баррелей в сутки.

    Одновременно в Китае продолжился переход на электрический транспорт. Во время майских праздников потребление энергии зарядными станциями на автомагистралях выросло на 55,6% по сравнению с предыдущим годом. Почти четверть автомобилей на китайских трассах в этот период составляли электромобили.

    КНР также смогла оперативно заменить часть нефти и газа углем при производстве электроэнергии. В результате мировой спрос на сырье сократился значительно сильнее прогнозов отраслевых аналитиков. По оценке JPMorgan, из потерянных рынком 1,9 млрд баррелей ближневосточной нефти около 800 млн удалось компенсировать благодаря снижению потребления.

    «История показывает, что прошлые нефтяные шоки часто приводили к устойчивому снижению спроса на бензин, и нынешний случай может не стать исключением», – отметила Канева.

    Третьим изменением стал рост нефтедобычи за пределами Ближнего Востока. Бразилия увеличила производство на 800 тыс. баррелей в сутки, Гайана – на 300 тыс., Канада – на 200 тыс., а Норвегия – на 150 тыс. баррелей. Соединенные Штаты сейчас добывают на 900 тыс. баррелей в сутки больше, чем годом ранее.

    Одновременно ближневосточные государства начали искать альтернативные способы доставки сырья. Саудовская Аравия задействовала автомобильные маршруты к Красному морю и максимально загрузила трубопровод Восток – Запад. Ирак обсуждает с Chevron строительство нефтепровода к Средиземному морю.

    Происходящие перемены усилили и внутренние противоречия в ОПЕК. После объявления Объединенных Арабских Эмиратов о выходе из объединения дальнейшее участие в нем может пересмотреть Ирак. Багдад намерен увеличить добычу до рекордных пяти млн баррелей в сутки, а в дальнейшем – до семи млн.

    Расширение производства способно снизить цены для потребителей. Однако избыток предложения одновременно создает риск продолжительного перенасыщения рынка и существенного падения доходов нефтедобывающих стран и компаний.

    Комментарии (4)
    9 сентября 2026, 10:34 • Новости дня
    NYT: Иран готовится к военной эскалации с США

    NYT: Иран усиливает конфронтацию с США из-за нефтяной блокады

    Власти Ирана сигнализируют о готовности к эскалации конфликта с Соединенными Штатами на фоне растущего экономического давления и усиления американской блокады нефтяного экспорта.

    Иранское руководство переходит к более жестким действиям на фоне растущих экономических проблем и опасений потери контроля над Ормузским проливом, передает The New York Times. Американская блокада практически лишила Иран возможности экспортировать нефть, что является главным источником доходов страны. В ответ на это Тегеран рассматривает эскалацию как основной рычаг давления на Соединенные Штаты.

    В минувшую субботу Иран заявил об атаке на два американских военных корабля с использованием баллистических ракет. В ответ силы США нанесли удары по трем иранским нефтяным танкерам. На следующий день главный переговорщик Ирана и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил: «Отныне на любую агрессию против интересов и безопасности Ирана будет дан более быстрый, тяжелый и болезненный ответ».

    Вскоре секретарь Совета целесообразности Ирана Мохсен Резайи объявил о планах по созданию «запретной зоны» для судоходства в Персидском заливе. Эксперты отмечают, что Иран намерен усилить военное противостояние, стремясь избежать полномасштабной войны, но рассчитывая на рост мировых цен на нефть. Иранские официальные лица выражают готовность вернуться к переговорам по ядерной сделке, однако президент США Дональд Трамп не проявляет интереса к диалогу, предпочитая стратегию экономического удушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь иранского Совета безопасности Мохсен Резаи пригрозил перекрыть экспорт нефти через Ормузский пролив.

    Военный советник верховного лидера Ирана пообещал сменить оборонительную тактику на наступательную при продолжении американских ударов.

    Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф допустил возобновление судоходства исключительно при соблюдении условий Тегерана.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2026, 13:08 • Видео
    Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2026, 02:20 • Новости дня
    Армия США объявила об уничтожении пяти иранских танкеров с нефтью

    CENTCOM: США уничтожили пять танкеров Ирана с нефтью

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские военнослужащие Центрального командования ВС США объявили об уничтожении 8 сентября пяти наполненных нефтью танкеров Ирана за попытки наводить ракеты на американский военный корабль.

    «Силы CENTCOM уничтожили пять иранских танкеров с сырой нефтью 8 сентября после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) дважды за последние два дня нацелился на военный корабль ВМС США баллистическими ракетами», – сказано в сообщении соцсети Х.

    Американский военный корабль, как уточнили американские военные, успешно уклонился от попыток иранских атак и продолжил патрулирование региональных вод. Никто из американского персонала не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 сентября боевая авиация США атаковала инфраструктуру КСИР в районе Ормузского пролива. Иранские военные 8 сентября сбили американский дрон над Ормузским проливом. США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру у острова Харк.


    Комментарии (2)
    9 сентября 2026, 15:45 • Новости дня
    Панамский танкер с мазутом атакован у берегов Ирака

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В территориальных водах Ирака был нанесен удар по танкеру с мазутом, следовавшему под флагом Панамы, судно получило повреждения корпуса, сообщило иракское министерство транспорта.

    Танкер с мазутом, шедший под флагом Панамы, подвергся атаке в территориальных водах Ирака, передает РИА «Новости». «Танкер с мазутом под флагом Панамы подвергся удару со стороны неустановленного источника, находясь в территориальных водах Ирака, в результате чего корпус судна получил повреждения», – цитирует Иракское агентство новостей сообщение министерства транспорта страны.

    Согласно данным ведомства, в результате инцидента никто из членов экипажа не пострадал. Утечки мазута в воду не произошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе американские военные обстреляли судно под флагом Панамы у берегов Ирана.

    В июле Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании зафиксировал происшествие с коммерческим танкером в Оманском заливе. А весной танкер под флагом Багамских Островов получил повреждения из-за взрыва у иракского порта Хор-эз-Зубайр.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2026, 00:09 • Новости дня
    Пакистан призвал Иран «обуздать хуситов из Йемена» из-за Эр-Рияда

    Tекст: Катерина Туманова

    Пакистан направил от Саудовской Аравии предупреждение Ирану с требованием обуздать своих союзников-хуситов из Йемена после того, как они усилили нападения на королевство.

    «Предупреждение Пакистана в адрес Ирана имеет значительный вес в связи с его оборонным соглашением с Саудовской Аравией и Турцией», – передает Reuters.

    Во вторник 8 сентября хуситы нанесли удар по авиабазе в Хамис-Мушайте и нефтяной инфраструктуре в близлежащих городах, ранив 73 человека. Это одна из крупнейших атак на Саудовскую Аравию с начала американо-израильской войны против Ирана в феврале.

    Представитель хуситов Яхья Сари заявил в среду, что саудовские военные самолеты за последние 12 часов нанесли 54 авиаудара по различным провинциям Йемена, добавив, что они «не останутся без ответа и наказания».

    Министр обороны Пакистана Ходжа Асиф заявил, что нападения на Саудовскую Аравию могут привести к заключению соглашения о совместной безопасности с участием Эр-Рияда, Анкары и Исламабада.

    «Агрессия в отношении одной страны будет рассматриваться как агрессия в отношении всех трех стран», – заявил Асиф в эфире пакистанского телевидения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские повстанцы в конце августа совершили налет на нефтяной объект Saudi Aramco. За несколько дней до этого беспилотники движения «Ансар Алла» поразили нефтеперерабатывающий завод в Джизане.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2026, 18:57 • Новости дня
    Иранские военные захватили американский подводный беспилотник

    КСИР: Иранские военные захватили американский подводный беспилотник Dive-LD

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-морские силы Ирана перехватили передовой подводный беспилотник Dive-LD, принадлежащий американской армии, во время сложной разведывательной операции у Ормузского пролива, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

    Иранские военные перехватили передовой подводный аппарат американской армии у Ормузского пролива, передает РИА «Новости». Инцидент произошел на входе в стратегически важный морской путь.

    «Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана в ходе сложных разведывательно-оперативных действий смогли захватить один из наиболее передовых подводных беспилотных аппаратов американской армии», – рассказали в пресс-службе КСИР.

    Уточняется, что иранским военным удалось взять под контроль беспилотник модели Dive-LD. Других подробностей операции пока не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские системы противовоздушной обороны уничтожили американский беспилотник MQ-1 над Ормузским проливом.

    В конце августа военные сбили разведывательный дрон США MQ-9 в этом же регионе. Весной Корпус стражей исламской революции расширил зону своих операций в данной акватории в десять раз.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2026, 11:44 • Новости дня
    Хуситы нанесли массированный удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии

    Хуситы атаковали объекты Saudi Aramco и военную базу Саудовской Аравии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило во вторник, что провело масштабную операцию в отношении объектов саудовской нефтяной компании Saudi Aramco и военной базы в ответ на удары по Йемену.

    Шиитское движение «Ансар Алла» атаковало объекты нефтяной компании Saudi Aramco и военную базу Саудовской Аравии, передает РИА «Новости». Удары стали ответом на бомбардировки Йемена.

    «В ответ на преступления противника мы провели масштабную специальную военную операцию, целью которой стали объекты компании Aramco в Абхе, Наджране, Джизане и экономической зоне, а также база в Хамис-Мушайте», – сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

    По его словам, для атаки использовались десятки баллистических ракет и беспилотников, которые нанесли значительный ущерб. Сариа подчеркнул, что эти действия стали реакцией на более чем 120 авиаударов по йеменской территории за последние три дня.

    Представитель движения добавил, что операции против саудовских объектов и мест скопления войск продолжатся до прекращения агрессии и снятия блокады с Йемена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 августа йеменские повстанцы совершили налет на нефтяной объект Saudi Aramco. За несколько дней до этого беспилотники движения «Ансар Алла» поразили нефтеперерабатывающий завод в Джизане. В начале августа военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил об ударе по этому предприятию.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2026, 23:13 • Новости дня
    Минобороны Йемена объявило о планах установить контроль над столицей страны

    Al Jazeera: Власти Йемена собрались освободить контролируемую хуситами Сану

    Минобороны Йемена объявило о планах установить контроль над столицей страны
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Йеменские власти намерены «освободить» официальную столицу страны Сану от контроля йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситов), сообщает представитель министерства обороны Йемена.

    Помощник министра обороны Йемена заявил, что «принято решение об освобождении Саны». По его словам, таким образом вопрос противостояния с хуситами будет урегулирован. Других подробностей представитель ведомства не привел, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе сообщалось, что вооруженные силы правительства Йемена провели серию успешных операций против хуситов.

    В июле правительственные силы Йемена подвергли массированной бомбардировке военные объекты шиитских мятежников.

    Сана остается под контролем сторонников хуситов с 2015 года.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2026, 03:15 • Новости дня
    Иран заявил об атаках КСИР на два американских эсминца

    Tекст: Катерина Туманова

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о двух атакованных им эсминцах США, по которым были выпущены баллистические ракеты.

    «В среду утром пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в своем 14-м по счету сообщении объявила: атаке подверглись эсминцы DDG-119 и DDG-53, оснащенные крылатыми ракетами и системой «Иджис» (Aegis)», – сказано в Telegram-канале агентства IRNA.

    В следующем сообщении уточняется, что атака на американские боевые эсминцы была проведена с применением мощных баллистических ракет.

    При этом армия США объявила об уничтожении пяти иранских танкеров с нефтью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные 8 сентября сбили американский дрон  над Ормузским проливом, а также захватили американский подводный беспилотник. США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру у острова Харк.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2026, 12:05 • Новости дня
    Иран: Угрозы США атаковать танкеры не делают чести сверхдержаве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Угрозы американского руководства атаковать иранские нефтяные танкеры недостойны статуса великой державы, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

    Подобные действия недостойны государства, претендующего на статус величайшей державы, передает РИА «Новости».

    «Понимаете, стране, которая называет себя величайшей сверхдержавой в истории, прибегать к таким угрозам, прибегать к атакам на торговые суда в отмщение за то, в чем они сами сознались, в действительности никакой чести не делает», – отметил дипломат.

    Глава Пентагона Пит Хегсет предупредил о готовности американских военных разгромить все нефтяные танкеры Ирана.

    Днем ранее Центральное командование США вывело из строя три иранских нефтевоза.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2026, 08:57 • Новости дня
    Энергетическая инфраструктура Саудовской Аравии подверглась атаке

    Объекты энергетики на юге Саудовской Аравии приостановили работу после атаки

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На юге Саудовской Аравии атакованы объекты энергетической инфраструктуры, что привело к пожарам и временной остановке предприятий, сообщило минэнерго королевства.

    Атака привела к возгораниям на энергетических объектах, из-за чего их работу пришлось приостановить, передает РИА «Новости».

    «Ряд объектов, энергетическая инфраструктура подверглась атаке на юге Саудовской Аравии во вторник, 8 сентября. Компетентные службы принимают необходимые меры», – говорится в заявлении профильного ведомства.

    В результате инцидента пострадали несколько подданных королевства и иностранных резидентов. В настоящее время всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа йеменские хуситы ударили беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу компании Aramco на юге Саудовской Аравии.

    Месяцем ранее национальная нефтяная компания временно закрыла предприятие в Джидде из-за повреждений от налета мятежников.

    В конце августа отряды движения «Ансар Аллах» атаковали баллистической ракетой саудовский нефтяной танкер в Красном море.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2026, 17:00 • Новости дня
    Иранские военные сбили американский беспилотник над Ормузским проливом

    Fars: Иранские военные сбили американский дрон MQ-1 над Ормузским проливом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские системы противовоздушной обороны уничтожили американский беспилотник MQ-1, сообщило агентство Fars.

    По информации Fars, инцидент произошел в воздушном пространстве над стратегически важным Ормузским проливом, передает РИА «Новости».

    «Беспилотник MQ-1, находившийся над стратегическим районом Ормузского пролива, был обнаружен средствами ПВО юго-восточного направления армии Ирана и ликвидирован», – говорится в сообщении агентства.

    Напомним, 1 сентября боевая авиация США атаковала инфраструктуру Корпуса стражей исламской революции в районе Ормузского пролива.

    Днем ранее иранские военные сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 над этими водами.

    В конце мая силы противовоздушной обороны Ирана уничтожили многоцелевой дрон США MQ-1 Predator.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2026, 12:33 • Новости дня
    Цена барреля нефти Brent взлетела выше 100 долларов

    Стоимость барреля нефти Brent взлетела выше 100 долларов впервые за шесть недель

    Tекст: Игорь Иножарский

    Стоимость барреля нефти марки Brent впервые почти за шесть недель преодолела отметку в 100 долларов после серии ударов по нефтяной инфраструктуре и судам на Ближнем Востоке.

    Стоимость барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE достигла 97,89 доллара по итогам торгов, а в среду утром кратковременно превысила 100 долларов. В последний раз цены на нефть находились на таком уровне почти шесть недель назад, передает Associated Press.

    Поводом для скачка послужили атаки на нефтяную инфраструктуру и суда в ближневосточном регионе. Американские военные нанесли удары по пяти иранским танкерам в ответ на попытки ракетных атак на военный корабль ВМС США. Повстанцы-хуситы, которых поддерживает Тегеран, подожгли нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

    Рост цен на нефть влечет удорожание бензина, дизельного топлива и авиакеросина, что увеличит стоимость перевозок, в том числе свежих продуктов питания, мебели и бытовой техники.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2026, 21:06 • Новости дня
    Иран решил направить доходы от Ормузского пролива на оборону и инфраструктуру

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Ирана собираются направить доходы от сборов за проход в Ормузском проливе на восстановление пострадавшей от конфликта с США инфраструктуры и укрепление обороны, заявил представитель комитета нацбезопасности и внешней политики парламента страны Хасан Гашгави.

    Гашгави заявил, что принят новый законопроект, который распределяет доходы от реализации на укрепление обороны и инфраструктуры, передает РИА «Новости». Приоритет получат провинции, которые были вовлечены в военные действия, а также острова стратегической значимости, морская инфраструктура и ПВО.

    Документ запрещает проход судов США, Израиля и других враждебных государств. Кроме того, через пролив нельзя будет перевозить любые грузы, связанные с Израилем. Нарушителям грозят штрафы в размере до 20% от стоимости груза.

    Контроль за судоходством и обеспечение безопасности в Ормузском проливе и Персидском заливе ляжет на правительство Ирана. Оно будет действовать совместно с вооруженными силами республики.

    В начале августа парламентская комиссия Ирана одобрила закрытие Ормузского пролива для кораблей недружественных стран.

    Иранские власти закрыли проход через эту акваторию для любых военных кораблей.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2026, 21:03 • Новости дня
    Иранские пожарные ликвидировали возгорание на атакованном США танкере

    Tекст: Денис Тельманов

    Специалисты экстренных служб Ирана успешно ликвидировали возгорание на нефтяном танкере, пострадавшем в результате американского удара.

    Иранские службы успешно справились с возгоранием на нефтяном танкере, который загорелся после удара Соединенных Штатов, передает РИА «Новости». Инцидент обошелся без пострадавших среди членов экипажа, разлива нефти также удалось избежать.

    «Операция по тушению пожара на танкере, подвергшемся атаке со стороны США, завершена», – заявили представители местных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование США заявило о поражении трех иранских нефтяных танкеров.

    Американские вооруженные силы нанесли ракетный удар по судну в районе острова Харк.

    До этого военные атаковали два правительственных нефтевоза в Ормузском проливе.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВС России поразили два сухогруза в порту Одессы
    Обломки дронов ВСУ подожгли портовую инфраструктуру в Махачкале
    Кошта заявил о планах Евросоюза ввести новые налоги
    Иран повредил американские военные самолеты в Иордании
    МВД назвало число ежегодно приезжающих в Россию иностранцев
    Разработан антидрон «Кречет» со скоростью полета до 450 км в час
    В Москве задержан художник-постановщик сериала «Ликвидация»

    Европа без России коллекционирует газовые кризисы

    Газовый рынок Европы сильно лихорадит. Так плохо подготовка к зиме не шла минимум 17 лет. Нервы сдают и тысяча кубометров вплотную приближается к тысячам долларам. И это не предел цены, считают в Кремле. В то, что зимой газ может стоить еще дороже, поверили и сами европейцы. Как они допустили такой провал? Подробности

    Перейти в раздел

    США готовят Норвегию к противостоянию с Россией в Арктике

    Размещение в Норвегии южнокорейских самоходных установок и американского комплекса Mk 70 превращает королевство в новый военный плацдарм НАТО у границ России. Эксперты предупреждают, что дальность соответствующих ракет позволяет угрожать Северному флоту и стратегической авиации. Чем опасны универсальные пусковые установки, зачем альянс усиливается в Арктике и какой ответ может подготовить Москва? Подробности

    Перейти в раздел

    Новые ракеты усиливают роль боевых вертолетов в зоне спецоперации

    Россия впервые показала за рубежом сразу несколько образцов новейшего оружия – в том числе уже испытанных в зоне спецоперации. Наиболее интересные среди них – новые виды крылатых ракет. В чем их особенность и почему перед нами демонстрация новой роли боевых вертолетов? Подробности

    Перейти в раздел

    ЕС превращает Армению в отмычку к торговым секретам России

    Брюссель обещает Еревану торговые послабления, но расплачиваться за них придется странам ЕАЭС. Речь не только об угрозе беспошлинного ввоза европейских товаров через Армению. По мнению экспертов, условия таможенного сотрудничества с Арменией открывают ЕС доступ к сведениям о зарубежных поставках в Россию, Казахстан и другие государства ЕАЭС. Таким образом, Ереван фактически позволит Европе вести экономическую слежку за своими нынешними партнерами. При этом сам Ереван никакой выгоды не получит. Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации